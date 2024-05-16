Поклонники iPad уже долгое время томились в ожидании, ведь за последние несколько лет циклы обновления планшетов от Apple существенно растянулись. Однако выход новых моделей в мае этого года может стать отличным поводом для апгрейда.

7-го мая 2024 года Apple представила долгожданные новинки — iPad Pro (M4) стал тоньше, а iPad Air (M2) обзавелся большим экраном. Но действительно ли пользователи были готовы к смене своих старых устройств? Исследование поведения покупателей за последние 3 года показывает, что владельцы iPad стали гораздо дольше держаться за свои гаджеты прошлых поколений.

В течение последних 12-ти месяцев 65% пользователей, купивших новый планшет, владели предыдущей моделью минимум 2 года. Тогда как в 2022 году таких покупателей было 51%. Что особенно примечательно — выросло число людей, использовавших свои устройства 3 года и более перед обновлением на современную модель. Их доля подскочила с 28% в 2022-ом году до 40% в текущем году.

Примечание: Отсчет каждого года на диаграмме ниже начинается с марта:

Обычно пользователи меняют гаджет из-за проблем с аккумулятором, нехваткой памяти или общего снижения производительности. Но многие также ждут привлекательных новинок с действительно стоящими функциями и улучшениями. Не стоит забывать и о пандемии COVID-19, в период которой немало людей обновляли технику, в том числе планшеты, со скуки.

Так что возможно растянувшиеся циклы апгрейда — показатель высочайшего качества продукции Apple. Компании удалось поднять планку производительности и долговечности своих устройств. Но вместе с тем, это и своеобразный вызов для яблочного гиганта — ведь, чтобы убедить пользователей сменить гаджет, теперь нужно регулярно предлагать что-то действительно стоящее.

Релиз новых моделей iPad обещает подогреть интерес к планшетам. Многие из тех, кто ждал подходящего момента, наконец-то решатся на апгрейд. Но как это повлияет на дальнейшие циклы замены устройств — покажет время. Однако ясно одно — эра iPad переживает свое второе рождение.

Собираетесь ли Вы покупать в ближайшее время планшет Apple? Как часто вы покупаете iPad?

Пожалуйста, примите участие в нашем опросе:

Как часто вы покупаете новый iPad? Каждый год 0% Через 2 года 0% Через 3 года 0% Через 4 года 75% Через 5 лет 0% Пользуюсь старым iPad, пока он получает обновления iPadOS, только потом покупаю новый 25% У меня есть iPad, но новый покупать не буду, считаю это устройство бесполезным 0%

🔥 Смотрите также: