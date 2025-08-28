Я тестирую мобильные аксессуары уже больше десяти лет и давно слежу за развитием беспроводных зарядных станций. Признаюсь честно, меня сложно удивить — но быстрая беспроводная зарядная станция UGREEN Uno 2-in-1 Qi2 Magnetic Wireless Charging Station 15W сделала это. Сегодня расскажу, почему этот компактный кубик с «эмодзи-лицом» стал одним из самых интересных аксессуаров для владельцев iPhone последних поколений и AirPods.

Упаковка и комплектация

Компания UGREEN всегда отличалась вниманием к деталям, и устройство UGREEN Uno 2-in-1 Qi2 Magnetic Wireless Charging Station 15W не стало исключением. Зарядная станция поставляется в стильной черной коробке из плотного картона с качественной печатью: на лицевой стороне — изображение устройства, сбоку и сзади — перечень ключевых характеристик. Внутри все лаконично: сама зарядная станция, фирменный кабель USB-C/USB-C, небольшая инструкция. Адаптера питания нет — это уже типичная история для современных аксессуаров, учитывайте при покупке.

Дизайн и внешний вид

Первое, что цепляет взгляд — необычный, почти игрушечный дизайн с «лицом» на передней панели. Два круглых элемента по бокам имитируют ушки, а цифровой дисплей показывает «эмоции» в зависимости от режима работы. Если устройство UGREEN Uno 2-in-1 Qi2 просто подключено к питанию — светятся глаза, если идет зарядка — появляется рот.

Корпус изготовлен из алюминия, пластика и силикона. На ощупь устройство монолитное, тяжелое (356 грамм) — случайно смахнуть со стола не получится. Скругленные углы и качественная сборка добавляют премиальности. Форма — аккуратный кубик, который органично смотрится на письменном столе, прикроватной тумбочке или в рабочей зоне.

Станция тяжелая и не слишком компактная для путешествий, но в поездках на автомобиле (например, для ночевки в отеле) показала себя отлично. В рюкзаке занимает немного места, но из-за веса и формы лучше использовать дома или в офисе.

Верхняя панель UGREEN Uno 2-in-1 Qi2 представляет собой магнитную площадку для iPhone, угол наклона которой регулируется от 0 до 70°.

Это позволяет использовать смартфон как мини-дисплей: удобно для режима «Ожидание», просмотра уведомлений или видео.

Нижняя панель — выемка для зарядки AirPods (или других TWS-наушников с поддержкой Qi). Боковой порт USB-C — для зарядки третьего устройства (например, Apple Watch, мыши, клавиатуры). Задний порт USB-C — для подключения к сети (советую использовать блок питания не менее 30 Вт).

Все элементы подогнаны идеально, люфтов и скрипов нет, наклон панели реализован плавно и надежно (магнит N48H держит уверенно, даже на максимальном угле).

Технические характеристики и возможности

Главное в этом устройстве — поддержка стандарта Qi2. Это более продвинутая версия классического Qi, разработанная WPC с учетом магнитной технологии MagSafe. Qi2 обеспечивает:

Быструю беспроводную зарядку до 15-ти Вт для смартфонов Apple начиная с модели iPhone 12 (кроме iPhone 16e);

5 Вт для наушников (AirPods и любые другие с поддержкой Qi);

Дополнительный порт USB-C на 5 Вт для проводной зарядки (например, для Apple Watch через фирменный кабель или других гаджетов).

Общая максимальная мощность — 25 Вт.

Устройство сертифицировано по Qi2, CE, FCC, RoHS. Встроена защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания и обнаружения посторонних предметов (FOD). Корпус не нагревается даже при одновременной зарядке трех девайсов, что я лично неоднократно проверял.

Функциональные особенности

Магнитная фиксация и регулируемый угол

Сильный магнит (N48H) надежно удерживает iPhone, даже если тот в чехле с MagSafe или магнитным кольцом. Это особенно удобно, если использовать зарядку как подставку для видеозвонков, просмотра фильмов. Никаких падений смартфона даже при случайном задевании рукой — проверено на собственном опыте.

Одновременная зарядка трех устройств

Мои рабочие будни часто предполагают одновременную зарядку iPhone, AirPods и Apple Watch. UGREEN Uno 2-in-1 Qi2 Magnetic Wireless Charging Station 15W справляется с этой задачей без проблем.

LED-дисплей с эмоциями

Это мелочь, но очень приятная. Когда я прихожу домой после тяжелого дня, встречает меня «улыбающаяся» зарядка. Можно назвать это маркетинговым ходом, но в реальности подобные детали делают бытовое устройство чуть более человечным.

Поддержка чехлов и магнитных колец

Зарядка без проблем работает с MagSafe-совместимыми iPhone, а также фирменными чехлами Apple MagSafe и сторонними аксессуарами с магнитным кольцом. Если ваш чехол слишком толстый (или не магнитный) — стоит заменить на совместимый, иначе магнитная фиксация будет слабой.

Отличная устойчивость и премиальные материалы

Алюминиевый корпус не только приятен на ощупь, но и гарантирует устойчивость. Станция не скользит по столу, не дребезжит, не царапается. За две недели активного теста внешний вид не изменился, несмотря на ежедневные перемещения и частое использование.

Тестирование

Я тестировал зарядку в разных сценариях. И вот такие результаты у меня получились:

Быстрая зарядка iPhone (15 Pro Max) с 10% до 50% за 30 минут;

Зарядка AirPods за 1 час с 10% до 95%;

Одновременная зарядка трех устройств: общая мощность немного падает, но iPhone и AirPods заряжаются стабильно, Apple Watch — чуть медленнее, но в пределах нормы.

Выводы

UGREEN Uno 2-in-1 Qi2 Magnetic Wireless Charging Station 15W — это не просто зарядка, а стильный гаджет с «человеческим лицом», который делает процесс зарядки устройств чуть более дружелюбным. За время теста я оценил его удобство, надежность и функциональность. Если вы пользователь экосистемы Apple и хотите современное, быстрое и красивое решение — смело рекомендую к покупке.

Что понравилось:

Стильный и необычный дизайн, который выделяет станцию среди однотипных аксессуаров;

Поддержка Qi2 — гарантия быстрой и безопасной беспроводной зарядки для совместимых поколений iPhone;

Универсальность — одновременная зарядка до трех устройств (iPhone, AirPods, Apple Watch);

Регулируемый угол наклона панели — удобно для использования в качестве подставки;

Качественная сборка и премиальные материалы, которые приятно ощущать в руке;

Отличная устойчивость на любой поверхности;

Безопасность (защита от перегрева, FOD, перегрузки).

Что можно было бы улучшить:

Нет блока питания в комплекте — придется докупить адаптер 30 Вт или выше;

USB-C порт всего 5 Вт — для Apple Watch достаточно, для других девайсов — маловато;

Цена — около 4 000 рублей, что выше среднего по рынку, особенно если учесть отсутствие адаптера.

