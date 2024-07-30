Apple выпустила бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 для разработчиков, и они впервые содержат функции «Apple Intelligence», анонсированные в июне на конференции разработчиков WWDC 2024. «Apple Intelligence» – это версия искусственного интеллекта от Apple.

Пока что доступны не все функции Apple Intelligence, но мы собрали полный список тех, которые уже можно испытать. На момент написания статьи бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и ‌macOS Sequoia‌ 15.1 доступны только для разработчиков. Публично обновления выйдут этой осенью.

Apple предстоит проделать немало работы над функциями «Apple Intelligence» перед тем, как они станут доступны публично. Со временем функции будут совершенствоваться. Недостающие функции AI появятся в последующих бета-версиях.

На каких устройствах доступны функции «Apple Intelligence»?

Функции Apple Intelligence доступны на следующих устройствах:

Работают ли функции «Apple Intelligence» в России?

На данный момент официально функции Apple Intelligence доступны только на английском языке и только на территории США. Однако, существует способ, позволяющий активировать искусственный интеллект от Apple в любой страние. Для этого в настройках устройства необходимо поменять язык на «Английский США», а страну на «США», кроме того, в некоторых регионах необходимо использование VPN.

Список ожидания «Apple Intelligence»

Разработчики, установившие iOS 18.1, iPadOS 18.1 или ‌macOS Sequoia‌ 15.1, должны будут зайти в настройки и присоединиться к списку ожидания Apple Intelligence.

Это нужно, чтобы загрузка на фоне происходила без проблем, а система не перегружалась. Список ожидания работает на основе аккаунта, так что вам нужно присоединиться к нему всего раз, чтобы потом получить доступ к функциям на всех своих устройствах.

Дата выхода официальной версии «Apple Intelligence» на iPhone, iPad и Mac

Функции Apple Intelligence не будут доступны сразу после выхода iOS 18 в сентябре. Они появятся с выходом обновления iOS 18.1. Скорее всего, данная версия выйдет спустя несколько недель после выхода iOS 18.

Функции «Apple Intelligence», доступные в iOS 18.1 бета

Инструменты работы с текстом

Вычитка текста на орфографические и грамматические ошибки, включая подбор слов и строение предложений. Одним касанием можно применить все рекомендуемые изменения или просмотреть каждое с пояснениями.

Переписывание текста с изменением стиля, при этом не меняя содержание. Можно выбрать дружелюбный, профессиональный и краткий стиль.

Краткое содержание текста. Вы можете сократить текст, вынести ключевые моменты, создать список или таблицу. Функция доступна для электронных писем, сообщений и др.

Вы можете выделить любой текст на iPhone, iPad и Mac, чтобы воспользоваться инструментами Apple Intelligence для работы с ним.

Siri

При активации Siri по краям экрана появляется свечение. Новый интерфейс доступен на ‌iPhone‌, ‌iPad‌ и в интерфейсе CarPlay. На Mac окно ‌Siri‌ теперь можно расположить где угодно. Свечение движется под ваш голос. Таким образом вы можете понять, что персональный помощник вас слушает, и при этом не отрываться от других дел на экране.

Двойное касание по нижней части экрана открывает интерфейс набора текста для Siri. Вы можете вводить запросы текстом вместо того, чтобы произносить их вслух. Если функция не работает, попробуйте перезагрузить устройство. На Mac нужно дважды нажать клавишу Command, чтобы набирать запросы для ‌Siri‌ текстом. Чтобы вы быстрее получали ответы от ‌Siri, для данной функции доступны рекомендуемые запросы.‌

‌Siri‌ запоминает контекст от запроса к запросу. Вы можете задать вопрос, а затем упомянуть ответ на этот вопрос в следующем запросе. Например, если спросить о температуре воздуха в Москве, а затем добавить «а какая влажность», Siri поймёт, что речь всё ещё идёт о Москве.

Если вы запнётесь, пока будете произносить запрос ‌Siri‌, или поменяете запрос посреди предложения, ‌Siri‌ всё равно сможет вас понять.

‌Siri‌ теперь разбирается в устройствах Apple и может отвечать на базовые вопросы о том, как пользоваться их функциями и настройками. Вы можете находить определённые опции, даже если не знаете их точного названия.

Почта

Есть кнопка для выборки самого важного из любого входящего электронного письма. Кроме того, в общем списке входящих писем теперь отображаются не первые их строки, а самые важные.

Важные электронные письма отображаются вверху списка, чтобы вы могли ответить на них как можно скорее.

Доступна функция быстрых ответов. Ответы подбираются на основе содержания электронных писем.

Уведомления из почты на экране блокировки объединяются, и вы можете быстро просмотреть содержание писем, даже не открывая приложение.

Сообщения

Для сообщений тоже доступны быстрые ответы, которые подбираются на основе содержания.

Уведомления с сообщениями объединяются на экране блокировки и отображают самое важное.

Фото

Видео с воспоминаниями можно создавать по текстовому описанию. Например, «мой кот в 2024» или «лето в Турции». Функция автоматически подбирает фотографии и песни, которые при желании можно поменять или отредактировать. Также можно добавить конкретные запросы при создании описания для видео.

В приложении «Фото» теперь доступен поиск по описанию. К примеру, можно ввести запрос: «Максим катается на роликах в зелёной футболке».

С помощью поиска можно находить конкретные моменты на видео.

Во время поиска доступны умные рекомендации для сужения области поиска.

Расшифровка аудио

В приложении «Заметки» и не только можно записывать аудио и делать его расшифровку в текст автоматически. Это удобно для записи лекций и т.п.

Фокусирование

Появился новый режим фокусирования, который отображает только важные уведомления, блокируя всё остальное.

При настройке или создании нового режима фокусирования появилась новая опция умных уведомлений. Функция пропускает важные уведомления и блокирует менее важные. Вы также можете настроить уведомления по конкретным приложениям и людям. До версии iOS 18.1 эта функция не работала.

Телефон

В iOS 18.1 доступна запись звонков. Во время звонка можно нажать маленькую красную кнопку записи звука в левом верхнем углу экрана. Все участники звонка будут уведомлены о том, что идёт его запись.

Записи звонков хранятся в приложении «Заметки», где их также можно расшифровать в текст и даже сократить до самого важного.

Safari

Во время просмотра статей в режиме чтения можно с помощью Apple Intelligence сократить текст до самых ключевых моментов.

Отчёт «Apple Intelligence»

В настройках конфиденциальности и безопасности можно просмотреть отчёт Apple Intelligence. Вы можете экспортировать свои данные Apple Intelligence. Для доступа к ним нужна аутентификация с помощью Face ID.

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