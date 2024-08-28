Как узнать, когда последний раз заряжались Apple Watch

28 августа 2024 |

Интересно, когда и до какого процента последний раз заряжались ваши Apple Watch? К счастью, есть простой способ узнать эту информацию.

Как узнать, когда последний раз заряжались Apple Watch

Все возможности боковой кнопки и колесика в Apple Watch и Apple Watch Ultra.

 

Как узнать, когда последний раз заряжались Apple Watch?

1. Откройте приложение «Настройки» на своих Apple Watch.

2. Пролистайте вниз и выберите секцию «Аккумулятор».

Как узнать, когда последний раз заряжались Apple Watch?

 

3. Здесь вы увидите процент, до которого последний раз заряжались ваши смарт-часы. Под этими данными вы увидите дату и время, в которые последний раз заряжались Apple Watch.

4. Вверху также будет небольшой график с историей зарядки часов.

Как узнать, когда последний раз заряжались Apple Watch?

На этом же экране настроек можно включить «Режим энергосбережения», чтобы Apple Watch работали дольше.

Вы также можете узнать «Состояние аккумулятора». Если ёмкость аккумулятора 100%, то часы как новые. Со временем это число будет становиться меньше, и это нормально для литий-ионных аккумуляторов.

Как узнать, когда последний раз заряжались Apple Watch?

 

Можно включить или отключить опцию «Оптимизированная зарядка». Данная функция продлевает жизнь аккумулятора Apple Watch.

Как узнать, когда последний раз заряжались Apple Watch?

Примечание: В старых версиях watchOS и iOS можно узнать время последней зарядки через приложение «Watch» на iPhone. Нужно зайти в «Мои часы» → «Основные» → «Использование». Здесь пролистайте вниз до пункта «Время с последней зарядки».

На iPhone время и процент последней зарядки можно узнать через «Настройки» → «Аккумулятор».

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