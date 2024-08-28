Интересно, когда и до какого процента последний раз заряжались ваши Apple Watch? К счастью, есть простой способ узнать эту информацию.

Как узнать, когда последний раз заряжались Apple Watch?

1. Откройте приложение «Настройки» на своих Apple Watch.

2. Пролистайте вниз и выберите секцию «Аккумулятор».

3. Здесь вы увидите процент, до которого последний раз заряжались ваши смарт-часы. Под этими данными вы увидите дату и время, в которые последний раз заряжались Apple Watch.

4. Вверху также будет небольшой график с историей зарядки часов.

На этом же экране настроек можно включить «Режим энергосбережения», чтобы Apple Watch работали дольше.

Вы также можете узнать «Состояние аккумулятора». Если ёмкость аккумулятора 100%, то часы как новые. Со временем это число будет становиться меньше, и это нормально для литий-ионных аккумуляторов.

Можно включить или отключить опцию «Оптимизированная зарядка». Данная функция продлевает жизнь аккумулятора Apple Watch.

Примечание: В старых версиях watchOS и iOS можно узнать время последней зарядки через приложение «Watch» на iPhone. Нужно зайти в «Мои часы» → «Основные» → «Использование». Здесь пролистайте вниз до пункта «Время с последней зарядки».

На iPhone время и процент последней зарядки можно узнать через «Настройки» → «Аккумулятор».

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