Новое в macOS Sequoia: установка приложений из Mac App Store на внешние накопители

02 сентября 2024 |

Начиная с macOS Sequoia 15.1 на компьютерах Apple появилась новая функция, которая позволяет устанавливать приложения из Mac App Store на внешние накопители и запускать их оттуда. Это изменение, на первый взгляд незначительное, является важным шагом в управлении требованиями к хранению приложений.

Установка приложений из Mac App Store на внешний диск SSD

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Содержание статьи

  1. Для чего это нужно?
  2. Как включить установку приложений из Mac App Store на внешний диск?
  3. Часто задаваемые вопросы

Также в macOS Sequoia Apple внесла изменения в процесс установки приложений, исключив необходимость вдвое большего объема свободного пространства, чем требует само приложение. Теперь же пользователи могут включить опцию в Mac App Store, которая позволяет загружать крупные приложения на выбранное местоположение, а не прямо в стандартную папку «Программы». Если приложение превышает 1 ГБ, оно будет загружено на внешний накопитель. Это уравнивает условия установки приложений из Mac App Store с тем, как всегда работали сторонние приложения. Обычно сторонние программы сначала загружаются в папку «Загрузки», откуда их можно установить или запустить.

 

Для чего это нужно?

Главное преимущество новой опции заключается в том, что приложения, установленные на внешние накопители, больше не занимают место на внутреннем накопителе Mac. Это особенно важно, учитывая высокую стоимость увеличения объема SSD в устройствах Apple и невозможность его последующего расширения. Пользователи базовых моделей Mac сразу ощутят выгоду от этого нововведения.

Кроме того, новая функция позволяет временно устанавливать приложения без их добавления в папку «Программы». Это особенно полезно для разработчиков, тестирующих различные версии своих приложений, а также для обычных пользователей. Например, если пользователю нужно выполнить одноразовую задачу с помощью определенного приложения, он может временно установить его на свой Mac, а затем удалить. Ранее это можно было сделать и с приложениями из Mac App Store, но только при наличии прав на установку в папку «Программы».

Также можно отметить, что возможность установки приложения на внешний диск не только освобождает внутреннюю память, но и упрощает перенос приложений с одного устройства на другое. Например, если пользователь работает на нескольких устройствах Mac, ему будет проще подключить внешний диск с установленными приложениями и продолжить работу на любом из них. Таким образом, Apple расширяет гибкость и возможности управления данными для своих пользователей, что особенно актуально в условиях постоянно растущих требований к хранению информации.

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Как включить установку приложений из Mac App Store на внешний диск?

Для того чтобы подключить внешний диск, предназначенный для установки приложений из Mac App Store сделайте следующее:

1. Подключите внешний диск к Mac.

2. Откройте приложение «App Store» в macOS.

3. В строке меню перейдите по пути «App Store» → «Настройки» или воспользуйтесь сочетанием клавиш ⌘Command + запятая для английской раскладки клавиатуры (или ⌘Command + Б – для русской).

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Как включить установку приложений из Mac App Store на внешний диск?

4. Установите галочку рядом с пунктом «Загрузка и установка приложений большого размера на внешний диск».

5. Нажмите на выпадающий список «Выберите диск» и укажите подключенный диск.

Как включить установку приложений из Mac App Store на внешний диск?

Как включить установку приложений из Mac App Store на внешний диск?

Все! Теперь все приложения, размер которых превышает 1 ГБ, будут устанавливаться на указанный внешний диск.

После начала установки на внешнем диске будет создана папка «Applications», в которую и будет производиться загрузка приложений.

Как включить установку приложений из Mac App Store на внешний диск?

Вы можете приостановить загрузку, а затем возобновить ее позже.

Как включить установку приложений из Mac App Store на внешний диск?

Как включить установку приложений из Mac App Store на внешний диск?

 

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Часто задаваемые вопросы

Вопрос. Какая версия macOS необходима для установки приложений из Mac App Store на внешний диск?Ответ. Эта функция доступна только в macOS Sequoia 15.1 или более новой версии ПО.

Вопрос. Какой накопитель нужно использовать для установки приложений из Mac App Store?
Ответ. В идеале использовать SSD-накопитель со скоростью записи и чтения не менее 600 МБ/с.

Вопрос. Какая файловая система должна быть установлена на внешнем диске?
Ответ. Внешний диск, на который планируется устанавливать приложения из Mac App Store, должен быть отформатирован в формат APFS.

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