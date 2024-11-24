Главной темой еженедельного информационного бюллетеня «Power On» от журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана стала новость о предстоящем релизе iOS 19.

В частности, по словам Гурмана, Apple ведет работу над «более разговорчивой Siri», основанной на «продвинутых больших языковых моделях» (large language model, LLM). Это обновление сделает персонального помощника Apple более похожим на ChatGPT или Google Gemini, позволяя ему обрабатывать более сложные запросы пользователя.

Журналист также отметил, что Apple намерена отложить запуск обновленной Siri и некоторых других функций, вероятно, анонсированных на WWDC 2025 (всемирная конференция разработчиков Apple, прим. ред.) года, до выхода iOS 19.4 весной 2026 года. В 2024 году компания уже использовала подобный подход, представив Apple Intelligence. Некоторые функции iOS 18, анонсированные еще летом 2024 года на WWDC, будут доступны только в 2025 году.

О том, какие «другие функции» появятся в iOS 19, Гурман не сообщил.

На данный момент с релизом iOS 18.2, который состоится в декабре, появится интеграция ChatGPT с Siri. Кроме того, по слухам, весеннее обновление iOS 18.4 добавит Siri новые возможности и улучшения, в том числе более гибкие настройки для взаимодействия с приложениями. Тем не менее, голосовой помощник Apple все еще не сможет полноценно поддерживать диалог, так как это делает ChatGPT.

Вероятно, после выхода обновленной Siri, пользователи перестанут так часто обращаться к сторонним сервисам, таким как ChatGPT и Gemini. Однако до выхода iOS 19.4 ждать придется еще очень долго. Более того, необходимо напомнить, что все вышеописанные новшества Siri с поддержкой русского языке появятся еще позднее. Это особенно заметно на примере функций Apple Intelligence, дата релиза которых для русскоязычных пользователей остается неизвестной. В планах Apple на 2025 год нет даже упоминания об этом.

Традиционно iOS 19 будет представлена на конференции разработчиков WWDC в начале июня 2025 года. Официальный релиз этого обновления увидит свет вместе с линейкой смартфонов iPhone 17 в сентябре 2025 года.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос