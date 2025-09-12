Анонс сверхтонкого iPhone Air на мероприятии Apple 9 сентября 2025 года, безусловно, стал одним из самых обсуждаемых. Устройство впечатляет своим дизайном, но, как и ожидалось, за фантастической формой с его минимальной толщиной в 5,6 мм стоит ряд осознанных технических компромиссов. Давайте взвесим все «за» и «против».

Достоинства iPhone Air

Прежде всего, iPhone Air — это демонстрация инженерного мастерства Apple. При толщине всего 5,6 мм это самый тонкий iPhone в истории. В отличие от печально известного своей гибкостью («бендгейтом») iPhone 6, здесь используется «каркас из титана 5 класса», что, по заявлениям компании, делает его прочнее любых предыдущих алюминиевых моделей.

К удивлению многих, Apple не стала экономить на производительности, оснастив Air тем же чипом A19 Pro, что и флагманские Pro-модели. Это обеспечивает устройству вычислительную мощность уровня MacBook Pro для задач искусственного интеллекта.

Эстетика также на высоте: палитра цветов (Небесно-голубой, Светлое золото, Облачно-белый и Черный космос) признана одной из самых стильных за последние годы.

Однако за ультратонкий корпус пришлось заплатить рядом особенностей, которые для части пользователей могут стать критическими.

10 функций, которых лишен iPhone Air

1. Автономность

Заявленные 27 часов воспроизведения видео — уровень 2024 года. iPhone 17 опережает его на 3 часа, а 17 Pro Max — на 12.

Со временем, при деградации аккумулятора, проблема будет ощущаться острее. Решение Apple — дополнительная покупка внешнего фирменного MagSafe-аккумулятора, добавляющего до 40 часов работы, но он нивелирует саму идею легкости.

2. Одна камера

Смартфон оснащен всего одной 48 Мп основной камерой. Отсутствие ультраширокоугольного модуля лишает пользователя возможности макросъемки и съемки с уменьшением 0.5x. Кроме того, аппарат не способен снимать пространственные фото и видео для Apple Vision Pro, для которых необходима стереосистема камер, как в старших моделях.

3. Профессиональные видеоформаты

Режим «Киноэффект» и запись в профессиональном кодеке «ProRes» — отсутствуют. Последний, как и раньше, эксклюзив для Pro-линейки.

4. Медленная беспроводная зарядка

MagSafe-зарядка ограничена мощностью 20 Вт (для сравнения: смартфоны линейки iPhone 16 и iPhone 17, кроме iPhone 16e поддерживают 25 Вт. Вероятная причина — защита от перегрева и нехватка места.

5. Медленная проводная зарядка

Согласно данным Apple смартфоны линейки iPhone 17 заряжаются быстрее других. Чтобы заполнить аккумулятор на 50%, им нужно всего 20 минут при использовании адаптера на 40 Вт. В свою очередь, iPhone Air требуется 30 минут, чтобы достичь того же уровня заряда. Плюс состоит в том, что для быстрой зарядки Air хватит и 20 Вт-адаптера.

6. Медленный порт USB-C

Несмотря на премиальный ценник, порт работает по стандарту USB 2.0 (480 Мбит/с). Это в 20 раз медленнее, чем USB 3 в Pro-моделях. Перенос больших файлов будет занимать значительно больше времени.

7. Только eSIM

Во всех регионах iPhone Air поставляется без слота для физической SIM-карты. Это глобальное решение для экономии места внутри корпуса. Для рынков за пределами США, где слоты в базовых iPhone 17 еще остались, это является нововведением.

8. Нет поддержки mmWave 5G

Модель не поддерживает высокочастотный диапазон миллиметровых волн (mmWave), который обеспечивает пиковую скорость 5G в совместимых сетях. Это решение Apple, возможно, связано c экономией заряда батареи.

9. Отсутствует LiDAR-сканер

Датчик, критически важный для работы AR-приложений и улучшения портретной съемки, остался эксклюзивом для Pro-устройств.

10. Монофоническое звучание (один динамик)

В устройстве всего один динамик (вверху, совмещенный с разговорным), внизу рядом с портом USB-C — только микрофоны. Отсутствие стереозвука — шаг назад по сравнению с любой другой моделью смартфонов Apple, начиная с iPhone 7. Для качественного звука потребуются наушники или внешняя акустика.

В заключение

iPhone Air — это нишевый продукт для тех, для кого эстетика и инновационность дизайна стоят на первом месте. Он блестяще решает эту задачу. Однако за ультратонкий корпус пришлось заплатить многим: автономностью, функциональностью камеры, скоростью передачи данных и даже стереозвуком.

Для большинства пользователей обычный iPhone 17 с его 120 Гц дисплеем, отличной автономностью, двумя камерами и физическим SIM-слотом (в определенных странах) представляет собой более сбалансированное и практичное предложение. iPhone Air — это смелый эксперимент, доказывающий, что даже в стремлении к минимализму важно не потерять суть.

