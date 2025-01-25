Неактивна кнопка «Выйти» в настройках аккаунта Apple на iPhone или iPad? Что делать

25 января 2025 |

В этой статье я расскажу, что можно сделать, если кнопка «Выйти» в настройках аккаунта Apple на iPhone или iPad серая и не работает. Когда кнопка серая, она не позволяет выйти из учетной записи Apple, кроме того, в настройках отображается надпись «Выход недоступен из-за ограничений». Приведенные ниже способы также помогут решить проблему с неактивным (серым) разделом «Аккаунт Apple» в настройках Apple

Неактивна кнопка Выйти или раздел Аккаунт Apple на Айфоне: что делать?

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Содержание статьи

  1. «Выход недоступен из-за ограничений» или неактивен раздел «Аккаунт Apple» на iPhone или iPad: как решить проблему?
  2. Проверьте статус работы сервиса «Apple account» на сайте Apple
  3. Перезагрузите iPhone или iPad
  4. Проверьте, может ли кто-то контролировать ваш iPhone или iPad при помощи профиля
  5. Отключите ограничения «Экранного времени»
  6. Отключите синхронизацию «Фокусирования»
  7. Отключите активный режим «Фокусирования»
  8. Отключите опцию «Активность приложений и сайтов»
  9. Отключите пароль «Экранного времени»
  10. Обновите систему iPhone
  11. Отключите защиту украденного устройства
  12. Сбросьте настройки сети или все настройки
  13. Если ничего не помогло

 

«Выход недоступен из-за ограничений» или неактивен раздел «Аккаунт Apple» на iPhone или iPad: как решить проблему?

Недавно я столкнулась с необходимостью выйти из раздела «Аккаунт Apple» (ранее Apple ID) на iPhone моей знакомой, чтобы помочь ей решить проблемы с синхронизацией iCloud. Однако, когда я зашла в приложение «Настройки» ее учетная запись Apple была неактивна и отображалась серым цветом.

Аккаунт Apple серый и неактивен на iPhone

 

Позже мне удалось зайти в настройки ее аккаунта (ниже я расскажу, как это сделать), но кнопка «Выйти» также теперь оказалась неактивной, а под ней появилось сообщение: «Выход недоступен из-за ограничений».

Кнопка «Выйти» серая неактивная в настройках аккаунта Apple на iPhone

Я попыталась отключить функцию «Экранное время» — раньше это помогало в подобных ситуациях, но на этот раз проблема осталась. После изучения множества источников в интернете я наконец нашла решение и смогла разобраться в этом вопросе. В этой статье я собрала все возможные способы, которые могут помочь в решении подобной проблемы.

Примечание. После каждого описанного ниже метода обязательно принудительно выгружайте приложение «Настройки» и запускайте его заново.

 

Проверьте статус работы сервиса «Apple account» на сайте Apple

Этот способ предполагает, что проблема с доступом к вашему аккаунту Apple существует на стороне Apple.

Чтобы получить актуальную информацию о статусе работы различных сервисов Apple, в том числе «Аккаунт Apple», перейдите на страницу «System Status» на сайте Apple. Здесь отображается статус всех сервисов компании, включая «Аккаунт Apple».

Найдите «Apple account» в списке сервисов и обратите внимание на цвет индикатора рядом с ним:

  • Зеленый: сервис работает нормально.
  • Другой цвет: возникли неполадки, и Apple уже работает над их устранением.

Проверьте статус работы сервиса «Apple account» на сайте Apple

В случае проблем остается только дождаться, пока компания их исправит.

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Перезагрузите iPhone или iPad

Отключите свой iPhone / iPad и снова его включите. Перезагрузка очистит память и поможет исправить системные ошибки, что может решить проблему, если причиной были мелкие баги.

 

Проверьте, может ли кто-то контролировать ваш iPhone или iPad при помощи профиля

Убедитесь, что ваше устройство не находится под наблюдением. Для этого:

1. Откройте «Настройки» на вашем iPhone или iPad и перейдите в раздел «Основные».

2. Выберите меню «VPN и управление устройством».

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3. Проверьте, установлены ли какие-либо ограничения или профили.

4. Если вы видите ненужный профиль, выберите его и нажмите «Удалить профиль».

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5. Перезагрузите устройство.

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Отключите ограничения «Экранного времени»

Если у вас настроены ограничения «Экранного времени», они могут не давать вам выйти из учётной записи Apple. Чтобы их отключить, зайдите в приложение «Настройки»«Экранное время»«Контент и конфиденциальность» и отключите опцию «Контент и конфиденциальность» вверху экрана. Если функция «Экранного времени» была защищена паролем, потребуется ввести его.

Отключение ограничений в функции «Экранное время» на iPhone

Отключение ограничений в функции «Экранное время» на iPhone

После этого подождите несколько секунд перед тем, как возвращаться на главный экран раздела «Аккаунт Apple» (ваше имя и фамилия) в приложении «Настройки». Кнопка «Выйти» должна стать активной (красного цвета) и начать работать.

Примечание: Если вся панель «Аккаунт Apple» вверху приложения «Настройки» серая (неактивная), перейдите по пути «Настройки» → «Экранное время» → «Контент и конфиденциальность», пролистайте вниз до секции «Разрешить изменения» и в пункте «Учётные записи» выберите «Да».

Отключение ограничений в функции «Экранное время» на iPhone

 

Отключите синхронизацию «Фокусирования»

В приложении «Настройки» выберите пункт «Фокусирование» и отключите опцию «Учет на всех устройствах». Подождите примерно 5 секунд и рядом с опцией «Статус фокусирования» должно отобразиться «Выкл». Если этого не произошло, выберите опцию «Статус фокусирования» и отключите опцию «Делиться статусом фокусирования».

Отключение синхронизации функции «Фокусирование» на iPhone

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Отключите активный режим «Фокусирования»

Если у вас сейчас активен режим «Фокусирования», отключите его через Пункт управления. Возможно, это наладит работу настроек раздела «Аккаунт Apple».

Отключение активного режима «Фокусирования» через Пункт управления на iPhone

 

Отключите опцию «Активность приложений и сайтов»

Попробуйте отключить функцию «Экранного времени», благодаря которой можно просмотреть, сколько времени вы тратите на просмотр веб-сайтов на своём iPhone. Зайдите в приложение «Настройки», выберите «Экранное время», а затем нажмите «Выключить учёт активности приложений и сайтов». Введите свой пароль «Экранного времени» и подтвердите действие.

Отключение опции «Активность приложений и сайтов» в функции «Экранное время» на iPhone

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Отключите пароль «Экранного времени»

Отключите опцию «Учёт на всех устройствах» в секции «Экранного времени».

Отключение пароля «Экранного времени» на iphone

 

После этого нажмите «Изменить код-пароль Экранного времени» и выберите «Выключить код-пароль Экранного времени».

Выключение код-пароля Экранного времени на iPhone

Принудительно закройте приложение «Настройки», а затем вернитесь к разделу «Аккаунт Apple» (ваше имя и фамилия). Часто помогает именно этот способ.

 

Обновите систему iPhone

Иногда кнопка «Выйти» может не работать из-за багов. Убедитесь, что на вашем iPhone установлена последняя доступная версия системы, открыв «Настройки»«Основные»«Обновление ПО». Если доступно обновление, установите его, следуя инструкции на экране.

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Отключите защиту украденного устройства

Функция защиты украденного устройства не позволит злоумышленникам изменять настройки вашего iPhone, связанные с разделом «Аккаунт Apple». Однако, даже когда функция включена», кнопка «Выйти» должна оставаться красной.

Тем не менее, иногда опция выхода из учетной записи Apple может не работать из-за данной функции. В таком случае перейдите по пути «Настройки»«Face ID и код-пароль», отключите функцию «Защита украденного устройства» и проверьте, помогло ли это.

Отключение защиты украденного устройства на iPhone

 

Сбросьте настройки сети или все настройки

Если пока что ничего так и не помогло, нужно сбросить настройки сети на iPhone. Учтите, что после этого нужно будет заново вводить пароли от Wi-Fi сетей и не только.

Для этого зайдите в «Настройки»«Основные»→ «Перенос или сброс iPhone» и нажмите «Сбросить» → «Сбросить настройки сети».

Если не помог и предыдущий шаг, проделайте его снова, но в конце выберите «Сбросить все настройки». Это действие не удалит ваши приложения, файлы и другие данные, только настройки.

Сброс настроек сети или всех настроек на iPhone

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Если ничего не помогло

Если у вас не получилось решить проблему предложенными способами, подождите несколько часов или дней, а затем попробуйте снова. Если вам срочно нужно выйти из учётной записи Apple, поскольку вы продаёте или дарите свой iPhone, можно сбросить его через режим восстановления.

Это удалит всё содержимое с устройства, но в процессе нужно будет ввести пароль от аккаунта Apple при настройке устройства. Если вы не сможете это сделать, следующий владелец не сможет пользоваться смартфоном.

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Светлана Симагина
Светлана Симагина
Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство.
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