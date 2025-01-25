Неактивна кнопка Выйти или раздел Аккаунт Apple на Айфоне: что делать?

В этой статье я расскажу, что можно сделать, если кнопка «Выйти» в настройках аккаунта Apple на iPhone или iPad серая и не работает. Когда кнопка серая, она не позволяет выйти из учетной записи Apple, кроме того, в настройках отображается надпись «Выход недоступен из-за ограничений». Приведенные ниже способы также помогут решить проблему с неактивным (серым) разделом «Аккаунт Apple» в настройках Apple

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«Выход недоступен из-за ограничений» или неактивен раздел «Аккаунт Apple» на iPhone или iPad: как решить проблему?

Недавно я столкнулась с необходимостью выйти из раздела «Аккаунт Apple» (ранее Apple ID) на iPhone моей знакомой, чтобы помочь ей решить проблемы с синхронизацией iCloud. Однако, когда я зашла в приложение «Настройки» ее учетная запись Apple была неактивна и отображалась серым цветом.

Позже мне удалось зайти в настройки ее аккаунта (ниже я расскажу, как это сделать), но кнопка «Выйти» также теперь оказалась неактивной, а под ней появилось сообщение: «Выход недоступен из-за ограничений».

Я попыталась отключить функцию «Экранное время» — раньше это помогало в подобных ситуациях, но на этот раз проблема осталась. После изучения множества источников в интернете я наконец нашла решение и смогла разобраться в этом вопросе. В этой статье я собрала все возможные способы, которые могут помочь в решении подобной проблемы.

Примечание. После каждого описанного ниже метода обязательно принудительно выгружайте приложение «Настройки» и запускайте его заново.

Проверьте статус работы сервиса «Apple account» на сайте Apple

Этот способ предполагает, что проблема с доступом к вашему аккаунту Apple существует на стороне Apple.

Чтобы получить актуальную информацию о статусе работы различных сервисов Apple, в том числе «Аккаунт Apple», перейдите на страницу «System Status» на сайте Apple. Здесь отображается статус всех сервисов компании, включая «Аккаунт Apple».

Найдите «Apple account» в списке сервисов и обратите внимание на цвет индикатора рядом с ним:

Зеленый : сервис работает нормально.

: сервис работает нормально. Другой цвет: возникли неполадки, и Apple уже работает над их устранением.

В случае проблем остается только дождаться, пока компания их исправит.

Перезагрузите iPhone или iPad

Отключите свой iPhone / iPad и снова его включите. Перезагрузка очистит память и поможет исправить системные ошибки, что может решить проблему, если причиной были мелкие баги.

Проверьте, может ли кто-то контролировать ваш iPhone или iPad при помощи профиля

Убедитесь, что ваше устройство не находится под наблюдением. Для этого:

1. Откройте «Настройки» на вашем iPhone или iPad и перейдите в раздел «Основные».

2. Выберите меню «VPN и управление устройством».

3. Проверьте, установлены ли какие-либо ограничения или профили.

4. Если вы видите ненужный профиль, выберите его и нажмите «Удалить профиль».

5. Перезагрузите устройство.

Отключите ограничения «Экранного времени»

Если у вас настроены ограничения «Экранного времени», они могут не давать вам выйти из учётной записи Apple. Чтобы их отключить, зайдите в приложение «Настройки» → «Экранное время» → «Контент и конфиденциальность» и отключите опцию «Контент и конфиденциальность» вверху экрана. Если функция «Экранного времени» была защищена паролем, потребуется ввести его.

После этого подождите несколько секунд перед тем, как возвращаться на главный экран раздела «Аккаунт Apple» (ваше имя и фамилия) в приложении «Настройки». Кнопка «Выйти» должна стать активной (красного цвета) и начать работать.

Примечание: Если вся панель «Аккаунт Apple» вверху приложения «Настройки» серая (неактивная), перейдите по пути «Настройки» → «Экранное время» → «Контент и конфиденциальность», пролистайте вниз до секции «Разрешить изменения» и в пункте «Учётные записи» выберите «Да».

Отключите синхронизацию «Фокусирования»

В приложении «Настройки» выберите пункт «Фокусирование» и отключите опцию «Учет на всех устройствах». Подождите примерно 5 секунд и рядом с опцией «Статус фокусирования» должно отобразиться «Выкл». Если этого не произошло, выберите опцию «Статус фокусирования» и отключите опцию «Делиться статусом фокусирования».

Отключите активный режим «Фокусирования»

Если у вас сейчас активен режим «Фокусирования», отключите его через Пункт управления. Возможно, это наладит работу настроек раздела «Аккаунт Apple».

Отключите опцию «Активность приложений и сайтов»

Попробуйте отключить функцию «Экранного времени», благодаря которой можно просмотреть, сколько времени вы тратите на просмотр веб-сайтов на своём iPhone. Зайдите в приложение «Настройки», выберите «Экранное время», а затем нажмите «Выключить учёт активности приложений и сайтов». Введите свой пароль «Экранного времени» и подтвердите действие.

Отключите пароль «Экранного времени»

Отключите опцию «Учёт на всех устройствах» в секции «Экранного времени».

После этого нажмите «Изменить код-пароль Экранного времени» и выберите «Выключить код-пароль Экранного времени».

Принудительно закройте приложение «Настройки», а затем вернитесь к разделу «Аккаунт Apple» (ваше имя и фамилия). Часто помогает именно этот способ.

Обновите систему iPhone

Иногда кнопка «Выйти» может не работать из-за багов. Убедитесь, что на вашем iPhone установлена последняя доступная версия системы, открыв «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Если доступно обновление, установите его, следуя инструкции на экране.

Отключите защиту украденного устройства

Функция защиты украденного устройства не позволит злоумышленникам изменять настройки вашего iPhone, связанные с разделом «Аккаунт Apple». Однако, даже когда функция включена», кнопка «Выйти» должна оставаться красной.

Тем не менее, иногда опция выхода из учетной записи Apple может не работать из-за данной функции. В таком случае перейдите по пути «Настройки» → «Face ID и код-пароль», отключите функцию «Защита украденного устройства» и проверьте, помогло ли это.

Сбросьте настройки сети или все настройки

Если пока что ничего так и не помогло, нужно сбросить настройки сети на iPhone. Учтите, что после этого нужно будет заново вводить пароли от Wi-Fi сетей и не только.

Для этого зайдите в «Настройки» → «Основные»→ «Перенос или сброс iPhone» и нажмите «Сбросить» → «Сбросить настройки сети».

Если не помог и предыдущий шаг, проделайте его снова, но в конце выберите «Сбросить все настройки». Это действие не удалит ваши приложения, файлы и другие данные, только настройки.

Если ничего не помогло

Если у вас не получилось решить проблему предложенными способами, подождите несколько часов или дней, а затем попробуйте снова. Если вам срочно нужно выйти из учётной записи Apple, поскольку вы продаёте или дарите свой iPhone, можно сбросить его через режим восстановления.

Это удалит всё содержимое с устройства, но в процессе нужно будет ввести пароль от аккаунта Apple при настройке устройства. Если вы не сможете это сделать, следующий владелец не сможет пользоваться смартфоном.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос