Почему вам не стоит покупать iPhone 15 в 2025 году?

В феврале 2025 года Apple представила iPhone 16e, одновременно прекратив производство и официальные продажи бюджетных моделей iPhone SE 3 и iPhone 14. Теперь у пользователей, которые планируют приобрести новый хороший недорогой iPhone, возникает вопрос: а стоит ли рассматривать iPhone 15 в 2025 году? И мой ответ — нет, и вот почему.
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Текущая линейка iPhone: что предлагает Apple в 2025 году?
В настоящее время Apple продает следующие модели (для удобства я буду указывать цены в долларах США из американского онлайн-магазина Apple Store):
- iPhone 16 Pro / 16 Pro Max (от $999)
- iPhone 16 / 16 Plus (от $799)
- iPhone 15 / iPhone 15 Plus (от $699)
- iPhone 16e (от $599)
Обратите внимание на цену iPhone 15 — $699. Это довольно высокая цена для модели, которая уже считается устаревшей по сравнению с более доступным iPhone 16e. Ниже приведу несколько фактов, почему iPhone 15 может оказаться не лучшим выбором в 2025 году.
Почему iPhone 15 проигрывает iPhone 16e?
Устаревший процессор и меньший объем оперативной памяти
iPhone 15 оснащен процессором A16 Bionic и объемом RAM в 6 ГБ. В свою очередь iPhone 16e получил новейший чип A18 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Разница в два поколения процессоров и увеличенный объем ОЗУ делают iPhone 16e значительно более производительным и будущеустойчивым.
Отсутствие поддержки Apple Intelligence
Одним из ключевых недостатков iPhone 15 является отсутствие поддержки Apple Intelligence — технологии, которая становится все более важной в экосистеме Apple. iPhone 16e, напротив, полностью поддерживает эти функции, что делает его более перспективным в долгосрочной перспективе. И хотя в планах Apple на 2025 год нет поддержки русского языка в Apple Intelligence, наверняка она появится в 2026 году.
Время автономной работы
iPhone 15 предлагает 20 часов воспроизведения видео, тогда как iPhone 16e обеспечивает 26 часов. Это на 30% больше, что делает новую модель более удобной для повседневного использования. К слову, iPhone 16e является лучшим среди всех 6,1-дюймовых смартфонов Apple по времени автономной работы.
Кнопка действия
iPhone 16e получил «Кнопку действия», которая заменяет классический переключатель «звук/беззвучный режим». Эта кнопка настраивается под различные задачи, такие как запуск камеры, активация режима фокусировки или даже поиск музыки через Shazam. В iPhone 15 такая кнопка отсутствует.
Цена
iPhone 16e стоит на $100 дешевле, чем iPhone 15, при этом предлагая более современное «железо». Это делает его более выгодным выбором для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя производительностью.
Недостатки iPhone 16e в сравнении с iPhone 15
Конечно, у iPhone 16e есть и свои недостатки по сравнению с iPhone 15, озвучу их:
- Отсутствие сверхширокоугольной камеры, которая используется только для получения эффекта «зум» с уменьшением в 0,5. В повседневной жизни она применяется нечасто.
- Нет Dynamic Island — вместо него — устаревший вырез «челка».
- Нет поддержки MagSafe (хотя беспроводная зарядка остается).
- Менее яркий дисплей.
- Нет режима «Киноэффект» в камере, хотя, если признаться, сам я ни разу в жизни им не пользовался.
Если эти функции не являются критически важными для вас, iPhone 16e станет отличным выбором.
Заключение: почему iPhone 16e — лучший выбор, чем iPhone 15?
Если вы ищете надежный, производительный и доступный смартфон, который прослужит вам несколько лет, iPhone 16e — это оптимальный выбор. Он предлагает более современный процессор, увеличенный объем оперативной памяти, поддержку Apple Intelligence и лучшее время автономной работы. Все это делает его более выгодным вложением, чем iPhone 15.
iPhone 15, несмотря на свои преимущества, такие как Dynamic Island и MagSafe, на мой взгляд, уже не соответствует требованиям 2025 года. Если вы хотите получить максимум за свои деньги, выбирайте iPhone 16e. Это редкий случай, когда более качественный вариант оказывается дешевле.
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