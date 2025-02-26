Почему вам не стоит покупать iPhone 15 в 2025 году?

26 февраля 2025 |

В феврале 2025 года Apple представила iPhone 16e, одновременно прекратив производство и официальные продажи бюджетных моделей iPhone SE 3 и iPhone 14. Теперь у пользователей, которые планируют приобрести новый хороший недорогой iPhone, возникает вопрос: а стоит ли рассматривать iPhone 15 в 2025 году? И мой ответ — нет, и вот почему.

Сравнение iphone 16e и iphone 15

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Содержание статьи

  1. Текущая линейка iPhone: что предлагает Apple в 2025 году?
  2. Почему iPhone 15 проигрывает iPhone 16e?
  3. Недостатки iPhone 16e в сравнении с iPhone 15
  4. Заключение: почему iPhone 16e — лучший выбор, чем iPhone 15?

 

Текущая линейка iPhone: что предлагает Apple в 2025 году?

В настоящее время Apple продает следующие модели (для удобства я буду указывать цены в долларах США из американского онлайн-магазина Apple Store):

  • iPhone 16 Pro / 16 Pro Max  (от $999)
  • iPhone 16 / 16 Plus (от $799)
  • iPhone 15 / iPhone 15 Plus (от $699)
  • iPhone 16e (от $599)

Обратите внимание на цену iPhone 15 — $699. Это довольно высокая цена для модели, которая уже считается устаревшей по сравнению с более доступным iPhone 16e. Ниже приведу несколько фактов, почему iPhone 15 может оказаться не лучшим выбором в 2025 году.

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Почему iPhone 15 проигрывает iPhone 16e?

Устаревший процессор и меньший объем оперативной памяти

a18 iphone 16

iPhone 15 оснащен процессором A16 Bionic и объемом RAM в 6 ГБ. В свою очередь iPhone 16e получил новейший чип A18 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Разница в два поколения процессоров и увеличенный объем ОЗУ делают iPhone 16e значительно более производительным и будущеустойчивым.

 

Отсутствие поддержки Apple Intelligence

apple iphone 16e apple intelligence image playground

Одним из ключевых недостатков iPhone 15 является отсутствие поддержки Apple Intelligence — технологии, которая становится все более важной в экосистеме Apple. iPhone 16e, напротив, полностью поддерживает эти функции, что делает его более перспективным в долгосрочной перспективе. И хотя в планах Apple на 2025 год нет поддержки русского языка в Apple Intelligence, наверняка она появится в 2026 году.

 

Время автономной работы

iPhone 15 предлагает 20 часов воспроизведения видео, тогда как iPhone 16e обеспечивает 26 часов. Это на 30% больше, что делает новую модель более удобной для повседневного использования. К слову, iPhone 16e является лучшим среди всех 6,1-дюймовых смартфонов Apple по времени автономной работы.

Сравнение времени автономной работы iPhone (данные Apple)

 

Кнопка действия

iphone 16e кнопка действия

iPhone 16e получил «Кнопку действия», которая заменяет классический переключатель «звук/беззвучный режим». Эта кнопка настраивается под различные задачи, такие как запуск камеры, активация режима фокусировки или даже поиск музыки через Shazam. В iPhone 15 такая кнопка отсутствует.

 

Цена

iphone 16e дизайнДизайн iPhone 16e

iPhone 16e стоит на $100 дешевле, чем iPhone 15, при этом предлагая более современное «железо». Это делает его более выгодным выбором для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя производительностью.

Сколько лет Apple осуществляет поддержку каждого iPhone (таблица).

 

Недостатки iPhone 16e в сравнении с iPhone 15

Дизайн iPhone 15 и iPhone 15 PlusДизайн iPhone 15

Конечно, у iPhone 16e есть и свои недостатки по сравнению с iPhone 15, озвучу их:

  • Отсутствие сверхширокоугольной камеры, которая используется только для получения эффекта «зум» с уменьшением в 0,5. В повседневной жизни она применяется нечасто.
  • Нет Dynamic Island — вместо него — устаревший вырез «челка».
  • Нет поддержки MagSafe (хотя беспроводная зарядка остается).
  • Менее яркий дисплей.
  • Нет режима «Киноэффект» в камере, хотя, если признаться, сам я ни разу в жизни им не пользовался.

Если эти функции не являются критически важными для вас, iPhone 16e станет отличным выбором.

Как включить и настроить функцию Ожидание в iOS (iPhone в качестве красивых прикроватных часов).

 

Заключение: почему iPhone 16e — лучший выбор, чем iPhone 15?

Если вы ищете надежный, производительный и доступный смартфон, который прослужит вам несколько лет, iPhone 16e — это оптимальный выбор. Он предлагает более современный процессор, увеличенный объем оперативной памяти, поддержку Apple Intelligence и лучшее время автономной работы. Все это делает его более выгодным вложением, чем iPhone 15.

iPhone 15, несмотря на свои преимущества, такие как Dynamic Island и MagSafe, на мой взгляд, уже не соответствует требованиям 2025 года. Если вы хотите получить максимум за свои деньги, выбирайте iPhone 16e. Это редкий случай, когда более качественный вариант оказывается дешевле.

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто

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