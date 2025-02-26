Почему вам не стоит покупать iPhone 15 в 2025 году?

В феврале 2025 года Apple представила iPhone 16e, одновременно прекратив производство и официальные продажи бюджетных моделей iPhone SE 3 и iPhone 14. Теперь у пользователей, которые планируют приобрести новый хороший недорогой iPhone, возникает вопрос: а стоит ли рассматривать iPhone 15 в 2025 году? И мой ответ — нет, и вот почему.

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Текущая линейка iPhone: что предлагает Apple в 2025 году?

В настоящее время Apple продает следующие модели (для удобства я буду указывать цены в долларах США из американского онлайн-магазина Apple Store):

iPhone 16 Pro / 16 Pro Max (от $999)

iPhone 16 / 16 Plus (от $799)

iPhone 15 / iPhone 15 Plus (от $699)

iPhone 16e (от $599)

Обратите внимание на цену iPhone 15 — $699. Это довольно высокая цена для модели, которая уже считается устаревшей по сравнению с более доступным iPhone 16e. Ниже приведу несколько фактов, почему iPhone 15 может оказаться не лучшим выбором в 2025 году.

Почему iPhone 15 проигрывает iPhone 16e?

Устаревший процессор и меньший объем оперативной памяти

iPhone 15 оснащен процессором A16 Bionic и объемом RAM в 6 ГБ. В свою очередь iPhone 16e получил новейший чип A18 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Разница в два поколения процессоров и увеличенный объем ОЗУ делают iPhone 16e значительно более производительным и будущеустойчивым.

Отсутствие поддержки Apple Intelligence

Одним из ключевых недостатков iPhone 15 является отсутствие поддержки Apple Intelligence — технологии, которая становится все более важной в экосистеме Apple. iPhone 16e, напротив, полностью поддерживает эти функции, что делает его более перспективным в долгосрочной перспективе. И хотя в планах Apple на 2025 год нет поддержки русского языка в Apple Intelligence, наверняка она появится в 2026 году.

Время автономной работы

iPhone 15 предлагает 20 часов воспроизведения видео, тогда как iPhone 16e обеспечивает 26 часов. Это на 30% больше, что делает новую модель более удобной для повседневного использования. К слову, iPhone 16e является лучшим среди всех 6,1-дюймовых смартфонов Apple по времени автономной работы.

Кнопка действия

iPhone 16e получил «Кнопку действия», которая заменяет классический переключатель «звук/беззвучный режим». Эта кнопка настраивается под различные задачи, такие как запуск камеры, активация режима фокусировки или даже поиск музыки через Shazam. В iPhone 15 такая кнопка отсутствует.

Цена

iPhone 16e стоит на $100 дешевле, чем iPhone 15, при этом предлагая более современное «железо». Это делает его более выгодным выбором для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя производительностью.

Недостатки iPhone 16e в сравнении с iPhone 15

Конечно, у iPhone 16e есть и свои недостатки по сравнению с iPhone 15, озвучу их:

Отсутствие сверхширокоугольной камеры , которая используется только для получения эффекта «зум» с уменьшением в 0,5. В повседневной жизни она применяется нечасто.

, которая используется только для получения эффекта «зум» с уменьшением в 0,5. В повседневной жизни она применяется нечасто. Нет Dynamic Island — вместо него — устаревший вырез «челка».

— вместо него — устаревший вырез «челка». Нет поддержки MagSafe (хотя беспроводная зарядка остается).

(хотя беспроводная зарядка остается). Менее яркий дисплей .

. Нет режима «Киноэффект» в камере, хотя, если признаться, сам я ни разу в жизни им не пользовался.

Если эти функции не являются критически важными для вас, iPhone 16e станет отличным выбором.

Заключение: почему iPhone 16e — лучший выбор, чем iPhone 15?

Если вы ищете надежный, производительный и доступный смартфон, который прослужит вам несколько лет, iPhone 16e — это оптимальный выбор. Он предлагает более современный процессор, увеличенный объем оперативной памяти, поддержку Apple Intelligence и лучшее время автономной работы. Все это делает его более выгодным вложением, чем iPhone 15.

iPhone 15, несмотря на свои преимущества, такие как Dynamic Island и MagSafe, на мой взгляд, уже не соответствует требованиям 2025 года. Если вы хотите получить максимум за свои деньги, выбирайте iPhone 16e. Это редкий случай, когда более качественный вариант оказывается дешевле.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто