6 главных новшеств iPadOS 18

12 июня 2024 |

10 июня в рамках презентации WWDC 2024 Apple анонсировала обновление iPadOS 18. Официально для всех пользователей апдейт выйдет осенью этого года, но при желании новую прошивку можно установить и сейчас. Ниже расскажем, что нового содержит версия iPadOS 18.

Главные новшества в iPadOS 18

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Кастомизация домашнего экрана и Пункта управления

На iPad появятся многие новые функции кастомизации из iOS 18.

В iPadOS 18 тоже можно будет располагать иконки приложений где угодно на домашнем экране, а не строго друг за другом, как раньше. Вы также сможете менять цвет иконок приложений, чтобы они выглядели как единая тема.

Кастомизация домашнего экрана Кастомизация домашнего экрана

Можно будет кастомизировать Пункт управления. Теперь в нём доступно сразу несколько страниц, а также значки сторонних приложений.

Менять иконки и даже их размер теперь можно прямо в самом интерфейсе Пункта управления.

Кастомизация Пункта управления iPadOS

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Новая панель вкладок

В iPadOS 18 появилось несколько улучшений для работы некоторых приложений на iPad. К примеру, панель со вкладками для удобной навигации. Данную панель можно будет превратить в боковое меню, если вам потребуется больше опций.

zen touch

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 «Калькулятор» на iPad

Apple наконец-то добавила приложение «Калькулятор» на iPad. По какой-то причине до этого оно не было доступно в iPadOS, как и приложение «Погода» до 2023 года.

Приложение Калькулятор на iPad

Приложение выглядит как версия для iOS, но благодаря большому экрану iPad отображает больше кнопок на экране. Оно также поддерживает изменение размера для многозадачности на iPad.

Главная функция приложения – это математические заметки. Они позволяют удобно записывать и совершать вычисления. Функция доступна как в приложении «Калькулятор», так и в приложении «Заметки».

Приложение Калькулятор на iPad

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Функции искусственного интеллекта

apple intelligence

В iPadOS 18 появятся функции Apple Intelligence, как в iOS 18. Среди них генерирование изображений, создание эмодзи, подборка важных уведомлений, обновлённая Siri с интегрированным чат-ботом ChatGPT и др.

Функции Apple Intelligence будут лучше всего работать на моделях iPad с процессором M4. Бета-версия Apple Intelligence появится в сентябре и пока только для пользователей из США.

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Улучшение почерка с Apple Pencil

smart script ipados

При использовании приложения «Заметки» Apple Pencil станет ещё мощнее. К примеру, ваш почерк будет автоматически становится понятнее и красивее при написании заметок в реальном времени. При этом он всё ещё будет выглядеть как ваш почерк. Вы даже сможете вставить скопированный текст в «Заметки» так, будто он был написан вами от руки.

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