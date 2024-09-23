20 сентября начались продажи iPhone 16 и iPhone 16 Pro, и в интернете уже появились первые тесты их прочности от известных блогеров. Предлагаем вашему вниманию несколько видео с испытаниями флагманских смартфонов Apple на падения, изгиб, удары ножом и многое другое.

Блогер Сэм Коль проделал долгий путь до Австралии, чтобы одним из первых протестировать iPhone 16 Pro на прочность. В ходе своих испытаний он заметил, что более тонкие рамки iPhone 16 Pro могут стать причиной проблем при падении устройства. При падении на бок удар, по всей видимости, напрямую влияет на функциональность дисплея, хотя сам дисплей не разбивается и не трескается.

В ходе дополнительных тестов Сэм отметил, что повреждения iPhone 16 Pro оказались менее серьёзными, чем у iPhone 15 Pro.

TechRax также провел тест на долговечность iPhone 16 Pro, подвергая новое устройство испытаниям с использованием молотка и ножа. Как и ожидалось, результаты не сильно отличаются от показателей предыдущих моделей iPhone.

Если водить ножом по титановой рамке iPhone 16 Pro, она в конечном итоге поцарапается. Удар молотком по задней панели устройства, конечно же, приведет к его поломке. Если ударить молотком по экрану iPhone 16 Pro, он, к сожалению, разобьется на мелкие осколки.

Известный техноблогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) тоже решил протестировать на прочность новый смартфон iPhone 16 Pro Max. Напомним, что новые модели оснащены более надёжным стеклом Ceramic Shield, что должно повысить их устойчивость к повреждениям.

Нельсон начал с проверки новой кнопки управления камерой, которая, выполнена из сапфирового стекла. Первые незначительные повреждения появились на пятом уровне по шкале Мооса, а царапины — только на восьмом. Дисплей оказался менее устойчивым: несмотря на улучшение Apple, он всё же царапается на шестом уровне.

Канцелярский нож легко оставил царапины на титановой рамке, но задняя матовая панель удивила своей прочностью. Основные камеры также продемонстрировали высокую надёжность.

В тесте с зажигалкой смартфон показал себя отлично: экран остался неповреждённым, даже когда к нему поднесли пламя вплотную. Однако огонь, безусловно, вредит покрытию, поэтому блогер не рекомендует повторять этот эксперимент дома.

Нельсон также попытался согнуть iPhone 16 Pro Max, но ему это не удалось. На корпусе не появилось ни трещин, ни царапин, ни вмятин, как это было с прошлогодней моделью. В целом, Нельсон остался доволен прочностью новинки и поставил ей высший балл.

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