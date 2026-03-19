MacBook Neo тянет 4K-монтаж и 59 вкладок Chrome: тесты

MacBook Neo справляется с монтажом 4K-видео и 59 вкладками Chrome — и это при 8 ГБ оперативной памяти. Новые тесты опровергают скептиков, которые называли самый доступный ноутбук Apple слишком слабым для серьезной работы. Разбираемся, как бюджетный макбук тянет то, что ему якобы не по зубам.

Советы обзорщиков против реальной жизни

Блогер и фотограф Сэм Анри Голд на днях написал в своем блоге пост, который задел за живое многих техноэнтузиастов. Суть простая: между тем, что рекомендуют обзорщики, и тем, как люди реально используют свои устройства, — пропасть.

Голд вспомнил, как в детстве монтировал видео на подержанном iMac 2006 года с процессором Core 2 Duo, 3 ГБ оперативки и жестким диском на 120 ГБ. Ему было девять лет. Он запускал Final Cut Pro X на машине, которая для этого вообще не предназначалась. И занимался этим каждый день после школы.

«Я знал, что машина не подходит для того, что я хочу делать. Мне было все равно», — пишет Голд.

По его мнению, с MacBook Neo будет та же история. Обзорщики говорят: «не берите для видеомонтажа». А люди берут, монтируют — и все работает. Новые тесты это подтверждают.

Монтаж 4K-видео на MacBook Neo: тесты в Final Cut Pro и Adobe Premiere Pro

Скептики утверждали, что MacBook Neo с его 8 ГБ оперативной памяти и процессором на базе архитектуры iPhone не вывезет серьезный видеомонтаж. Два независимых теста показали обратное.

Final Cut Pro

Тайлер Столмен (Tyler Stalman) — известный фотограф и видеограф — протестировал MacBook Neo в Final Cut Pro. Результат: ноутбук справился с монтажом без видимых проблем. Никаких зависаний, никаких тормозов на таймлайне.



Adobe Premiere Pro

Роман Лойола из Macworld провел еще более показательный тест — в Adobe Premiere Pro, который традиционно требовательнее к ресурсам, чем Final Cut. Он монтировал и 1080p, и 4K-видео в профессиональной версии редактора.

«Все прошло без сучка и задоринки. Мне ни разу не пришлось ждать, пока Mac догонит мои действия. MacBook Neo не зависал, не запинался и не начинал судорожно шуршать», — отметил Лойола.

Да, машина залезла в swap-память — при работе с видео набежало 2,58 ГБ подкачки. Но на ощущениях от работы это не сказалось вообще никак. По словам Лойолы, такой объем swap вполне типичен даже для более мощных конфигураций.

По моему опыту, для большинства задач любительского и полупрофессионального монтажа MacBook Neo вполне достаточно. Нарезать влог, склеить ролик для соцсетей, наложить цветокоррекцию на короткий проект — все это укладывается в возможности ноутбука. Другое дело — многочасовые проекты с десятками дорожек и тяжелыми эффектами. Но для таких задач и MacBook Pro не всегда хватает одной оперативки.

59 вкладок Chrome: стресс-тест оперативной памяти MacBook Neo

Если видеомонтаж — проверка на прочность для процессора и видеоядра, то Chrome — главный пожиратель оперативной памяти. Google Chrome печально известен своим аппетитом к RAM. Каждая вкладка — отдельный процесс, каждый процесс — кусок памяти.

Роман Лойола решил проверить, сколько вкладок Chrome выдержит MacBook Neo. Ответ: 59 штук. Остановился он не потому, что ноутбук сдался, а потому, что ориентироваться среди такого количества вкладок стало физически невозможно — они превратились в тонкие полоски шириной в несколько пикселей.

«Своп вырос почти до 8 ГБ — столько же, сколько установленной оперативной памяти. Но MacBook Neo даже не моргнул. Я мог свободно переключаться между вкладками, и даже когда использовал другое приложение, оставив Chrome в фоне, никакого заметного падения производительности не было».

Своп в 8 ГБ при 8 ГБ RAM — это серьезная нагрузка на SSD. Но благодаря скорости встроенного накопителя и эффективному управлению памятью в macOS, пользователь этого просто не замечает. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Swap-память: почему 8 ГБ RAM на MacBook Neo — не приговор

Когда Apple выпустила MacBook Neo с 8 ГБ оперативной памяти, интернет загудел. «Как можно в 2025 году продавать ноутбук с 8 ГБ?» — возмущались комментаторы на Reddit и профильных форумах. И формально они правы: многие Windows-ноутбуки в этом ценовом сегменте предлагают 16 ГБ.

Но есть нюанс. macOS работает с памятью иначе, чем Windows. Система агрессивно использует swap — подкачку данных из оперативной памяти на SSD, — и делает это настолько эффективно, что пользователь в большинстве сценариев разницы не замечает. Быстрый унифицированный SSD в чипах Apple Silicon обеспечивает скорость подкачки, недоступную обычным ноутбукам.

Это не значит, что 8 ГБ — идеал. При постоянной тяжелой нагрузке активный своп сокращает ресурс SSD. Но для типичного использования — браузер, мессенджеры, офисные приложения и периодический видеомонтаж — этого хватает с запасом. Тесты Macworld это наглядно подтверждают.

Кстати, бывший глава подразделения Windows, протестировавший MacBook Neo, тоже отметил, что ноутбук работает шустрее, чем можно было ожидать по характеристикам на бумаге.

Для кого MacBook Neo действительно подходит

Давайте начистоту. MacBook Neo — не замена MacBook Pro для профессионалов, которые зарабатывают монтажом. Но круг задач, с которыми он справляется, гораздо шире, чем утверждают некоторые обзорщики.

MacBook Neo потянет:

Монтаж видео в 1080p и 4K в Final Cut Pro и Adobe Premiere Pro — для коротких и средних проектов

Работу с десятками вкладок браузера (даже в прожорливом Chrome)

Редактирование фото в Lightroom и Photoshop

Офисные задачи, учебу, написание простого кода

Нетребовательные и среднетребовательные игры

Где MacBook Neo упрется в потолок:

Многослойные проекты в 4K/8K с тяжелыми эффектами и цветокоррекцией

3D-рендеринг и работа в Blender с высокополигональными сценами

Одновременная работа с несколькими ресурсоемкими приложениями (например, Premiere Pro + After Effects + Photoshop)

Запуск виртуальных машин с выделением значительного объема RAM

Главный вывод из всех этих тестов: не позволяйте спецификациям на бумаге решать за вас. MacBook Neo за $599 — это не «ноутбук только для браузера». Это полноценный рабочий инструмент, который справляется с задачами, которые ему якобы не по силам. Просто без запаса прочности, который дают старшие модели.

Как точно подметил Сэм Анри Голд: девятилетний ребенок монтировал видео на iMac 2006 года и ему было все равно, что машина «не подходит». MacBook Neo в разы мощнее того iMac. И уж точно справится с тем, что от него хочет обычный пользователь.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли монтировать видео на MacBook Neo?

Да. Тесты показали, что MacBook Neo справляется с монтажом 1080p и 4K-видео как в Final Cut Pro, так и в Adobe Premiere Pro. Для коротких и средних проектов производительности хватает с запасом. При работе система использует swap-память, но это не влияет на плавность работы.

Хватит ли 8 ГБ оперативной памяти на MacBook Neo?

Для большинства типичных задач — да. macOS эффективно управляет памятью и использует быстрый SSD для подкачки. Тесты показали, что даже при 59 открытых вкладках Chrome и 8 ГБ swap ноутбук работал без заметных тормозов. Но для постоянной работы с тяжелыми приложениями лучше рассмотреть модель с большим объемом RAM.

MacBook Neo подходит для работы с Adobe Premiere Pro?

Да. Тест Macworld подтвердил, что MacBook Neo без проблем работает с Adobe Premiere Pro, включая монтаж 4K-видео. Редактор запускается, таймлайн откликается без задержек, экспорт проходит без ошибок. Для профессиональных многослойных проектов с тяжелыми эффектами лучше подойдет MacBook Pro, но для базового и среднего монтажа Neo достаточно.

Вредит ли swap-память SSD на MacBook Neo?

Теоретически — да. Активное использование swap увеличивает количество циклов записи на SSD, что со временем сокращает его ресурс. Но на практике при обычном использовании ресурса SSD хватает на много лет. Проблемы могут возникнуть только при постоянной экстремальной нагрузке — например, ежедневном многочасовом монтаже тяжелых проектов.

Чем MacBook Neo лучше бюджетных Windows-ноутбуков с 16 ГБ RAM?

MacBook Neo выигрывает за счет оптимизации macOS, быстрого унифицированного SSD и энергоэффективного процессора Apple Silicon. Благодаря этому 8 ГБ RAM на MacBook Neo в реальных задачах часто работают не хуже, чем 16 ГБ на Windows-ноутбуке с обычным SSD. Плюс автономность — MacBook Neo работает от батареи значительно дольше большинства конкурентов.

Стоит ли покупать MacBook Neo для учебы?

MacBook Neo — отличный выбор для студентов. Он тянет браузер с десятками вкладок, офисные приложения, видеозвонки, базовый монтаж и даже нетребовательные игры. При этом стоит $599, компактен и долго работает от аккумулятора. Для учебы трудно найти более сбалансированный ноутбук Apple.

MacBook Neo или MacBook Air M4 — что выбрать?

Если бюджет позволяет — MacBook Air даст больше запаса производительности и оперативной памяти. Но если задачи ограничиваются учебой, браузером, медиапотреблением и периодическим монтажом — MacBook Neo справится, и разница в повседневном использовании будет минимальной. С подробным сравнением MacBook Neo и MacBook Air M5 вы можете ознакомиться в нашей отдельной статье.

Тормозит ли MacBook Neo при монтаже 4K-видео?

По результатам независимых тестов — нет. И в Final Cut Pro, и в Adobe Premiere Pro монтаж 4K-видео проходил без задержек и зависаний. Система использовала swap-память, но пользователь этого не замечал. Экспорт, разумеется, занимает больше времени, чем на MacBook Pro, но сам процесс монтажа комфортен.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос