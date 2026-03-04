Весной 2026 года Apple расширила семейство iPhone 17, выпустив доступную модель iPhone 17e по цене от 599 долларов. Если вы присматриваетесь к новому бюджетному смартфону Apple, то наверняка захотите сравнить его не только с нынешними, но и с прошлыми актуальными моделями. Давайте спокойно и по пунктам разберем, чем iPhone 17e отличается от iPhone 16 и 16 Plus, и выделим сильные и слабые стороны каждого аппарата.

Сравнение размеров и дизайна

Начнем с того, что бросается в глаза — и что держишь в руке.

iPhone 17e имеет 6,1-дюймовый экран, и его габариты составляют 146,7 × 71,5 × 7,8 мм при весе 169 г.

iPhone 16 сохраняет ту же диагональ 6,1 дюйма, но чуть крупнее: 147,6 × 71,6 × 7,8 мм, вес — 170 г. Разница минимальна — менее миллиметра по высоте и ширине, один грамм по весу. В руке оба ощущаются практически одинаково.

iPhone 16 Plus заметно крупнее: 160,9 × 77,8 × 7,8 мм и весит 199 г — на 30 граммов тяжелее iPhone 17e. Если компактность для вас важна, iPhone 17e однозначно удобнее.

Визуально аппараты отличаются заметно. iPhone 17e сохраняет классическую устаревшую «челку» — вырез в верхней части экрана для камеры TrueDepth и датчиков Face ID. iPhone 16 и 16 Plus получили Dynamic Island — интерактивную «капсулу», которая показывает уведомления, таймеры, навигацию и музыку в реальном времени, а также сенсорную кнопку «Контроллер камеры» на правой грани для быстрого доступа к камере. У iPhone 17e ни динамического острова, ни «Контроллер камеры» нет.

Все три устройства оснащены кнопкой «Действия», а также биометрическим сканером Face ID для разблокировки и аутентификации.

По части цветов: iPhone 16 доступен в пяти вариантах: черный, белый, розовый, бирюзовый (Teal) и ультрамарин.

iPhone 17e — в трех: черный, белый и нежно-розовый (Soft Pink). Палитра iPhone 16 явно богаче.

Конструктивно оба аппарата используют алюминиевую раму и стеклянную заднюю панель. Но iPhone 17e защищен новым покрытием Ceramic Shield 2, которое, по заявлению Apple, обеспечивает в 3 раза лучшую устойчивость к царапинам по сравнению с предыдущим поколением. У iPhone 16 — модернизированное стекло Ceramic Shield первого поколения (версии 2024 года).

Обе модели имеют рейтинг IP68 для защиты от влаги и пыли — погружение на глубину до 6 метров на 30 минут.

Дисплей

Экраны — одна из тех областей, где iPhone 16 и 16 Plus неожиданно выигрывают у более нового iPhone 17e.

iPhone 17e оснащен 6,06-дюймовым экраном с разрешением 2532 × 1170 пикселей и плотностью 460 ppi. Типичная яркость — 800 нит, пиковая в HDR — 1200 нит. Частота обновления — 60 Гц.

iPhone 16 получил экран с фактическим размером в 6,12 дюйма с разрешением 2556 × 1179 пикселей, а iPhone 16 Plus — 6,69 дюйма и 2796 × 1290 пикселей. Плотность у обоих — 460 ppi. Типичная яркость — 1 000 нит, пиковая HDR — 1 600 нит, а на улице — до 2 000 нит. Частота обновления — тоже 60 Гц.

Экраны всех трех устройств представляют собой OLED-панели Super Retina XDR.

Итого: по яркости iPhone 16 / 16 Plus заметно превосходят iPhone 17e — 1 000 нит против 800 нит в типичном режиме, и 2 000 нит пиковой яркости на улице против 1 200 нит. На ярком солнце эта разница ощутима. По разрешению iPhone 16 чуть выше (2556 × 1179 против 2532 × 1170), но на глаз это незаметно.

Частота обновления одинакова — 60 Гц у всех трех аппаратов. Ни один из них не поддерживает функцию «ProMotion» (120 Гц) или «Всегда включенный дисплей» (Always-On Display) — эти функции доступны только в Pro-моделях и iPhone 17.

У iPhone 16 Plus — очевидное преимущество в диагонали: 6,7 дюйма против 6,1 у iPhone 17e. Для любителей большого экрана это может быть решающим фактором.

Производительность и память

Здесь iPhone 17e берет верх. В основе iPhone 17e — чип A19, построенный по 3-нанометровой технологии, с 6-ядерным CPU, 4-ядерным GPU и 16-ядерным Neural Engine.

iPhone 16 и 16 Plus работают на чипе A18 — тоже 3 нм, 6-ядерный CPU (2 высокопроизводительных + 4 энергоэффективных ядра), 5-ядерный GPU и 16-ядерный Neural Engine.

Здесь стоит обратить внимание на любопытный момент: у iPhone 16 графический процессор имеет 5 ядер, а у iPhone 17e — 4. Apple использует процедуру «чип-биннинг»: процессор A19 с одним деактивированным ядром GPU ставятся в бюджетную модель. Тем не менее, за счет архитектурных улучшений A19 графическая производительность iPhone 17e примерно на 30% выше, чем у A18 в iPhone 16.

Оперативной памяти у всех трех устройство одинаково — 8 ГБ. Этого хватит для обновлений iOS и функций Apple Intelligence.

По части накопителя ситуация интересная. В настоящее время iPhone 16 доступен только в одном варианте на 128 ГБ. iPhone 16 Plus предлагается с объемом накопителя в 128 ГБ и 256 ГБ. iPhone 17e доступен в версиях с внутренним хранилищем на 256 ГБ и 512 ГБ.

Базовая модель iPhone 17e за $599 предлагает вдвое больше памяти, чем базовый iPhone 16 за $699 — это серьезный аргумент.

Стоит отметить, что Apple Intelligence — набор ИИ-функций Apple — на момент публикации не поддерживает русский язык. Функции работают на ограниченном числе языков (английский, китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, испанский, португальский и ряд других). В русскоязычном интерфейсе большинство возможностей Apple Intelligence недоступны — это касается всех трех аппаратов.

Камеры

Основная камера

iPhone 17e оснащен одной камерой 48 Мп Fusion: 26 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация, гибридные фокусные пиксели. Также работает как 12 Мп телефото 2x (52 мм) за счет кропа центральной части сенсора.

iPhone 16 и 16 Plus используют двойную камеру: 48 Мп Fusion (26 мм, ƒ/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом сенсора) + 12 Мп Ultra Wide (13 мм, ƒ/2.2, угол обзора 120°). Плюс аналогичный программный телефото объектив 2x.

Ключевое отличие — у iPhone 16 есть сверхширокоугольный объектив 12 Мп, которого у iPhone 17e нет. Это значит, что на iPhone 16 / 16 Plus можно снимать пейзажи, архитектуру и групповые фото в тесных помещениях с гораздо более широким углом. Также камеры iPhone 16 расположены вертикально, что позволяет снимать пространственное видео для просмотра на гарнитуре Apple Vision Pro — у iPhone 17e такой возможности нет.

iPhone 16 / 16 Plus поддерживают режим «Киноэффект» для видео, режим «Экшен» (стабилизация при тряске) и макросъемку через сверхширокоугольный модуль. У iPhone 17e ничего из этого нет.

Все три устройства снимают 4K Dolby Vision при 60 к/с.

Фронтальная камера

У iPhone 17e и iPhone 16 / 16 Plus — одинаковая 12 Мп TrueDepth-камера с диафрагмой ƒ/1.9. Здесь разницы нет.

Итог по камерам

iPhone 16 и iPhone 16 Plus предлагают более функциональную камерную систему, чем iPhone 17e. Два объектива вместо одного, сверхширокоугольник, режимы «Киноэффект» и «Экшен» для видео, макросъемка и пространственное видео — все это есть у iPhone 16 и отсутствует у iPhone 17e.

Связь

Модемы у аппаратов принципиально разные. iPhone 17e использует модем Apple C1X — собственную разработку Apple, которая до 2 раз быстрее модема C1 из iPhone 16e. iPhone 16 и 16 Plus работают на модеме Qualcomm — проверенном решении с поддержкой 5G sub-6GHz и mmWave. У iPhone 17e mmWave отсутствует.

Для России отсутствие mmWave не играет роли — сети миллиметрового диапазона в стране не развернуты.

С беспроводными модулями ситуация неоднозначная. iPhone 17e довольствуется Wi-Fi 6 — стандартом проверенным и надежным, но уже вчерашним. А вот iPhone 16 и 16 Plus смотрятся выигрышнее: они получили поддержку Wi-Fi 7, то есть с запасом на пару лет вперед. По Bluetooth версии одинаковые — 5.3.

Перед покупкой уточняйте региональную версию: в некоторых странах iPhone 17e продаются исключительно с поддержкой eSIM, без привычного лотка для сим-карты. В других же комплектация классическая — можно вставить nano-SIM и при желании активировать дополнительную eSIM. Что касается iPhone 16 и iPhone 16 Plus, то у этих устройств конфигурация также зависела от рынка сбыта: в большинстве стран они предлагались с гибридным слотом (nano-SIM + eSIM), для материкового Китая выпускалась версия с двумя физическими nano-SIM, а смартфоны, изготовленные для рынка США, были только eSIM.

Для покупателей в России: спутниковые функции (экстренный вызов SOS, помощь на дорогах, сообщения через спутник) присутствуют на всех трех iPhone, но в России они не работают — сервис доступен только в поддерживаемых странах.

Аккумулятор и время автономной работы

Емкость батареи iPhone 17e — 4 005 мАч. У iPhone 16 — 3 561 мАч. У iPhone 16 Plus — 4 674 мАч.

По заявленному времени автономной работы:

iPhone 17e: до 26 часов воспроизведения видео, до 21 часа потокового видео, до 90 часов аудио.

iPhone 16: до 22 часов воспроизведения видео, до 18 часов стриминга, до 80 часов аудио.

iPhone 16 Plus: до 27 часов воспроизведения видео, до 24 часов стриминга, до 100 часов аудио.

iPhone 17e живет на 4 часа дольше, чем iPhone 16, при воспроизведении видео — 26 против 22 часов. Это заслуга более емкой батареи (4 005 против 3 561 мАч) и более энергоэффективного чипа A19. А вот iPhone 16 Plus с его 4 674 мАч обходит iPhone 17e на 1 час при просмотре видео и на 3 часа при стриминге.

Скорость зарядки и поддержка беспроводной зарядки

Все три аппарата поддерживают быструю проводную зарядку до 50% за 30 минут с адаптером 20 Вт через USB-C.

Скорость беспроводной зарядки MagSafe у iPhone 16 / 16 Plus — до 25 Вт с адаптером 30 Вт+. У iPhone 17e — до 15 Вт.

Здесь iPhone 16 / 16 Plus выигрывают по скорости беспроводной зарядки: 25 Вт против 15 Вт.

Цена

Для наглядности — таблица с актуальными ценами на все три модели (данные актуальны до сентября 2026 года, пока Apple не обновит линейку).

Модель 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ iPhone 17e — $599 $799 iPhone 16 $699 — — iPhone 16 Plus $799 $899 —

Цифры говорят сами за себя. iPhone 17e с 256 ГБ памяти стоит $599 — на $100 дешевле базового iPhone 16 со 128 ГБ и на $200 дешевле iPhone 16 Plus с тем же объёмом накопителя. Получается, что за меньшие деньги вы получаете вдвое больше хранилища.

Если же сравнивать модели с одинаковым объемом памяти, картина еще интереснее. Единственная пара, которую сейчас можно сопоставить напрямую — iPhone 17e и iPhone 16 Plus в версии на 256 ГБ: $599 против $899. Разница — $300 в пользу бюджетной новинки.

Apple фактически сделала iPhone 17e самым выгодным предложением в текущей линейке — новее, мощнее и дешевле прошлогодних iPhone 16 / 16 Plus, пусть и с рядом компромиссов в камерах и дисплее.

Для покупателей в России: официально Apple не продает iPhone в России. Аппараты доступны через параллельный импорт, и реальная цена будет выше американской на 30–50% в зависимости от курса и наценки продавца. Гарантийное обслуживание в авторизованных сервисных центрах Apple в России недоступно. При этом iPhone 16 / 16 Plus по параллельному импорту сейчас можно найти со значительными скидками.

Сравнение технических характеристик iPhone 17e и iPhone 16 / 16 Plus (Таблица)

Параметр iPhone 17e iPhone 16 / 16 Plus Дисплей 6,1″ OLED, 2532×1170, 460 ppi iPhone 16: 6,1″ OLED, 2556×1179, 460 ppi

iPhone 16 Plus: 6,7″ OLED, 2796×1290, 460 ppi Частота обновления 60 Гц 60 Гц Яркость (типичная / HDR / макс.) 800 / 1200 нит 1000 / 1600 / 2000 нит Dynamic Island Нет (челка) Да Защитное стекло Ceramic Shield 2 Ceramic Shield (2024) Процессор A19 (6-яд. CPU, 4-яд. GPU) A18 (6-яд. CPU, 5-яд. GPU) Neural Engine 16 ядер 16 ядер RAM 8 ГБ 8 ГБ Накопитель 256 / 512 ГБ iPhone 16: 128 ГБ

iPhone 16 Plus: 128 / 256 ГБ Модем Apple C1X Qualcomm 5G Sub-6GHz (без mmWave) Sub-6GHz + mmWave Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5.3 Ultra Wideband (UWB) Нет Да (2-е поколение) SIM eSIM only или nano-SIM + eSIM eSIM only или nano-SIM + eSIM Основная камера 48 Мп Fusion (1 модуль) 48 Мп Fusion + 12 Мп сверхширик Телефото 12 Мп 2x (кроп) 12 Мп 2x (кроп) Сверхширокоугольная Нет 12 Мп, 13 мм, 120° Фронтальная камера 12 Мп TrueDepth, ƒ/1.9 12 Мп TrueDepth, ƒ/1.9 Режим «Киноэффект» Нет Да Режим «Экшен» Нет Да Контроллер камеры Нет Да Пространственное видео Нет Да Макросъемка Нет Да Аккумулятор 4 005 мАч iPhone 16: 3 561 мАч

iPhone 16 Plus: 4 674 мАч Видео (воспр. / стриминг) 26 ч / 21 ч iPhone 16: 22 ч / 18 ч

iPhone 16 Plus: 27 ч / 24 ч Аудио 90 ч iPhone 16: 90 ч

iPhone 16 Plus: 100 ч Проводная зарядка 20 Вт, 50% за 30 мин 20 Вт, 50% за 30 мин MagSafe До 15 Вт До 25 Вт Защита от влаги и пыли IP68 (6 м, 30 мин) IP68 (6 м, 30 мин) Размеры 146,7 × 71,5 × 7,8 мм iPhone 16: 147,6 × 71,6 × 7,8 мм

iPhone 16 Plus: 160,9 × 77,8 × 7,8 мм Вес 169 г iPhone 16: 170 г

iPhone 16 Plus: 199 г Цвета 3 (черный, белый, розовый) 5 (черный, белый, розовый, бирюзовый, ультрамарин) Порт USB-C (USB 2.0) USB-C (USB 2.0) Кнопка «Действия» Да Да

Вывод

Сравнение iPhone 17e с iPhone 16 / 16 Plus — нетипичная ситуация. Обычно новый iPhone превосходит старый по всем параметрам. Здесь же все не так однозначно — бюджетная новинка 2026 года местами проигрывает «обычным» iPhone 2024 года.

Преимущества iPhone 17e в сравнении с iPhone 16 / 16 Plus

Процессор : A19 быстрее A18 — примерно на 20–30% в графике и заметно в ИИ-задачах

: A19 быстрее A18 — примерно на 20–30% в графике и заметно в ИИ-задачах Объем накопителя в базовой версии : 256 ГБ от $599 против 128 ГБ от $699 (iPhone 16) и от $799 (iPhone 16 Plus)

: 256 ГБ от $599 против 128 ГБ от $699 (iPhone 16) и от $799 (iPhone 16 Plus) Цена : на $100–200 дешевле при большем объеме памяти

: на $100–200 дешевле при большем объеме памяти Автономность : на 4 часа дольше iPhone 16 при просмотре видео (26 против 22 часа)

: на 4 часа дольше iPhone 16 при просмотре видео (26 против 22 часа) Защита экрана: Ceramic Shield 2 (в 3 раза устойчивее к царапинам)

Преимущества iPhone 16 / 16 Plus в сравнении с iPhone 17e

Камеры : двойная система (48 Мп + 12 Мп сверхширокоугольная) против одной камеры в iPhone 17e; режимы «Киноэффект» и «Экшен», макросъемка, пространственное видео

: двойная система (48 Мп + 12 Мп сверхширокоугольная) против одной камеры в iPhone 17e; режимы «Киноэффект» и «Экшен», макросъемка, пространственное видео Dynamic Island вместо челки

вместо челки Контроллер камеры — сенсорная физическая кнопка для камеры

Яркость экрана: 1000/2000 нит против 800/1200 нит

Скорость зарядки MagSafe: до 25 Вт против 15 Вт

Wi-Fi: версии 7 против версии 6

Палитра цветов: 5 против 3

iPhone 16 Plus: большой 6,7″ экран и батарея 4 674 мАч

Кому подойдет iPhone 17e?

Тем, кто ищет новый iPhone с актуальным процессором, хорошей автономностью и большим хранилищем за разумные деньги. Особенно если вы переходите с iPhone 11, 12, 13 или старого SE — разница будет колоссальной. Если вам не критичны сверхширокоугольная камера, Dynamic Island, контроллер камеры и яркость экрана на солнце — iPhone 17e идеальный вариант в соотношении цена / качество.

Кому лучше взять iPhone 16 / 16 Plus?

Тем, кто больше фотографирует и снимает видео. Двойная камера со сверхширокоугольным объективом, режимы «Киноэффект» и «Экшен», макросъемка — это заметно более гибкие возможности съемки. Если для вас важен яркий экран для работы на улице, Dynamic Island для удобства многозадачности или большая диагональ 6,7″ (16 Plus) — iPhone 16 остается отличным выбором.

Для российских пользователей напомню три ключевых момента: Apple Intelligence на русском языке не работает ни на одном из трех аппаратов; спутниковые функции в России недоступны. Разница между моделями от этого не меняется, но стоит учитывать при покупке.

