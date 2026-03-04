iPhone 17e и iPhone 17 — подробное сравнение: а стоит ли переплачивать?

Apple обновила линейку iPhone дважды за полгода: iPhone 17 вышел в сентябре 2025 года, а 2 марта 2026-го компания представила iPhone 17e — более доступное дополнение к семейству iPhone 17. Разница в цене между ними — $200. Но что именно вы получаете за эти деньги, а чем придется пожертвовать?Разбираемся в деталях.

Сравнение размеров и дизайна

Оба устройства выполнены в знакомом стиле: плоские грани, стекло сзади, алюминий по периметру. Но при ближайшем рассмотрении различия заметны.

iPhone 17 имеет размеры 149,6 × 71,4 × 7,9 мм и весит 177 г. iPhone 17e — 146,7 × 71,5 × 7,8 мм, вес — 169 г. То есть iPhone 17e на 3 мм короче и на 8 граммов легче — в руке ощущается чуть компактнее.

Главное визуальное отличие — спереди. iPhone 17e сохраняет классическую «челку», а не «динамический остров» (Dynamic Island). У iPhone 17 — Dynamic Island, та самая интерактивная «капсула» в верхней части экрана, которая показывает уведомления, таймеры, навигацию и музыку в реальном времени. Функционально «челка» справляется с задачами Face ID, но выглядит архаично на фоне Dynamic Island.

iPhone 17 доступен в пяти цветах: черный, белый, шалфей, голубой и лавандовый.

iPhone 17e — в трех: черный, белый и нежно-розовый.

Палитра у старшей модели богаче, но появление розового у iPhone 17e — приятный шаг вперед (у iPhone 16e были только черный и белый цвета).

Оба аппарата используют авиационный алюминий в конструкции рамы и защищены покрытием Ceramic Shield 2 спереди, которое обеспечивает в 3 раза лучшую устойчивость к царапинам.

Рейтинг влагозащиты одинаковый — IP68 (погружение на глубину до 6 метров на 30 минут).

Кнопка «Действия» есть на обоих устройствах.

А вот «Контроллер камеры» — сенсорная кнопка для быстрого доступа к функциям камеры — есть только у iPhone 17.

Наличие физического слота для SIM-карты зависит от региона продаж: в одних странах iPhone 17 и 17e продаются в версии только с eSIM, в других — с поддержкой nano-SIM + eSIM.

Дисплей

Экран — одно из самых ощутимых различий между двумя моделями.

iPhone 17e оснащен 6,1-дюймовой OLED-панелью Super Retina XDR с разрешением 2532 × 1170 пикселей (460 ppi) и пиковой яркостью 1 200 нит в HDR. Частота обновления — 60 Гц. Режима «Всегда включенный дисплей» (Always-On Display) здесь нет.

iPhone 17 получил 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2622 × 1206 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления ProMotion до 120 Гц и функцией «Всегда включенный дисплей». Яркость выше: до 1 000 нит в обычном режиме (против 800 нит у 17e), 1 600 нит в HDR и до 3 000 нит на улице.

На практике 120 Гц заметно при прокрутке страниц, анимациях и в играх — движения выглядят плавнее. Кроме того, ProMotion умеет адаптивно снижать частоту обновления, что экономит энергию. У iPhone 17e такой возможности нет, а «Всегда включенный дисплей» отсутствует — экран полностью гаснет при блокировке.

По мнению Notebookcheck, 6,1-дюймовая OLED-панель iPhone 17e конструктивно мало отличается от дисплея iPhone 13 образца 2021 года. Это серьезный упрек для аппарата 2026 года.

Если вы много читаете на экране, используете телефон для навигации или просто привыкли к плавности 120 Гц на других устройствах — разница будет заметна. Если нет — 60 Гц вполне комфортны для повседневных задач.

Производительность и память

В обоих смартфонах работает чип A19, произведенный по 3-нанометровой технологии. CPU идентичный: 6-ядерный процессор с двумя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Нейронный движок — 16-ядерный.

Разница — в графике. В iPhone 17 чип A19 оснащен 5-ядерным GPU, тогда как в iPhone 17e — 4-ядерным. Apple использует процедуру «чип-биннинг»: чипы A19 с одним дефектным ядром GPU, непригодные для iPhone 17, деактивируются и устанавливаются в iPhone 17e — это снижает себестоимость и сокращает отходы производства.

По оценкам Notebookcheck, разница в игровой производительности может достигать 20%. В обычных сценариях — мессенджеры, соцсети, браузер, видео — отличие незаметно.

Оперативной памяти у обоих устройств по 8 ГБ. Этого хватает для iOS 26 и функций Apple Intelligence. Здесь же необходимо отметить, что большинство возможностей Apple Intelligence в русскоязычном интерфейсе пока недоступны. И Apple даже не сообщает о планах поддержки русского языка в собственном ИИ.

Варианты накопителя одинаковые: 256 ГБ и 512 ГБ.

Камеры

Основная камера

iPhone 17e оснащен одной камерой 48 Мп Fusion — 26 мм, ƒ/1.6 с оптической стабилизацией. Она же работает как 12 Мп телефото 2x (52 мм) за счет кропа центральной части сенсора.

iPhone 17 использует систему Dual Fusion из двух объективов: 48 Мп основной + 48 Мп сверхширокоугольный (13 мм, ƒ/2.2, угол обзора 120°). Плюс аналогичный программный телефото 2x. Итого — три фокусных расстояния против двух у iPhone 17e.

На практике сверхширокоугольный объектив iPhone 17 полезен для пейзажей, архитектуры, групповых снимков в тесном помещении. У iPhone 17e такой возможности нет.

Фронтальная камера

Тут разница заметная. iPhone 17e использует 12 Мп TrueDepth-камеру с диафрагмой ƒ/1.9 — ту же, что была в iPhone 16e.

iPhone 17 получил новую 18 Мп камеру с функцией «В центре внимания» (Center Stage), которая умеет автоматически кадрировать групповые селфи и поддерживает функцию Dual Capture — одновременную съемку на фронтальную и заднюю камеру.

Съемка видео

Оба аппарата снимают 4K Dolby Vision при 60 к/с. Но у iPhone 17 есть дополнительные режимы: «Киноэффект» (кинематографический режим с размытием фона в видео), «Экшен» (стабилизация при сильной тряске), а также макросъемка видео через сверхширокоугольный модуль. У iPhone 17e этих режимов нет.

Связь

И iPhone 17e и iPhone 17 использует модем Apple C1X — собственную разработку Apple, которая до 2 раз быстрее модема C1 из iPhone 16e. У iPhone 17 имеется поддержка 5G sub-6GHz и mmWave. У iPhone 17e поддержка mmWave отсутствует.

Для России отсутствие mmWave не имеет значения — сети миллиметрового диапазона в стране не развернуты. На практике оба аппарата будут работать в сетях 4G/5G российских операторов одинаково.

С точки зрения беспроводной связи iPhone 17e застрял в прошлом поколении (Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3). iPhone 17 же смотрит вперед: Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 на чипе N1 — это не просто смена цифр, а реально более быстрая и стабильная работа в условиях городских помех.

Спутниковые функции (экстренный вызов SOS, помощь на дорогах, сообщения через спутник) присутствуют в обоих iPhone, но в России они не работают — сервис доступен только в поддерживаемых странах.

Аккумулятор и время автономной работы

iPhone 17e оснащён аккумулятором емкостью 4 005 мАч. У iPhone 17 батарея заметно меньше — 3 692 мАч. Казалось бы, iPhone 17e должен жить дольше. Но все ровно наоборот.

iPhone 17 обеспечивает до 30 часов воспроизведения видео и до 27 часов потокового видео. iPhone 17e — до 26 часов воспроизведения и до 21 часа стриминга. Разница — целых 4 часа в обычном режиме и 6 часов в стриминге.

Парадокс объясняется просто: батарея iPhone 17e на 8,5% больше, но время автономной работы на 22% меньше из-за устаревшего дисплея. Экран с фиксированной частотой 60 Гц не умеет адаптивно снижать частоту обновления до 1 Гц, как ProMotion-панель iPhone 17, и потребляет больше энергии.

Возможности зарядки

iPhone 17 : быстрая зарядка до 50% за 20 минут с адаптером 40 Вт через USB-C. MagSafe — до 25 Вт с адаптером 30 Вт.

: быстрая зарядка до 50% за 20 минут с адаптером 40 Вт через USB-C. MagSafe — до 25 Вт с адаптером 30 Вт. iPhone 17e: до 50% за 30 минут с адаптером 20 Вт через USB-C. MagSafe — до 15 Вт.

Разница в скорости проводной зарядки — 10 минут до 50%. Существенно, если вы часто заряжаете телефон «на бегу».

Отметим, что MagSafe появился у iPhone 17e впервые — у iPhone 16e его не было, и беспроводная зарядка работала только по стандарту Qi на скромных 7,5 Вт.

Цена

Модель 256 ГБ 512 ГБ iPhone 17e $599 $799 iPhone 17 $799 $999

Разница — ровно $200 при одинаковом объеме памяти. Фактически iPhone 17e стал на $100 дешевле предшественника, если сравнивать одинаковые объемы: iPhone 16e с 256 ГБ стоил $699, а iPhone 17e — $599.

Официально Apple не продает iPhone в России. Аппараты можно приобрести через параллельный импорт, при этом цена будет выше американской на 30–50% в зависимости от курса и наценки продавца. Гарантийное обслуживание в авторизованных сервисных центрах Apple в России недоступно.

Сравнение технических характеристик iPhone 17e и iPhone 17 (Таблица)

Параметр iPhone 17e iPhone 17 Дисплей 6,1″ OLED, 2532×1170, 460 ppi 6,3″ OLED, 2622×1206, 460 ppi Частота обновления 60 Гц ProMotion до 120 Гц Always-On Display Нет Да Dynamic Island Нет («челка») Да Яркость (типичная / HDR пик) 800 / 1200 нит 1000 / 2000 нит Защитное стекло Ceramic Shield 2 Ceramic Shield 2 Процессор A19 (6-яд. CPU, 4-яд. GPU) A19 (6-яд. CPU, 5-яд. GPU) Neural Engine 16 ядер 16 ядер RAM 8 ГБ 8 ГБ Накопитель 256 / 512 ГБ 256 / 512 ГБ Модем Apple C1X Apple C1X 5G Sub-6GHz (без mmWave) Sub-6GHz + mmWave Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 (Apple N1) Bluetooth 5.3 6.0 Thread / UWB Нет Да SIM Только eSIM или

nano-SIM + eSIM Только eSIM или

nano-SIM + eSIM Основная камера 48 Мп Fusion (1 модуль) 48 Мп Fusion +

48 Мп сверхширокоугольный Телефото 12 Мп 2x (программный кроп) 12 Мп 2x (программный кроп) Фронтальная камера 12 Мп TrueDepth, ƒ/1.9 18 Мп с функцией «В центре внимания» Режим «Киноэффект» Нет Да Режим «Экшен» Нет Да Контроллер камеры Нет Да Аккумулятор 4 005 мАч 3 692 мАч Видео (воспр. / стриминг) 26 ч / 21 ч 30 ч / 27 ч Проводная зарядка 20 Вт, 50% за 30 мин 40 Вт, 50% за 20 мин MagSafe До 15 Вт До 25 Вт Защита IP68 (6 м, 30 мин) IP68 (6 м, 30 мин) Размеры 146,7 × 71,5 × 7,8 мм 149,6 × 71,4 × 7,9 мм Вес 169 г 177 г Цвета 3 (черный, белый, розовый) 5 (лавандовый, шалфей, голубой, белый, черный) Порт USB-C (USB 2.0) USB-C (USB 2.0) Кнопка «Действия» Да Да

Вывод

Подведем итог. За $200 разницы в цене iPhone 17 предлагает:

Экран 120 Гц с функцией «Всегда включенный экран» и более высокой яркостью;

«Динамический остров» вместо «челки»;

Вторую камеру 48 Мп (сверхширокоугольную);

Улучшенную фронтальную камеру 18 Мп с функцией «В центре внимания»;

Режимы съемки видео: «Киноэффект» и «Экшен»;

Сенсорную кнопку «Контроллер камеры»;

Более быструю зарядку (50% за 20 минут вместо 30);

Мощность беспроводной MagSafe до 25 Вт вместо 15 Вт;

На 4–6 часов дольше работу от батареи.

В свою очередь у iPhone 17e есть только два ощутимых преимущества:

На $200 дешевле;

На 8 граммов легче и на 3 мм компактнее.

Кому подойдет iPhone 17e?

Тем, кто переходит с iPhone 11, 12, 13 или старого SE и хочет современный аппарат с хорошей камерой и актуальным процессором, но не готов тратить $800+. Если вам не критичны 120 Гц, вторая камера и кинематографический режим — iPhone 17e выполнит свою задачу.

Кому стоит доплатить за iPhone 17?

Тем, кто ценит качественный дисплей, нуждается в сверхширокоугольном объективе и привык к плавности. За дополнительные $200 вы получаете экран 120 Гц ProMotion с более высокой яркостью, быструю зарядку, вторую сверхширокоугольную камеру и улучшенную фронтальную камеру.

Для российских пользователей принципиально учесть два момента: Apple Intelligence на русском языке пока не работает (ни на одном из двух аппаратов), а спутниковые функции в России недоступны. Разница между моделями от этого не меняется, но ценность ИИ-функций, ради которых Apple и продвигает серию «e», для русскоязычного пользователя пока минимальна.

