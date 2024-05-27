Нефть — это невероятно полезный природный ресурс, который используется в производстве огромного количества товаров повседневного спроса. Хотя большинство из нас ассоциирует нефть в первую очередь с бензином, дизельным топливом и со смазочными материалами, на самом деле она является основой для создания множества обычных предметов, которые мы используем каждый день.

За последние десятилетия нефтехимическая промышленность добилась значительных успехов в переработке нефти и получении из нее сотен различных веществ. Эти вещества затем применяются для производства разнообразных изделий — от упаковки и одежды до косметики и медикаментов. В этой статье мы рассмотрим 15 повседневных продуктов, о которых Вы, возможно, и не подозревали, что они сделаны из нефти.

Аспирин

Один из самых распространенных лекарственных препаратов для лечения боли, воспаления и лихорадочных состояний. Его действующим веществом является ацетилсалициловая кислота, которая синтезируется из бензола углеводорода, получаемого из нефти. Сам по себе бензол является токсичной органической жидкостью, но в процессе производства аспирина он проходит сложные химические превращения, делающие конечный продукт абсолютно безопасным для употребления. Помимо аспирина, производные бензола используются в качестве исходного сырья для создания многих других лекарств и фармацевтических субстанций.

Жевательная резинка

Основным компонентом жевательной резинки является нефтяной воск — побочный продукт перегонки нефти. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешает применение этого вещества в пищевой промышленности при условии соблюдения строгих норм по уровню ультрафиолетового поглощения. Кроме жевательной резинки, нефтяные воски широко используются для покрытия сыров, свежих фруктов, овощей, а также в качестве антивспенивающей добавки при производстве куриных наггетсов и других полуфабрикатов. Парафиновый воск, также являющийся производным нефти, часто встречается в безрецептурных лекарствах для предотвращения вздутия живота.

Одежда

Если вы не отдаете предпочтение изделиям из 100% натуральных волокон, таких как хлопок или шерсть, то с высокой долей вероятности в вашем гардеробе присутствует одежда из полиэфирных тканей. Полиэфир — это синтетическое волокно, производимое из нефти. По оценкам экспертов, около 60% текстильной продукции во всем мире изготавливается с использованием полиэфирных нитей. В отличие от натуральных материалов растительного происхождения, полиэфир является крайне стойким к биологическому разложению.

Изделия из акрила

Прозрачный и легкий акрил или акриловое стекло производится из акриловой смолы — полимера на основе нефтехимических продуктов. Помимо широкого применения в строительстве и производстве сувениров, акрил используется для изготовления самых разных изделий, включая мебель, бытовую технику, медицинское оборудование и автомобильные детали. Акриловые пластики могут окрашиваться в любые цвета, в том числе имитировать натуральные оттенки дерева или камня.

Губная помада и другая косметика

Косметическая промышленность также активно использует продукты нефтепереработки, в частности парафиновый воск. Он входит в состав многих декоративных косметических средств, таких как помады, блески для губ, румяна и тени для век. Парафин получают в качестве побочного продукта во время перегонки нефти и нефтяного сырья. Он придает помадам характерный блеск, гладкость и способствует их лучшему нанесению на кожу губ. Низкая себестоимость и доступность парафина делает его идеальным компонентом для производства массовой косметики.

Ковры

Любые ковры, изготовленные с использованием синтетических волокон, содержат нейлон или олефин — полимеры на основе нефтепродуктов. Некоторые ковровые изделия производятся из смеси волокон, сочетающих в себе синтетические и натуральные нити, такие как шерсть животных, хлопок или растительная целлюлоза. Тем не менее даже в этом случае синтетическая составляющая, полученная из нефти, присутствует в составе ковра.

Шампуни

В так называемых сухих шампунях в качестве пропеллента используется сжиженный нефтяной газ для распыления косметического средства на сухие волосы. Под сжиженным нефтяным газом подразумеваются пропан и бутан. Кроме того, сама пластиковая упаковка шампуня также производится из нефтехимических продуктов, получаемых в процессе переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах.

Солнечные панели

Хотя солнечные панели предназначены для получения экологически чистой энергии из возобновляемого источника — солнечного света, в их производстве все же задействуются ископаемые виды топлива. Более того, некоторые компоненты современных солнечных панелей, ответственные за преобразование солнечной энергии в электричество, изготавливаются из синтетических пластиков на основе нефтепродуктов. Однако, как сообщает Scientific American, в ближайшем будущем эти нефтехимические материалы могут быть заменены на волокна растительного происхождения, чтобы солнечные панели стали более экологичными.

Зубная паста

В состав зубных паст входит полоксамер 407 — распространенное нефтехимическое производное вещество, позволяющее растворять масляные ингредиенты в воде. Этот компонент обеспечивает создание однородной пастообразной консистенции зубной пасты, что крайне важно для эффективности данного продукта нашей личной гигиены.

Пищевые консерванты

В пищевой промышленности используется множество различных нефтехимических продуктов, главным образом для производства консервантов. Консерванты позволяют значительно продлить сроки годности пищевых продуктов, хранящихся в жестяных банках, пластиковых контейнерах и упаковках. Некоторые ингредиенты, входящие в состав кондитерских изделий и пищевых красителей, также содержат нефтехимические компоненты, улучшающие их вкусовые качества и продляющие свежесть. Использование консервантов нефтехимического происхождения является обычной практикой в современной пищевой индустрии для обеспечения длительных сроков хранения готовых продуктов.

Защитное стекло

Защитное (или закаленное) стекло значительно прочнее обычного и часто используется в крупных коммерческих и жилых зданиях. Оно эффективно защищает имущество от воров и обеспечивает безопасность на объектах, таких как, например, бассейны, не допуская попадания туда маленьких детей или домашних животных. Этот тип стекла производится с применением нефтехимических компонентов, придающих ему дополнительную прочность и долговечность.

Цветные мелки и маркеры

Цветные мелки, которыми вы, возможно, рисовали на бумаге или на доске в детстве, содержат нефтехимические вещества. Именно эти компоненты придают мелкам яркие цвета и обеспечивают стойкость рисунков к воздействию ультрафиолетовых лучей. То же самое относится ко всем видам маркеров — как к детским для рисования, так и к специальным, используемым инженерами и бизнесменами в переговорных комнатах.

Асфальт

Асфальт, также называемый битумом, представляет собой полутвердую форму нефти и может быть как природного, так и рафинированного происхождения. Его основная задача служить связующим веществом для различных минералов, образуя материал, известный как асфальтобетон. В мире насчитывается более 11 миллионов миль асфальтированных дорог, что эквивалентно значительному количеству переработанной нефти. Кстати это клейкое вещество иногда путают со смолой — аналогичным черным материалом, получаемым при перегонке угля.

Воздушные шары

Когда-нибудь задумывались, откуда берется этот уникальный эластичный каучук для воздушных шаров, который так тонок и при этом выдерживает значительные нагрузки на разрыв? Правильно, из нефтехимических продуктов: только из них можно создать материал высокой прочности и крайне малого веса.

Солнцезащитные очки

Пластиковая оправа простых очков и солнцезащитных очков часто изготавливается из нефтехимических материалов. Да и само стекло нередко бывает пластиком, а не реальным стеклом, хоть и выглядит как самое натуральное стекло.

Представленный список 15 повседневных продуктов, производимых на основе нефти, ярко иллюстрирует, насколько глубоко нефтехимия проникла в нашу жизнь. Нефть перестала быть просто топливным сырьем — сегодня она является основой для создания множества разнообразных полезных веществ и изделий, без которых трудно представить современный быт. Медикаменты, косметика, одежда, предметы домашнего обихода, мебель, строительные и упаковочные материалы – во всех этих категориях товаров мы находим продукты, полученные в результате переработки нефти. Даже в таких, казалось бы, далеких от «черного золота» областях, как пищевая промышленность и альтернативная энергетика, применяются различные нефтехимические компоненты.

Современные нефтеперерабатывающие технологии буквально превращают обычную нефть в «философский камень алхимиков прошлого» — универсальное вещество, лежащее в основе огромного количества других полезных материалов. Нефтехимия обеспечивает нас сотнями необходимых в повседневной жизни продуктов, о многих из которых мы даже не подозреваем, что они созданы из того самого всем известного подарка природы, добытого из недр нашей планеты. Развитие этой отрасли не только улучшает качество нашей жизни, но и подчеркивает неоценимую роль науки и промышленности в решении актуальных проблем человечества.

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