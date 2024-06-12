Apple обновила приложение «Системные настройки» в macOS Sequoia в плане дизайна и работы. Компания презентовала обновление macOS Sequoia на WWDC 2024 вместе с обновлениями для других операционных систем, таких как iOS 18, iPadOS 18 и watchOS 11. Вскоре после презентации вышли первые бета-версии всех обновлений.

Больше всего внимания приковано к таким функциям, как Apple Intelligence, но в macOS есть и менее заметные интересные изменения. К примеру, обновленное приложение «Системные настройки». Ниже мы расскажем о самых заметных новшествах настроек macOS.

«Аккаунт Apple» вместо «Apple ID»

Ещё в марте 2024 года появились слухи о том, что Apple переименует «Apple ID» в «Аккаунт Apple». Таким образом пользователи должны будут лучше понимать значение функции.

Изменение действительно появилось в приложении «Системные настройки». Правда, раздел пользователя в macOS называется не «Аккаунт Apple», а «Учетная запись Apple».

Однако, стоит отметить, что в iOS 18 и iPadOS 18 это меню переименовано именно в «Аккаунт Apple».

Обновленное меню «iCloud»

Меню «iCloud» получило глобальную визуальную переработку. Нынешний дизайн напоминает главную страницу сайта учетной записи Apple. Дизайнеры решили отказаться здесь от расположения элементов в строках, сменив его на прямоугольные блоки.

Также изменился внешний вид диаграммы используемого места в облачном хранилище.

Боковое меню

На главном экране приложения «Системные настройки» изменилось расположение пунктов в боковом меню. Из него ничего не исчезло, просто некоторые элементы теперь расположены в ином порядке. Вряд ли это негативно повлияет на поиск нужного раздела.

Раздел «Пароли» теперь недоступен

Если вы зайдёте в «Системные настройки» в macOS Sequoia, чтобы провести ревизию паролей, то у вас ничего не получится. Раньше в настройках была секция «Пароли», вместо которой теперь в системе имеется отдельное приложение «Пароли».

У приложения более удобный интерфейс, выполненный в стиле приложения «Напоминания». Есть функционал, позволяющий делиться паролями с членами семьи.

Однако не все элементы настроек паролей доступны в приложении. В системных настройках осталась секция для управления логинами и паролями, а также секция разблокировки Mac с помощью Apple Watch.

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