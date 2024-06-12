Что изменилось в приложении «Системные настройки» в macOS Sequoia

12 июня 2024 |

Apple обновила приложение «Системные настройки» в macOS Sequoia в плане дизайна и работы. Компания презентовала обновление macOS Sequoia на WWDC 2024 вместе с обновлениями для других операционных систем, таких как iOS 18, iPadOS 18 и watchOS 11. Вскоре после презентации вышли первые бета-версии всех обновлений.

Что изменилось в приложении «Системные настройки» в macOS Sequoia

Лишает ли лазерная гравировка клавиатуры MacBook его гарантии?

Больше всего внимания приковано к таким функциям, как Apple Intelligence, но в macOS есть и менее заметные интересные изменения. К примеру, обновленное приложение «Системные настройки». Ниже мы расскажем о самых заметных новшествах настроек macOS.

 

«Аккаунт Apple» вместо «Apple ID»

Ещё в марте 2024 года появились слухи о том, что Apple переименует «Apple ID» в «Аккаунт Apple». Таким образом пользователи должны будут лучше понимать значение функции.

Изменение действительно появилось в приложении «Системные настройки». Правда, раздел пользователя в macOS называется не «Аккаунт Apple», а «Учетная запись Apple».

«Аккаунт Apple» вместо «Apple ID» в настройках macOS

Однако, стоит отметить, что в iOS 18 и iPadOS 18 это меню переименовано именно в «Аккаунт Apple».

Какие модели Mac поддерживают macOS Sequoia?

 

Обновленное меню «iCloud»

Меню «iCloud» получило глобальную визуальную переработку. Нынешний дизайн напоминает главную страницу сайта учетной записи Apple. Дизайнеры решили отказаться здесь от расположения элементов в строках, сменив его на прямоугольные блоки.

Обновленное меню «iCloud» в настройках macOS Sequoia

zen touch

Также изменился внешний вид диаграммы используемого места в облачном хранилище.

Обновленное меню «iCloud» в настройках macOS Sequoia

10 распространенных мифов о работе мозга.

 

Боковое меню

На главном экране приложения «Системные настройки» изменилось расположение пунктов в боковом меню. Из него ничего не исчезло, просто некоторые элементы теперь расположены в ином порядке. Вряд ли это негативно повлияет на поиск нужного раздела.

Обновленное Боковое меню в macOS Sequoia

Как установить macOS Sequoia 15 бета?

 

Раздел «Пароли» теперь недоступен

Если вы зайдёте в «Системные настройки» в macOS Sequoia, чтобы провести ревизию паролей, то у вас ничего не получится. Раньше в настройках была секция «Пароли», вместо которой теперь в системе имеется отдельное приложение «Пароли».

У приложения более удобный интерфейс, выполненный в стиле приложения «Напоминания». Есть функционал, позволяющий делиться паролями с членами семьи.

Приложение «Пароли» в macOS

Однако не все элементы настроек паролей доступны в приложении. В системных настройках осталась секция для управления логинами и паролями, а также секция разблокировки Mac с помощью Apple Watch.

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.