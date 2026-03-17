Apple наконец-то обновила свои полноразмерные наушники — первое реальное обновление с момента выхода AirPods Max в 2020 году. AirPods Max 2 получили чип H2, улучшенное шумоподавление и целый набор новых функций. Но дизайн — тот же самый. Разбираемся, стоит ли обновляться.

Главное о AirPods Max 2 в двух абзацах

AirPods Max 2 — это первое реальное обновление полноразмерных наушников Apple с 2020 года. Да, в 2024-м Apple поменяла Lightning на USB-C и добавила новые цвета, но по сути это была та же модель с другим разъемом. Теперь же — совсем другая история: внутри стоит чип H2 (вместо H1), и именно он тянет за собой все главные изменения.

Что нового: шумоподавление стало в 1,5 раза эффективнее, появились режимы Адаптивное аудио, Распознавание разговора, Изоляция голоса и «Живой перевод» (Live Translation). Звук переработан — новый усилитель с расширенным динамическим диапазоном, обновленный Адаптивный эквалайзер. А вот снаружи — ни одного изменения.

Дизайн, цена, размеры и вес: ничего не изменилось

Внешне AirPods Max 2 и AirPods Max первого поколения — одно и то же устройство. Те же алюминиевые чашки, тот же стальной каркас, та же сетчатая дужка на голове, те же мягкие амбушюры из пены с эффектом памяти. Без коробки и серийного номера отличить одни от других невозможно.

Размеры идентичны: высота 187,3 мм, ширина 168,6 мм, глубина 83,4 мм. Вес — 386,2 грамма.

И нет, наушники по-прежнему не складываются. Это одна из главных претензий пользователей к AirPods Max с самого первого дня — и Apple ее проигнорировала. Конкуренты от Sony и Bose складываются в компактный кейс, а AirPods Max лежат плашмя и занимают полсумки. Если вас это раздражало в первой версии — во второй ситуация не изменилась.

Что касается качества сборки — тут без нареканий. Алюминий анодирован безупречно, механизм поворота чашек работает плавно, телескопические дужки фиксируются надежно.

По тактильным ощущениям это по-прежнему самые премиальные наушники на рынке. Тут Apple свою репутацию держит.

Амбушюры по-прежнему съемные — крепятся на магнитах и легко заменяются. Дужка-сетка распределяет давление по голове, снижая нагрузку на макушку. По комфорту при длительном ношении — одни из лучших полноразмерных наушников, которые я пробовал. Хотя 386 граммов — это все-таки немало, и через 3-4 часа непрерывного использования шея об этом напомнит.

Цветовая палитра не изменилась:

Midnight (темно-синий/черный)

Starlight (бежевый)

Blue (голубой)

Purple (фиолетовый)

Orange (оранжевый)

Это те же пять цветов, которые появились с USB-C версией в 2024 году.

Звук: что изменил чип H2

Чип H2 — это не просто маркетинговое обновление циферки в названии. Он реально повлиял на качество звука, и разница с первым поколением слышна.

Apple установила в AirPods Max 2 новый усилитель с расширенным динамическим диапазоном. Что это дает на практике? Бас стал глубже и точнее, вокал — более натуральным, а инструменты лучше разделяются в пространстве. По ощущениям — звуковая сцена стала шире, и каждый инструмент получил свое «место» в миксе.

Динамический драйвер остался тем же — фирменный Apple-designed с неодимовым двойным кольцевым магнитом. Но в сочетании с новым усилителем и обновленным Адаптивным эквалайзером он раскрывается по-новому. Apple утверждает, что драйвер обеспечивает «безискаженное воспроизведение» во всем слышимом диапазоне частот, как в хороших мониторных наушниках.

Адаптивный эквалайзер полностью переработан под H2. Он теперь работает в расширенном частотном диапазоне (включая более высокие частоты) и точнее подстраивает звук под форму вашего уха и степень прилегания амбушюр. Два микрофона внутри каждой чашки в реальном времени измеряют, что вы слышите, и корректируют эквализацию. Результат — более стабильное звучание вне зависимости от того, как наушники сидят на голове в конкретный момент.

Режим Lossless Audio по-прежнему доступен только через USB-C. Беспроводного lossless нет — и это, пожалуй, главное разочарование. Многие ждали, что Apple наконец-то решит эту задачу, но нет. По кабелю вы получите 24-бит / 48 кГц с минимальной задержкой. По Bluetooth — стандартный AAC. Для абсолютного большинства слушателей разница между AAC и lossless в наушниках неслышима, но аудиофилы наверняка расстроятся.

Зато через USB-C появилась поддержка ultra-low latency audio — минимальная задержка звука. Это важно для геймеров: подключаете AirPods Max 2 кабелем к iPhone или iPad — и задержка между картинкой и звуком практически исчезает.

Персонализированное пространственное аудио с отслеживанием положения головы осталось на месте. Гироскопы и акселерометры в чашках отслеживают движения головы и привязывают звук к устройству — iPhone, iPad, Mac или Apple TV. При просмотре фильмов эффект впечатляющий: звук действительно «стоит на месте», даже когда вы поворачиваете голову.

Шумоподавление и режим прозрачности

Активное шумоподавление (ANC) в AirPods Max и так было одним из лучших на рынке. В AirPods Max 2 Apple заявляет улучшение в 1,5 раза по сравнению с предыдущим поколением.

Шесть внешних микрофонов улавливают окружающий шум, два внутренних — измеряют, что доходит до вашего уха. Чип H2 обрабатывает все это в реальном времени и генерирует «антишум». Новые алгоритмы цифровой обработки сигнала лучше справляются с низкочастотным гулом (транспорт, кондиционеры) и средними частотами (голоса в офисе, шум кафе).

Режим прозрачности тоже обновился — Apple утверждает, что теперь он звучит «еще более естественно». На практике это значит, что окружающие звуки пропускаются с меньшим количеством артефактов и более точной передачей тональности. Подробнее о том, как работают шумоподавление и прозрачность в наушниках Apple, я рассказывал в отдельной статье.

К режиму прозрачности добавилась функция Loud Sound Reduction — автоматическое снижение громких внешних звуков. Включена по умолчанию в режимах «Прозрачность» и «Адаптивное аудио». Если вы идете по улице и рядом проезжает мотоцикл с оглушительным выхлопом — наушники автоматически приглушат этот звук, защищая ваш слух. При этом качество окружающего аудио сохраняется.

Новые функции: Адаптивное аудио, Распознавание разговора, Изоляция голоса, «Живой перевод» (Live Translation)

Чип H2 привнес в AirPods Max 2 целую россыпь функций, которые раньше были доступны только в AirPods Pro 2 (и новее). Для владельцев первого поколения Max — это, пожалуй, главная причина для обновления.

Адаптивное аудио

Это промежуточный режим между шумоподавлением и прозрачностью. Наушники автоматически регулируют уровень ANC в зависимости от окружения. В тихом офисе — шумоподавление минимально. Вышли на шумную улицу — ANC усиливается. Зашли в кафе — подстраивается под уровень фонового шума. Все это происходит плавно, без рывков, и вам не нужно переключать режимы вручную.

По моему опыту из AirPods Pro 3, Адаптивное аудио — одна из тех функций, к которым привыкаешь мгновенно. Включил — и забыл. Наушники сами решают, сколько внешнего мира вам пропускать.

Распознавание разговора

Когда вы начинаете говорить, наушники автоматически приглушают музыку, снижают шумоподавление и усиливают голоса собеседников перед вами. Закончили разговор — музыка плавно возвращается к прежней громкости. Не нужно снимать наушники, не нужно нажимать кнопки. Просто заговорили — и наушники все поняли.

Функция работает удивительно точно: кашель или случайное «хм» ее не активируют, а вот осознанная речь — да. По отзывам пользователей AirPods Pro 2 (где эта функция появилась раньше), Распознавание разговора стала одной из самых любимых фишек. Теперь она добралась и до Max.

Изоляция голоса

Если вы разговариваете по телефону в шумном месте, режим Изоляция голоса отсекает фоновые звуки и выделяет ваш голос. Собеседник слышит только вас — без ветра, без уличного шума, без болтовни в кафе. Функция перекочевала из iPhone, где она работает уже давно, и в наушниках показывает себя отлично.

Apple также утверждает, что AirPods Max 2 способны записывать «студийное качество вокала» с натуральной текстурой голоса. Для подкастеров и создателей контента — полезная возможность.

«Живой перевод» (Live Translation)

Нажимаете и удерживаете кнопку режима прослушивания — и AirPods Max 2 переводят речь собеседника на ваш язык в реальном времени. Требуется iPhone с Apple Intelligence и iOS 26.4 или новее.

Для путешественников — потенциально отличная функция. Вы в парижском кафе, официант говорит по-французски — и в наушниках вы слышите перевод. Конечно, качество машинного перевода пока не идеально, но сам факт того, что наушники за $549 умеют переводить живую речь — впечатляет.

Важный нюанс для русскоязычных пользователей: Live Translation, как и все остальные функции Apple Intelligence, до сих пор не поддерживает русский язык. И это при том, что Apple Intelligence была представлена летом 2024 года. Хуже того: Apple даже не упоминает русский язык в планах по расширению поддержки. Пока доступны английский, китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский и испанский. Русскоязычным пользователям остается только ждать — и, честно говоря, непонятно, сколько именно.

Персональная громкость

Наушники со временем «запоминают» ваши предпочтения по громкости в разных условиях и автоматически подстраивают уровень. Дома вы слушаете тише, в транспорте — громче. AirPods Max 2 учтут это и будут менять громкость сами.

Управление и Digital Crown

Схема управления не изменилась: на правой чашке — Digital Crown (колесико, заимствованное у Apple Watch) и кнопка режима прослушивания.

Digital Crown крутится для регулировки громкости, нажимается для управления воспроизведением:

Одно нажатие — воспроизвести / пауза, ответить на звонок, выключить/включить микрофон;

— воспроизвести / пауза, ответить на звонок, выключить/включить микрофон; Два нажатия — следующий трек, завершить звонок;

— следующий трек, завершить звонок; Три нажатия — предыдущий трек;

— предыдущий трек; Долгое нажатие — вызов Siri.

Дистанционное управление камерой (Camera Remote)

Новая функция, появившаяся в AirPods Max 2. Одно нажатие на Digital Crown делает фото или начинает/останавливает запись видео в приложении «Камера» на iPhone или iPad. Да, по сути Apple превратила наушники за $549 в пульт дистанционного управления камерой, как в старых проводных EarPods. Звучит забавно, но для блогеров и тех, кто снимает себя на расстоянии — реально удобно. Не нужно бежать к телефону каждый раз, когда хочешь начать запись.

Для Camera Remote требуется прошивка AirPods Max 2 последней версии и iPhone/iPad с iOS 26.4 / iPadOS 26.4 или новее.

Кнопка режима прослушивания по-прежнему переключает между ANC, прозрачностью и адаптивным аудио. Долгое нажатие — активация Live Translation.

Siri

Теперь фирменный голосовой помощник отзывается не только на «Привет, Siri», но и просто на «Siri» — короче и удобнее. Также появились Siri Interactions (взаимодействия с Siri): можно кивнуть головой (да) или покачать (нет) в ответ на вопрос Siri — например, когда она спрашивает, прочитать ли входящее сообщение или ответить на звонок.

Микрофоны и качество голоса на звонках

Количество микрофонов не изменилось — по-прежнему девять штук. Восемь используются для шумоподавления, три — для захвата голоса (два из них работают и на ANC, и на голос одновременно, плюс один дополнительный).

Но благодаря H2 и функции «Изоляция голоса» качество голоса на звонках заметно выросло — голос звучит чище и отчетливее, а фоновые шумы практически не проникают. Для тех, кто много разговаривает по телефону в шумных местах — ощутимое улучшение.

Apple также заявляет о поддержке студийного качества записи вокала через микрофоны AirPods Max 2. Для профессиональной записи это, конечно, не замена студийного микрофона, но для голосовых заметок, подкастов на ходу или озвучки коротких роликов — вполне может пригодиться.

Подключение и Bluetooth

Bluetooth обновился с версии 5.0 до Bluetooth 5.3. Это дает более стабильное соединение, меньшее энергопотребление и улучшенную совместимость с современными устройствами. Правда, Apple остановилась на 5.3, хотя iPhone 17 уже поддерживает Bluetooth 6.

Физическое подключение — через USB-C. Разъем используется и для зарядки, и для проводного подключения к источнику звука. Именно через USB-C доступен Lossless Audio (24 бит / 48 кГц) и ultra-low latency audio для игр.

Беспроводного lossless по-прежнему нет. Для этого нужен был бы какой-то новый протокол передачи данных, и Apple пока его не разработала (или не готова внедрить).

Автоматическое переключение между устройствами работает как и раньше: слушаете музыку на Mac, поступил звонок на iPhone — наушники сами переключатся. Не нужно ничего нажимать, все происходит автоматически.

Обнаружение на голове тоже на месте: сняли наушники — воспроизведение ставится на паузу, надели обратно — продолжается.

Audio Sharing позволяет делиться звуком: два комплекта AirPods (любых моделей) могут слушать одно и то же с одного iPhone, iPad, Mac или Apple TV. Удобно для совместного просмотра фильмов в самолете.

Батарея и зарядка

Автономность не изменилась: до 20 часов прослушивания с включенным шумоподавлением. Для первого поколения Apple также указывала до 20 часов просмотра фильмов с ANC и Spatial Audio. Во втором поколении эта метрика в спецификациях почему-то отсутствует, но вряд ли здесь что-то изменилось — скорее всего, показатели остались на том же уровне.

Быстрая зарядка: 5 минут зарядки = 1,5 часа прослушивания. Тут все по-старому. Зарядка через USB-C — тем же кабелем, что и iPhone, iPad или Mac.

20 часов — это очень хороший показатель для полноразмерных наушников с ANC. Его хватает на два трансатлантических перелета, неделю ежедневных поездок в метро или три рабочих дня с музыкой. По моему опыту с AirPods Max первого поколения, заявленные 20 часов примерно соответствовали реальности — думаю, со второй версией ситуация аналогична.

Чехол Smart Case

Вот тут без перемен — и это, пожалуй, самая раздражающая часть обновления. Чехол Smart Case остался точно таким же. Та же странная форма, в народе прозванная «бюстгальтером». Наушники укладываются в него плашмя — и он по-прежнему не защищает дужку.

Когда AirPods Max 2 помещены в Smart Case, они переходят в режим сверхнизкого энергопотребления, экономя заряд. Это единственная реальная функция чехла, помимо минимальной защиты от царапин.

Пользователи годами критикуют этот чехол — и Apple годами его не меняет. Если вам нужна реальная защита при транспортировке, лучше присмотреть сторонний жесткий кейс.

Цена

Цена: $549 — столько же, сколько стоили AirPods Max с момента выхода. Apple не подняла и не снизила ценник. Для сравнения: Sony WH-1000XM5 стоят около $300-350, Bose QuietComfort Ultra — около $400. AirPods Max 2 остаются самыми дорогими беспроводными наушниками в массовом сегменте.

Комплект поставки

В коробке с AirPods Max 2 вы найдете:

Наушники AirPods Max 2;

Чехол Smart Case;

Кабель USB-C для зарядки;

Документация.

Никаких сюрпризов — комплект стандартный и не отличается от того, что шел с USB-C версией первого поколения. Адаптера питания в коробке нет — Apple уже давно не кладет его в комплект, так что заряжать придется от собственного блока питания или порта USB-C на компьютере.

Сравнение AirPods Max 2 и AirPods Max 1 (Таблица)

Характеристика AirPods Max 2

(2026) AirPods Max (2020/2024) Цена $549 $549 Чип H2 (в каждой чашке) H1 (в каждой чашке) Размеры 187,3 × 168,6 × 83,4 мм Вес 386,2 г Складная конструкция Нет Активное шумоподавление Да (в 1,5 раза лучше) Да Прозрачность Да Адаптивное аудио Да Нет Распознавание разговора Да Нет Изоляция голоса Да Нет Персональная громкость Да Нет Loud Sound Reduction Да Нет Live Translation Да (без русского языка) Нет Дистанционное управление

камерой (Camera Remote) Да Нет Персонализированное пространственное аудио Да (с отслеживанием головы) Адаптивный эквалайзер Да (обновленный, расширенный диапазон) Да Студийное качество записи Да Нет Lossless Audio (через USB-C) Да (24 бит / 48 кГц) Беспроводной Lossless Нет Ultra-low latency audio (USB-C) Да Нет Siri «Siri» и «Привет, Siri» + Siri Interactions Только «Привет, Siri» Bluetooth 5.3 5.0 Разъем зарядки USB-C Микрофоны 9 (8 для ANC, 3 для голоса) Батарея До 20 часов с ANC Быстрая зарядка 5 мин = 1,5 часа прослушивания Цвета Midnight, Starlight, Blue, Purple, Orange Smart Case Да (без изменений)

Стоит ли обновляться с AirPods Max первого поколения

Вопрос, который задаст каждый владелец AirPods Max первого поколения. И я считаю, что ответ зависит от ваших приоритетов.

Обновляться стоит, если:

Вам критически важно улучшенное шумоподавление (разница в 1,5 раза — ощутима);

Вы хотите Адаптивное аудио и Распознавание разговора — эти функции реально меняют повседневный опыт использования;

Вам нужен «Живой перевод» Live Translation для путешествий (при условии, что вы общаетесь на поддерживаемых языках — русского пока нет);

Вы часто разговариваете по телефону в шумных местах — «Изоляция голоса» заметно улучшает качество голоса;

Вы геймер и хотите «аудио со сверхнизкой задержкой» через USB-C.

Обновляться не стоит, если:

Вас устраивает текущее шумоподавление и звук первых Max;

Вы не пользуетесь новыми функциями вроде Распознавание разговора;

Вы ждали складную конструкцию, новый дизайн или беспроводной lossless — ничего из этого не появилось;

Вы купили USB-C версию в 2024 году — доплачивать $549 за внутренние улучшения через полтора года, наверное, перебор.

Если у вас вообще нет AirPods Max и вы выбираете первые полноразмерные наушники Apple — берите Max 2 без раздумий. Платите те же $549, но получаете существенно более функциональное устройство.

В заключение

AirPods Max 2 — это не революция, а эволюция. Apple взяла проверенный дизайн, засунула внутрь более мощный чип и добавила все функции, которых не хватало первому поколению. Получились лучшие полноразмерные наушники Apple на сегодня — но при этом они выглядят и весят точно так же, как модель 2020 года.

Для новых покупателей — отличный выбор, если бюджет позволяет. Для владельцев первых Max — обновление целесообразно, только если вам действительно нужны новые функции H2. А вот тем, кто купил USB-C версию в 2024 году, я бы рекомендовал подождать следующего поколения — возможно, Apple наконец-то решится на новый дизайн.

Вопросы и ответы

Чем вкратце AirPods Max 2 отличаются от AirPods Max первого поколения?

Главное отличие — чип H2 вместо H1. Он обеспечивает в 1,5 раза лучшее шумоподавление и добавляет функции: Адаптивное аудио, Режим разговора, Изоляция голоса, «Живой перевод» Live Translation, Персональная громкость и Дистанционное управление камерой (Camera Remote). Дизайн, размеры, вес и батарея — без изменений.

Складываются ли AirPods Max 2?

Нет. Конструкция не изменилась — наушники не складываются и хранятся в плоском Smart Case, который тоже остался прежним.

Подходят ли амбушюры от первых AirPods Max к AirPods Max 2?

Да. Размеры и крепление амбушюр идентичны, они полностью взаимозаменяемы между поколениями.

Сколько стоят AirPods Max 2?

$549 — столько же, сколько стоили AirPods Max с самого начала. Цена не изменилась.

Работает ли «Живой перевод» на русском языке?

Нет. Live Translation работает через Apple Intelligence, которая до сих пор не поддерживает русский язык. На момент выхода AirPods Max 2 доступны английский, китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский и испанский. Apple не озвучивала планы по добавлению русского языка.

Работает ли Camera Remote со сторонними приложениями камеры?

Да, Apple заявляет совместимость с приложением «Камера» и совместимыми сторонними камерными приложениями на iPhone и iPad. Требуется iOS 26.4 / iPadOS 26.4 или новее.

Какие цвета доступны для AirPods Max 2?

Те же пять: Midnight, Starlight, Blue, Purple, Orange. Палитра не изменилась по сравнению с USB-C версией 2024 года.

