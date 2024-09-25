Сравнение Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2

Apple Watch стали неотъемлемой частью экосистемы Apple, предлагая своим пользователям не только удобный способ управления уведомлениями и звонками, но и передовые функции мониторинга здоровья и физической активности. В 2024 году Apple выпустила юбилейное десятое поколение часов Apple Watch, а также освежила дизайн профессиональных Apple Watch Ultra 2. Обе модели впечатляют своими возможностями, но нацелены на разные аудитории. В этом обзоре мы подробно сравним эти две версии умных часов и поможем вам определиться, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям.





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Внешние отличия между Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2

Когда речь заходит о внешнем виде и дизайне, Apple Watch Series 10 и Ultra 2 резко отличаются друг от друга. Apple Watch Series 10 позиционируется как более стильное и повседневное устройство с двумя размерами корпуса: 42 мм и 46 мм. Эти часы отличаются более тонким и легким корпусом с закругленными углами, что делает их привлекательными для тех, кто ценит комфорт и эстетическую изящность. По сравнению с предыдущими моделями, корпус Series 10 стал на 10% тоньше, что делает его одним из самых изящных в линейке «умных» часов Apple.

С другой стороны, Apple Watch Ultra 2 спроектированы для более экстремальных условий и активного образа жизни. Корпус Ultra 2 имеет один размер — 49 мм, и изготовлен из титана, что делает его более прочным и долговечным.

Часы сертифицированы по стандарту MIL-STD 810H, что подтверждает их способность выдерживать самые суровые условия, включая экстремальные температуры и удары.

Важным внешним элементом Ultra 2 является настраиваемая кнопка «Действия» — яркая оранжевая кнопка, которая позволяет настроить быстрые действия, такие как запуск тренировок или определенных приложений.

Расположение и описание элементов Apple Watch Ultra 2

В то время как Series 10 предлагает выбор между алюминиевыми и титановыми моделями, Ultra 2 ориентируется исключительно на использование титана, что подчеркивает их премиальность и надежность.

Алюминиевые Apple Watch Series 10 предлагаются в трех расцветках: серебристый, розовое золото и чёрный.

В свою очередь версия Apple Watch Series 10 в титановом корпусе выпускается также в трех цветах: золотой титан, натуральный титан и сланцевый титан (темно серый).

Apple Watch Ultra 2 были выпущены в 2023 году лишь в одном цвете — «натуральный титан», однако новым дополнением к Ultra 2 в 2024 году стал черный титановый корпус, который добавляет модели еще больше привлекательности для тех, кто ценит эксклюзивность.

Дисплей Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2

Дисплей — это одна из ключевых характеристик умных часов, и в этом плане Series 10 и Ultra 2 имеют как сходства, так и отличия. Apple Watch Series 10 оснащены новым LTPO3 Retina-дисплеем, который поддерживает максимальную яркость до 2 000 нит. Размер дисплея зависит от модели: для часов с корпусом 42 мм это 989 мм², а для версии с корпусом 46 мм — 1 220 мм².

Дисплей Apple Watch Series 10 увеличился на 30% по сравнению с Apple Watch Series 6, что делает его самым большим среди «умных» часов Apple.

Интересной особенностью Series 10 является улучшенный широкоугольный OLED-дисплей, который на 40% ярче при просмотре под углом.

Apple Watch Ultra 2 также оснащены Always-On Retina LTPO-дисплеем в корпусе 49 мм, но его максимальная яркость достигает впечатляющих 3 000 нит, что делает его идеальным для использования в условиях яркого солнечного света. Хотя дисплей Ultra 2 чуть меньше (1 185 мм²), чем у Series 10 в версии 46 мм, его яркость и четкость компенсируют этот недостаток.

Оба устройства поддерживают минимальную яркость в 1 нит, что позволяет использовать их даже в условиях полной темноты, не напрягая глаза.

Производительность Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2

Когда дело доходит до производительности, разница между Apple Watch Series 10 и Ultra 2 минимальна, хотя в Series 10 используется более новый процессор.

Series 10 работают на чипе S10 SiP, который был специально разработан для повышения производительности, энергоэффективности и улучшения возможностей машинного обучения. Этот чип оснащен 64-битным двухъядерным процессором и четырехъядерным нейронным движком, который поддерживает работу на устройстве таких функций, как Siri и двойное нажатие.

В то же время, Apple Watch Ultra 2 используют чип S9 SiP 2023 года, который также имеет 64-битный двухъядерный процессор и четырехъядерный нейронный движок. Несмотря на использование более старого чипа, Ultra 2 по-прежнему демонстрируют высокую производительность. Разница в производительности между чипами S9 и S10 на практике минимальна, и Apple не предоставила точных данных о том, насколько быстрее работает новый чип.

Обе модели имеют 64 ГБ встроенной памяти, что дает достаточно места для хранения приложений, музыки и данных. Кроме того, они оснащены чипом ультраширокого диапазона второго поколения и поддерживают Bluetooth 5.3, что улучшает качество связи и повышает точность отслеживания объектов.

Главное преимущество Ultra 2 в плане производительности — это наличие двухчастотного GPS (L1 и L5), который обеспечивает более точное отслеживание местоположения, особенно в сложных условиях, таких как горы или леса. Для обычных пользователей эта функция может быть не так востребована, но для спортсменов и путешественников она окажется незаменимой.

Функции и мониторинг здоровья

Apple Watch всегда славились своими функциями мониторинга здоровья, и обе модели не разочаровывают в этом плане. Apple Watch Series 10 и Ultra 2 предлагают практически идентичные возможности для мониторинга здоровья и безопасности. Среди ключевых функций — ЭКГ, мониторинг сна, отслеживание сердечного ритма, контроль цикла и детекция апноэ во сне.

Кроме того, обе модели поддерживают «Экстренный вызов SOS» и могут связываться с экстренными службами в случае опасности.

Новые функции, такие как уведомления о возможном апноэ сна и улучшенная интеграция Siri с системой здоровья, делают эти устройства еще более полезными для ежедневного использования. Важным дополнением к Series 10 стало включение датчиков температуры воды и глубины, что раньше было эксклюзивной функцией Ultra 2.

Однако Apple Watch Ultra 2 предоставляет несколько дополнительных возможностей для экстремальных условий. Это, в первую очередь, улучшенный высотомер с расширенным диапазоном (от 500 м до 9000 м), что делает его идеальным для альпинистов и парапланеристов. Еще одной уникальной функцией Ultra 2 является сирена, которая может подавать громкий звуковой сигнал, слышимый на расстоянии до 180 метров, что может оказаться жизненно важным в экстренных ситуациях.

Другие функции

Обе модели поддерживают инновационное жестовое управление двойным нажатием «Double tap», которое позволяет выполнять команды без необходимости касания экрана. Это может быть полезно при тренировках или занятиях спортом, когда руки заняты.

Apple Watch Ultra 2 также предлагает более продвинутую аудиосистему с двумя динамиками и тремя микрофонами с функцией подавления шума ветра, что улучшает качество связи в шумной обстановке. Series 10, в свою очередь, имеют один динамик и один микрофон с функцией изоляции голоса, что делает их более подходящими для повседневных условий.

Обе модели поддерживают GPS, офлайн-карты и функцию воспроизведения звука через динамик. Series 10 и Ultra 2 могут похвастаться улучшенным водонепроницаемым корпусом, но Ultra 2 предлагает возможность погружения на глубину до 100 метров, что делает их идеальными для подводного плавания.

Аккумулятор

Время автономной работы — это одна из главных характеристик, по которой Apple Watch Ultra 2 превосходят Series 10. Ultra 2 могут работать до 36 часов в обычном режиме и до 72 часов в «Режиме энергосбережения». Это делает их идеальными для длительных путешествий, тренировок или походов, когда доступ к зарядке может быть ограничен.

В то же время, Series 10 предлагают до 18 часов работы в стандартном режиме и до 36 часов в режиме энергосбережения. Хотя это время значительно меньше, чем у Ultra 2, Series 10 компенсируют это быстрой зарядкой — устройство заряжается с 0 до 80% всего за 30 минут, тогда как Ultra 2 требуется целый час для аналогичной зарядки.

Сравнение Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 (Таблица)

Apple Watch Series 10 Apple Watch Ultra 2 Размеры 46 мм или 42 мм

алюминиевый или титановый корпус 49 мм

титановый корпус

Цвета﻿

Алюминиевый корпус: черный, розовое золото, серебристый



Титановый корпус: золотой титан, натуральный титан и сланцевый титан натуральный титан и черный титан Чип﻿ S10 S9 Дисплей﻿ Яркость: до 2000 нит



До 40% ярче при просмотре под углом

Яркость: до 3000 нит







Эксклюзивные функции -

Сирена



Водные виды спорта на высоких скоростях

Водонепроницаемость

на глубину до 6 метров на глубину до 40 метров Динамики и микрофоны 1 динамик



Микрофон с изоляцией голоса

2 динамика



Матрица из трех микрофонов со снижением шума ветра

Аккумулятор До 18 часов



До 36 часов в Режиме энергосбережения



Быстрая зарядка

(0-80% за 30 минут) До 36 часов



До 72 часов в Режиме энергосбережения

Быстрая зарядка

(0-80% за 1 час) Цена Алюминиевый корпус:

42 мм - $399

46 мм - $429



Титановый корпус:

42 мм - $699

46 мм - $749

$799

Цены

Цена — еще один фактор, который может повлиять на ваш выбор. Алюминиевые модели Apple Watch Series 10 с GPS доступны по цене $399 за версию 42 мм и $429 за версию 46 мм. Титановые Apple Watch Series 10 сразу имеют сотовый модуль (не работает в России) и предлагаются за $699 за версию 42 мм и $749 — 46 мм.

Ultra 2 стартует с отметки $799, и эта модель автоматически включает поддержку сотовой связи (не работает в России), в то время как для Series 10 за эту опцию придется доплатить.

Если вы рассматриваете покупку титановой версии Series 10, то разница в цене с Ultra 2 составляет всего $50. Таким образом, если вам важна максимальная защита и расширенные функции, Ultra 2 может стать более выгодной покупкой.

Заключение

Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 — это два устройства, которые предлагают уникальные преимущества в зависимости от ваших потребностей. Если вы ищете более легкие, стильные часы для повседневного использования с современным набором функций для мониторинга здоровья и активного образа жизни, Series 10 будет отличным выбором. Они предлагают достаточную производительность, улучшенный дисплей и быструю зарядку, что делает их идеальными для ежедневного использования.

С другой стороны, если вы любите экстремальные виды спорта, проводите много времени на открытом воздухе или вам нужны часы с длительным временем работы от батареи, дополнительными функциями безопасности и более прочным корпусом, Apple Watch Ultra 2 станут вашим лучшим выбором.

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