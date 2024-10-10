Сравнение AirPods 4 и AirPods Pro 2

В мире беспроводных наушников Apple продолжает задавать стандарты качества, предлагая пользователям широкий выбор моделей. В 2024 году на сцену вышли AirPods 4, которые впервые предложили активное шумоподавление (ANC) в моделях, не относящихся к серии Pro. Это значительное нововведение для стандартной линейки AirPods, что заставляет многих потенциальных покупателей задуматься о выборе между AirPods 4 и AirPods Pro 2, выпущенными в 2022 году. В этом сравнительном обзоре мы рассмотрим основные параметры двух моделей, их достоинства и недостатки, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.

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Дизайн и эргономика

AirPods 4 доступны в двух вариантах: с активным шумоподавлением (ANC) и без него. Оба варианта представляют собой вкладыши с открытой конструкцией, что означает, что они не оснащены силиконовыми насадками для внутриканальной фиксации.

Дизайн AirPods 4

Такая конструкция делает их более удобными для продолжительного использования, так как они не оказывают давления на слуховой проход. Однако отсутствие внутриканальной конструкции сказывается на пассивной шумоизоляции: внешние звуки не блокируются полностью, что особенно важно для тех, кто использует наушники в шумных местах, таких как общественный транспорт или оживленные улицы.

Габариты AirPods 4 также говорят в пользу удобства. Зарядный кейс имеет размеры 46,2 × 50,1 × 21,2 мм и весит всего 32,3 грамма, что делает его компактным и легким. Это особенно удобно для тех, кто привык носить наушники с собой в кармане или маленькой сумке.

AirPods Pro 2, напротив, представляют собой внутриканальные наушники с силиконовыми насадками. Это делает их выбором для тех, кто предпочитает более плотную фиксацию и улучшенную шумоизоляцию.

Сменные насадки доступны в четырех размерах, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для каждого пользователя.

Такая конструкция обеспечивает лучшую пассивную шумоизоляцию и комфортное использование функции активного шумоподавления (ANC).

Кейс AirPods Pro 2 немного больше и тяжелее (45,2 × 60,6 × 21,7 мм, вес — 50,8 грамма), однако это компенсируется его функциональностью.

Кейс поддерживает беспроводную зарядку с помощью MagSafe, зарядного устройства для Apple Watch, зарядных, работающих по стандарту Qi, а также проводную зарядку посредством USB-C. Футляр AirPods Pro 2 имеет специальное отверстие для шнурка.

В свою очередь кейс версии AirPods 4 с шумоподавлением также обладает поддержкой беспроводной зарядки, но только при помощи зарядного устройства для Apple Watch или зарядок по стандарту Qi. Проводная зарядка также осуществляется по кабелю USB-C.

Футляр наушников AirPods 4 без шумоподавления ограничен только проводной зарядкой USB-C.

В AirPods 4, в отличие от AirPods Pro 2, отсутствует кнопка, которая использовалась для сопряжения наушников и их сброса к заводским настройкам.

На передней панели кейса AirPods 4 вместо физической кнопки появилась сенсорная область, обладающая емкостными свойствами. Чтобы активировать режим поиска и сопряжения, достаточно открыть кейс и дважды нажать на эту зону. Если же повторить эту процедуру три раза, произойдет сброс наушников к заводским настройкам.

Звук и функциональные возможности

Примечание: ниже рассматриваются наушники AirPods 4 с шумоподавлением и AirPods Pro 2 с разъемом USB-C.

И AirPods 4, и AirPods Pro 2 оснащены новейшим чипом H2, который обеспечивает высокое качество звука и интеллектуальные аудиофункции. Среди них — адаптивный эквалайзер, персонализированный пространственный звук и система вентиляции для выравнивания давления в ухе, что повышает комфорт при длительном прослушивании. Однако качество звука в этих двух моделях различается, что связано с конструкцией и применением различных технологий

AirPods 4 с шумоподавлением предлагают достойное качество звука, однако из-за открытой конструкции они уступают AirPods Pro 2 по глубине басов и общему качеству шумоизоляции. Отсутствие силиконовых насадок не позволяет наушникам плотно прилегать к уху, что снижает эффективность шумоподавления. Тем не менее, для тех, кто предпочитает вкладыши внутриканальным наушникам, AirPods 4 могут стать отличным выбором.

AirPods Pro 2 предлагают более насыщенный звук с более глубокими басами, что достигается благодаря внутриканальной конструкции и эффективному шумоподавлению. Шумоподавление в AirPods Pro 2 работает в два раза лучше, чем в AirPods 4, что позволяет полностью изолироваться от внешнего мира. Это особенно полезно в шумных местах, где требуется максимальная концентрация на звуке.

Обе модели поддерживают также и другие полезные функции:

«Режим прозрачности» позволяет слышать окружающие звуки, не снимая наушники

«Адаптивный режим» автоматически подстраивает звук под окружающую обстановку.

«Режим разговора» уменьшает громкость воспроизведения мультимедиа при начале разговора и усиливает голоса ближайших к вам людей для лучшей их слышимости. После завершения разговора громкость и настройки шумоподавления автоматически возвращаются к прежним значениям.

Обе модели получили функцию «Взаимодействие с Siri». Теперь можно отвечать на вопросы голосового помощника, кивая или покачивая головой. Например, при входящем звонке можно кивнуть, чтобы принять его, или покачать головой, чтобы отклонить. Это делает использование наушников удобнее, особенно когда руки заняты или нет возможности использовать касания.

Управление и взаимодействие

Управление обеими моделями осуществляется с помощью сенсорных элементов на ножках наушников. Однако у AirPods Pro 2 есть пара важных преимуществ: возможность регулировки громкости свайпом по ножке наушников. Это значительно упрощает взаимодействие с устройством, так как пользователю не нужно доставать телефон для изменения уровня громкости. Кроме того, длительное нажатие и удержание ножки наушника позволяет переключаться между режимами шумоподавления.

AirPods 4 не поддерживают эти функции — регулировка громкости возможна только через телефон, Siri или другие подключенные устройства, а переключение режимов прослушивания — только на iPhone, iPad, Mac или Apple Watch. Тем не менее обе модели оснащены сенсорами для управления воспроизведением, паузой, переключением треков.

Чтобы запустить воспроизведение или поставить на паузу, нажмите один раз.

Для ответа на входящий вызов и управления громкостью во время разговора также достаточно одного нажатия.

Чтобы завершить текущий вызов, нажмите дважды.

Для перехода к следующей композиции нажмите дважды.

Чтобы вернуться к предыдущей песне, нажмите трижды.

Подключение и совместимость

AirPods 4 с шумоподавлением и AirPods Pro 2 оснащены Bluetooth 5.3 и поддерживают быстрое и стабильное подключение к устройствам Apple через чип H2. Они также совместимы с приложением «Локатор» и благодаря встроенному динамику в зарядном кейсе их можно найти в случае потери.

Примечание. Кейс наушников AirPods 4 без шумоподавления не имеет динамика и не обладает поддержкой приложения «Локатор».

AirPods Pro 2 имеют дополнительное преимущество в виде чипа U1, который позволяет точнее находить зарядный кейс с помощью функции «Точное местоположение». Однако данная функция не поддерживается в России, что может сделать это преимущество менее значимым для российских пользователей.

Оба поколения наушников поддерживают проводную зарядку футляра посредством кабеля USB-C.

В плане совместимости с беспроводным зарядными устройствами AirPods Pro 2 немного превосходят AirPods 4. Кейс AirPods Pro 2 поддерживает зарядку через MagSafe, зарядное устройство для Apple Watch и Qi-зарядки. Беспроводная зарядка кейса AirPods 4 с шумоподавлением может осуществляться только с помощью зарядного для Apple Watch и Qi.

Футляр AirPods 4 без шумоподавления не поддерживает беспроводную зарядку.

Время работы

Время автономной работы — один из ключевых параметров, на который стоит обратить внимание при выборе наушников. AirPods Pro 2 обеспечивают до 6 часов работы без активного шумоподавления и до 5,5 часов с его использованием.

Наушники AirPods 4 с функцией шумоподавления обеспечивают до 5 часов работы без использования этой функции и до 4 часов с включённым шумоподавлением.

Использование зарядного кейса для обоих поколений наушников увеличит их время автономной работы до 30 часов.

Защита от воды и пыли

Обе модели имеют степень защиты IP54, что означает устойчивость к брызгам воды и пыли. Это делает наушники подходящими для использования во время занятий спортом или в условиях повышенной влажности. Однако стоит отметить, что это не водонепроницаемые устройства, и их не рекомендуется погружать в воду.

Комплект поставки

AirPods Pro 2 поставляются с кабелем USB-C и сменными силиконовыми амбушюрами, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого пользователя.

В комплекте с AirPods 4 отсутствуют сменные амбушюры, так как наушники не имеют внутриканальной конструкции. Также отсутствует и кабель USB-C.

Цена

Цена является важным фактором при выборе между AirPods 4 и AirPods Pro 2. Версия AirPods 4 без шумоподавления стоит $129, с шумоподавлением — $179. AirPods Pro 2 оцениваются в $249.

Сравнение AirPods 4 и AirPods 3 (таблица)

AirPods 4 с шумоподавлением AirPods Pro 2 (UCB-C) Тип наушников Вкладыши Внутриканальные Размеры Размеры наушника:

30,2 мм × 18,3 × 18,1 мм



Размеры кейса:

46,2 мм × 50,1 × 21,2 мм

Размеры наушника:

30,9 мм × 21,8 мм × 24,0 мм



Размеры кейса:

45,2 мм × 60,6 × 21,7 мм Комплект пост﻿авки

Наушники

Кейс для зарядки

Документация Наушники

Кейс для зарядки

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Сменные амбушюры

Документация

Чип﻿ H2 H2 Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Управление громкостью на наушнике

Нет Да Шумоподавление Активное шумоподавление, адаптивный звук, режим прозрачности и режим распознавания разговора

Активное шумоподавление, адаптивный звук, режим прозрачности и режим распознавания разговора Защита от воды и пыли IP54 IP54 Аккумулятор До 5 часов время прослушивания на одном заряде До 6 часов время прослушивания на одном заряде Зарядный кейс Зарядный кейс с разъемом USB-C



Динамик для поиска в приложении "Локатор"



Беспроводная зарядка по стандарту Qi или при помощи зарядного устройства для Apple Watch



Проводная зарядка посредством кабеля USB-C. Зарядный кейс с разъемом USB-C

Динамик для поиска в приложении "Локатор"

Беспроводная зарядка MagSafe, по стандарту Qi или при помощи зарядного устройства для Apple Watch

Проводная зарядка посредством кабеля USB-C.



Отверстие для шнурка Цена $179



$129 для версии AirPods без шумоподавления $249

Итоги и рекомендации

Подводя итог, можно сказать, что выбор между AirPods 4 и AirPods Pro 2 зависит от ваших приоритетов. Если вы ищете наушники с лучшим активным шумоподавлением, удобным управлением и более длительным временем работы, AirPods Pro 2 — очевидный выбор. Они предлагают более глубокий звук, лучшее прилегание и несколько уникальных функций, таких как регулировка громкости на наушниках.

С другой стороны, AirPods 4 с шумоподавлением предоставляют большинство ключевых функций Pro-версии по более доступной цене. Если вам не важна максимальная эффективность шумоподавления, и вы предпочитаете вкладыши, а не внутриканальные наушники, AirPods 4 могут стать отличным выбором.

Кроме того, существует бюджетная версия AirPods 4, которая не оснащена функцией шумоподавления. Она привлекает своей ценой и подойдет для тех неприхотливых пользователей, кому не требуется шумоподавление и другие режимы прослушивания.

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