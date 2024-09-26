2024 год подходит к концу, и несмотря на то, что Apple готовит несколько крупных анонсов в октябре, многие продукты не увидят обновлений до 2025 года. Однако, поклонникам компании не стоит переживать — в следующем году нас ждет множество интересных новинок. Рассмотрим подробнее, какие устройства Apple останутся без обновлений в 2024 году, но обязательно появятся в 2025-м, а также добавим некоторые предположения о будущих характеристиках и возможностях этих продуктов.

MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro с чипом M4

Хотя Apple уже готовится представить компьютеры на базе новых чипов M4, не все модели Mac получат обновления в 2024 году. Одним из таких исключений станет MacBook Air с M4, который, по прогнозам, выйдет в первой половине 2025 года, возможно в марте, в тот же период, когда был представлен MacBook с чипом M3.

Еще два компьютера — Mac Studio и Mac Pro — также получат свои обновления только в 2025 году. Mac Studio 2025, выпуск которого ожидается в середине следующего года, и Mac Pro, который последует за ним позже, представят пользователям новый чип M4 Ultra. Этот чип станет самым мощным в линейке Apple, предлагая невероятную производительность для профессиональных пользователей, занимающихся сложными графическими и вычислительными задачами, такими как рендеринг видео, 3D-анимация или разработка игр.

iPhone SE 4

Для тех, кто ищет более доступную версию смартфона Apple, стоит обратить внимание на iPhone SE 4, который выйдет весной 2025 года. Этот телефон станет значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями SE и будет выполнен в дизайне, схожем с iPhone 14. В нем не будет кнопки «Домой», экран займет всю переднюю панель, что придаст устройству более современный вид. Важной характеристикой станет новый чип A18, который обеспечит совместимость с функциями «Apple Intelligence», а также OLED-дисплей и долгожданный переход на USB-C. Все эти изменения могут сделать iPhone SE 4 одним из самых популярных бюджетных вариантов на рынке.

AirPods Pro 3

Apple продолжает улучшать свои беспроводные наушники, и хотя AirPods Pro 2 получат программные обновления в 2024 году, настоящие аппаратные изменения будут ждать нас только в AirPods Pro 3, которые выйдут в 2025 году. Эти наушники будут оснащены новым чипом H3, который, по аналогии с H2, улучшит качество звука, а также шумоподавление. Есть слухи, что AirPods Pro 3 могут получить дополнительные датчики здоровья, такие как измерение температуры тела или функции, связанные с улучшением слуха.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra завоевали популярность среди пользователей, ценящих прочность, автономность и премиальный дизайн. Многие ожидали увидеть Apple Watch Ultra 3 уже на сентябрьской презентации 2024 года, но вместо этого Apple ограничилась обновлением цветовой гаммы текущей модели. Однако, по словам аналитика Мин-Чи Куо, следующее поколение Ultra выйдет осенью 2025 года. Пока нет точной информации о новых функциях, но можно ожидать, что Ultra 3 продолжит тенденцию на улучшение дисплея, увеличенную автономность и новые спортивные или медицинские возможности.

AirTag 2

Беспроводная метка AirTag, которую Apple выпустила еще в 2021 году, до сих пор не получала обновлений. Но в 2025 году нас ждет новая версия — AirTag 2, в которой будет использоваться второй поколение чипа Ultra Wideband, впервые представленное в iPhone 15. Этот чип обеспечит более точное определение местоположения устройств, что сделает AirTag еще более полезным инструментом для отслеживания потерянных вещей. Ожидается, что это обновление значительно повысит точность и скорость работы AirTag, а также добавит новые функции.

Apple Watch SE 3

Первая модель Apple Watch SE вышла в 2020 году, а второе поколение — в 2022 году. Многие ожидали, что Apple Watch SE 3 появятся в 2024 году, однако Apple решила отложить их выпуск до 2025 года. Новая модель может получить больше пластиковых элементов в корпусе, что сделает ее идеальной для детей. В то же время это может снизить стоимость устройства, что сделает его более доступным для широкой аудитории. Хотя SE обычно анонсируют осенью, есть вероятность, что третье поколение выйдет вместе с iPhone SE 4 весной 2025 года.

Новые продукты: Apple TV, HomePod, iPad

На 2025 год также остаются под вопросом несколько продуктов, которые Apple может выпустить. Среди них — новая версия Apple TV 4K и различные устройства из линейки HomePod с возможными встроенными дисплеями. Ходят слухи, что Apple разрабатывает HomePod с экраном, который может стать центром умного дома. Также есть ожидания, что в 2025 году выйдет обновленная модель iPad 11 — базового планшета Apple с диагональю экрана 10,9 дюйма. Хотя предполагалось, что его выпустят уже в конце 2024 года, теперь аналитики склоняются к версии о релизе в начале 2025 года.

Ожидания от 2025 года

Помимо упомянутых устройств, 2025 год станет годом значительных обновлений и для других популярных продуктов. Среди них будут iPhone 17 и его облегченная версия iPhone 17 Air, а также новые часы Apple Watch Series 11. Однако основной акцент Apple в 2025 году сделает на устройства, которые не обновляются ежегодно, но все еще остаются важной частью экосистемы компании.

В общем, 2025 год обещает быть насыщенным для поклонников Apple. Многочисленные обновления продуктов, улучшенные характеристики и новые функции обеспечат пользователям еще больше возможностей для работы и развлечений, делая продукцию Apple одной из самых востребованных на рынке.

🔥 Смотрите также: