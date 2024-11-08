Сравнение MacBook Pro M4 (2024) и MacBook Air M3 (2024)

В марте 2024 года Apple выпустила модели MacBook Air с чипом M3, а в конце 2024 были представлены MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max. В этой статье мы во всех подробностях сравним линейки MacBook Pro M4 и MacBook Air M3, чтобы вы могли понять, какая модель лучше подойдёт вам.

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Дизайн, размер, вес и цвет

С появлением MacBook Air M2 Apple отошла от классического дизайна «воздушного» ноутбука. Внешне устройство стало больше походить на MacBook Pro, но с чуть меньшими габаритами.

MacBook Air по-прежнему остаётся самым лёгким ноутбуком Apple, поскольку обе модели MacBook Pro весят больше. Кроме того, MacBook Air обладает сверхтонким корпусом — его толщина составляет всего 11,3 мм.

MacBook Pro доступны в серебристом и цвете «чёрный космос». Примечательно, что цвет «чёрный космос» скорее тёмно-серый, чем чёрный.

Модели MacBook Air M3 (и M2) выпускаются в четырёх вариантах: серебристый, «серый космос», «сияющая звезда» и «тёмная ночь», который имеет голубоватый оттенок.

Стоит отметить, что MacBook Air M3 в цвете «тёмная ночь» стал менее устойчив к отпечаткам пальцев, чем в версии MacBook Air M2.

Процессор, накопитель и оперативная память

Примечание. Ниже рассматриваются базовые модели ноутбуков без учета возможности расширения объема накопителя и оперативной памяти при покупке в онлайн магазине Apple.

Базовые модели MacBook Air M3 (и M2) предлагаются в вариантах с 16 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти, с 8 ядрами CPU, с 8 или 10 ядрами GPU, и с накопителем объемом в 256 ГБ или 512 ГБ.

В свою очередь, «железо» линейки MacBook Pro M4 предлагает куда больше возможностей — варианты с 16 ГБ, 24 ГБ, 36 ГБ и 48 ГБ оперативной памяти, 10, 12, 14 и 16 ядрами CPU, 10, 16, 20, 32 и 40 ядрами графического процессора и объемом накопителя в 512 ГБ или 1 ТБ.

Согласно Apple, «Процессоры семейства M4 оснащены самым быстрым в мире процессорным ядром, обеспечивающим лучшую в отрасли однопоточную производительность и значительно более высокую многопоточность. Графические процессоры основаны на продвинутой графической архитектуре, представленной в предыдущем поколении, с более быстрыми ядрами и в 2 раза более быстрым механизмом трассировки лучей».

Дисплеи

MacBook Air предлагается с диагональю 13,6 и 15,2 дюймов, тогда как MacBook Pro доступен с диагональю 14,2 и 16,2 дюймов.

Яркость экрана MacBook Air достигает 500 кд/м2. Это в 2 раза меньше, чем 1 000 кд/м2, которые MacBook Pro может достигать на улице для передачи SDR-контента. Яркость экрана модели Pro достигает 1 000 кд/м2 в среднем (1 600 пиковых) для HDR-контента.

Дисплей модели Pro также обладает частотой обновления 120 Гц с функцией ProMotion, подсветкой mini-LED, более высокой плотностью пикселей (254 PPI) и покрытием Nano-texture.

У MacBook Air и MacBook Pro есть «чёлка» в верхней центральной части дисплея для камеры FaceTime с разрешением 1080p или 12-мегапиксельной камеры, соответственно. В отличие от iPhone, чёлка не содержит сканера Face ID даже в последних моделях Pro и Air. Все текущие MacBook оснащены тонкими рамками вокруг дисплея.

Порты и возможности расширения

И MacBook Air, и MacBook Pro получили магнитную зарядку MagSafe.

Однако Apple сохранила такие дополнения, как HDMI, слот для карт памяти SDXC и поддержку до 4 внешних дисплеев эксклюзивными для 14 и 16-дюймовых MacBook Pro.

13-и 15-дюймовые MacBook Air с чипом M3 поддерживают работу с двумя внешними дисплеями, когда крышка ноутбука закрыта. MacBook Air с чипом M2 поддерживает только один внешний дисплей.

MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max включают поддержку вывода видео 8K через порт HDMI, Thunderbolt 5, новую 12-мегапиксельную веб-камеру и расширенную поддержку внешних дисплеев.

Примечание: Базовый MacBook Pro с чипом M4 по-прежнему поддерживает только Thunderbolt 4 вместо Thunderbolt 5.

Биометрическая защита осуществляется при помощи сенсорной кнопки Touch ID, встроенной в кнопку «Вкл».

Длительность автономной работы

Реальное время автономной работы любых ноутбуков Apple с чипами серии M (M1, M2, M3 и т.д.) по сравнению со старыми моделями на Intel впечатляет и обычно соответствует заявлениям компании. Тем не менее, время автономной работы устройства напрямую зависит от выполняемых процессов, яркости экрана и многих других факторов.

Apple значительно улучшила время автономной работы MacBook Pro M4, в результате чего 16-дюймовый MacBook Pro может воспроизводить видео до 24 часов без подзарядки.

13-и 15-дюймовые модели MacBook Air отличаются всё ещё впечатляющим, но несколько меньшим временем автономной работы — до 18 часов использования. Однако для обеих моделей Air время использования ноутбука в беспроводной сети составляет до 15 часов.

Модели MacBook Pro M4 Pro обеспечивают максимальное время автономной работы, в то время как модели M4 Max имеют немного меньшее время работы без подзарядки.

Все современные модели MacBook поддерживают быструю зарядку — с нуля до 50% всего за 30 минут. Имейте в виду, что для быстрой зарядки вам потребуется использовать более мощные адаптеры питания, перечисленные выше.

Сравнение технических характеристик (таблица)

MacBook Air M2 (2023) и M3 (2024) MacBook Pro M4 (2024) Цвета серебристый, «серый космос», «сияющая звезда» и «тёмная ночь» серебристый, «черный космос» Накопитель 256 ГБ и 512 ГБ

512 ГБ и 1 ТБ

Оперативная память 16 ГБ и 24 ГБ 16 ГБ, 24 ГБ, 36 ГБ и 48 ГБ Размеры и вес 13,6-дюймовый MacBook Air: 1,13 × 30,41 × 21,5 см, вес 1,24 кг



15,3-дюймовый MacBook Air: 1,15 × 34,04 × 23,76 см, вес 1,51 кг

14,2-дюймовый MacBook Pro: 1,55 × 31,26 × 22,12 см, вес 1,55 кг (M4), 1,60 кг (M4 Pro), 1,62 кг (M4 Max).



16,2-дюймовый MacBook Pro: 1,68 × 35,57 × 24,81 см, вес 2,14 кг (M4 Pro), 2,15 кг (M4 Max).

Комплект пост﻿авки

MacBook Air

Адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт или 35 Вт 14,2-дюймовый MacBook Pro

Адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт, 96 Вт



16,2-дюймовый MacBook Pro

Адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт

Дисплей 13,6 дюйма, Liquid Retina Display, 2560 × 1664, 224 PPI, яркость 500 нит, Wide color (P3), True Tone



15,3 дюйма, Liquid Retina Display, 2880 × 1864, 224 PPI, яркость 500 нит, Wide color (P3), True Tone

14,2 дюйма, Liquid Retina Display + XDR, 3024 × 1964, 254 PPI, яркость 1000 нит в обычном режиме, до 1600 нит пиковая для HDR; SDR до 1000 нит на улице, ProMotion (до 120 Гц), Wide color (P3), True Tone



16,2 дюйма, Liquid Retina Display + XDR, 3024 × 1964, 254 PPI, яркость 1000 нит в обычном режиме, до 1600 нит пиковая для HDR; SDR до 1000 нит на улице, ProMotion (до 120 Гц), Wide color (P3), True Tone

Чип Чип M2: 8 ядер CPU, 8 ядер GPU



Чип M3: 8 ядер CPU, 8 ядер GPU

Чип M3: 8 ядер CPU, 10 ядер GPU

Чип M4: 10 ядер CPU, 10 ядер GPU



Чип M4 Pro: 12 ядер CPU, 16 ядер GPU

Чип M4 Pro: 14 ядер CPU, 20 ядер GPU



Чип M4 Max: 14 ядер CPU, 32 ядер GPU

Чип M4 Max: 16 ядер CPU, 40 ядер GPU

Камера FaceTime HD 1080p 12 Мп с поддержкой функций "В центре внимание" и "Обзор стола"

Порты﻿ Два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3

MacBook Pro M4: три порта Thunderbolt 4 / USB 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3



MacBook Pro M4 Pro и M4 Max: три порта Thunderbolt 5 / USB 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3

Динамики и микрофоны 4 динамика в MacBook Air 13,6 дюйма



6 динамиков в MacBook Air 15,3 дюйма



3 микрофона 6 динамиков

3 микрофона улучшенного качества Система охлаждения Без вентилятора Активная система охлаждения с вентиляторами Внешние дисплеи 2 внешних дисплея разрешением 6K с 60 Гц и 5K с 60 Гц с закрытой крышкой M4 и M4 Pro: До 2 внешних дисплеев 6K/60 Гц через Thunderbolt или 6K/60 Гц через Thunderbolt и 4K/144 Гц через HDMI или 1 дисплей до 8K/60 Гц или 4K/240 Гц через HDMI

M4 Max: До 4 внешних дисплеев: до 3 с 6K/60 Гц через Thunderbolt и 1 разрешением 4K/144 Гц через HDMI или до 3 внешних дисплеев: до 2 с 6K/60 Гц через Thunderbolt и 1 с разрешением 8K/60 Гц или 1 с 4K/240 Гц через HDMI Питание и аккумулятор До 15 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi



До 18 часов просмотра потокового видео





14,2-дюймовый MacBook Pro M4: До 15 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi, до 18 часов просмотра потокового видео



14,2-дюймовый MacBook Pro M4 Pro: До 14 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi, до 22 часов просмотра потокового видео



14,2-дюймовый MacBook Pro M4 Max: До 13 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi, до 18 часов просмотра потокового видео



16,2-дюймовый MacBook Pro M4 Pro: До 17 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi, до 24 часов просмотра потокового видео

16,2-дюймовый MacBook Pro M4 Max: До 14 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi, до 21 часов просмотра потокового видео Цены на базовые модели От $999 до $1 699 От $1 599 до $3 999

Базовые комплектации и цены

При стартовой цене в $1 099 13-дюймовый MacBook Air с чипом М3 обойдется на $500 дешевле, чем 14-дюймовый MacBook Pro. 15-дюймовый MacBook Air ($1 299) стоит на $1 200 меньше, чем 16-дюймовый MacBook Pro $2 499.

Технические характеристики базовых конфигураций MacBook Air M2 (2023) и M3 (2024) Цена 13,6-дюймовый MacBook Air 2022, M2, 8-ядер CPU и 8-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт $999 13,6-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 8-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт $1 099 13,6-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт $1 299 13,6-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт $1 499

15,3-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт $1 299 15,3-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт $1 499 15,3-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт $1 699

Технические характеристики базовых конфигураций MacBook Pro M4 (2024) Цена 14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт $1 599 14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт $1 799 14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт $1 999 14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 12-ядер CPU и 16-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт $1 999

14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 14-ядер CPU и 20-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт $2 399 14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Max, 14-ядер CPU и 32-ядер GPU, 36 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт $3 199 16,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 14-ядер CPU и 20-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт $2 499 16,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 14-ядер CPU и 20-ядер GPU, 48 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт $2 899 16,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Max, 14-ядер CPU и 32-ядер GPU, 36 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт $3 499 16,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Max, 16-ядер CPU и 40-ядер GPU, 48 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт $3 999

Кому нужно выбрать MacBook Air?

Для работы с малой и средней производительностью, а также для некоторых интенсивных задач лучше всего подходит MacBook Air в самом лёгком корпусе, автономной работы которого хватает на весь день, по разумной цене от $1 099 до $1 299.

Apple по-прежнему продаёт MacBook Air M2, но M3 стоит всего на $100 / $150 долларов дороже

Кому нужно выбрать MacBook Pro?

Если вам нужна максимальная мощность процессора, графического процессора и памяти (при этом батареи хватает на весь день), активное охлаждение при больших рабочих нагрузках, более яркий экран, больше портов, расширенная поддержка внешних дисплеев, Thunderbolt 5, покрытие Nano-texture и многое другое, MacBook Pro M4 — ваш вариант.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос