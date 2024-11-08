Сравнение MacBook Pro M4 (2024) и MacBook Air M3 (2024)

В марте 2024 года Apple выпустила модели MacBook Air с чипом M3, а в конце 2024 были представлены MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max. В этой статье мы во всех подробностях сравним линейки MacBook Pro M4 и MacBook Air M3, чтобы вы могли понять, какая модель лучше подойдёт вам.
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Дизайн, размер, вес и цвет
С появлением MacBook Air M2 Apple отошла от классического дизайна «воздушного» ноутбука. Внешне устройство стало больше походить на MacBook Pro, но с чуть меньшими габаритами.
MacBook Air по-прежнему остаётся самым лёгким ноутбуком Apple, поскольку обе модели MacBook Pro весят больше. Кроме того, MacBook Air обладает сверхтонким корпусом — его толщина составляет всего 11,3 мм.
MacBook Pro доступны в серебристом и цвете «чёрный космос». Примечательно, что цвет «чёрный космос» скорее тёмно-серый, чем чёрный.
Модели MacBook Air M3 (и M2) выпускаются в четырёх вариантах: серебристый, «серый космос», «сияющая звезда» и «тёмная ночь», который имеет голубоватый оттенок.
Стоит отметить, что MacBook Air M3 в цвете «тёмная ночь» стал менее устойчив к отпечаткам пальцев, чем в версии MacBook Air M2.
Процессор, накопитель и оперативная память
Примечание. Ниже рассматриваются базовые модели ноутбуков без учета возможности расширения объема накопителя и оперативной памяти при покупке в онлайн магазине Apple.
Базовые модели MacBook Air M3 (и M2) предлагаются в вариантах с 16 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти, с 8 ядрами CPU, с 8 или 10 ядрами GPU, и с накопителем объемом в 256 ГБ или 512 ГБ.
В свою очередь, «железо» линейки MacBook Pro M4 предлагает куда больше возможностей — варианты с 16 ГБ, 24 ГБ, 36 ГБ и 48 ГБ оперативной памяти, 10, 12, 14 и 16 ядрами CPU, 10, 16, 20, 32 и 40 ядрами графического процессора и объемом накопителя в 512 ГБ или 1 ТБ.
Согласно Apple, «Процессоры семейства M4 оснащены самым быстрым в мире процессорным ядром, обеспечивающим лучшую в отрасли однопоточную производительность и значительно более высокую многопоточность. Графические процессоры основаны на продвинутой графической архитектуре, представленной в предыдущем поколении, с более быстрыми ядрами и в 2 раза более быстрым механизмом трассировки лучей».
Дисплеи
MacBook Air предлагается с диагональю 13,6 и 15,2 дюймов, тогда как MacBook Pro доступен с диагональю 14,2 и 16,2 дюймов.
Яркость экрана MacBook Air достигает 500 кд/м2. Это в 2 раза меньше, чем 1 000 кд/м2, которые MacBook Pro может достигать на улице для передачи SDR-контента. Яркость экрана модели Pro достигает 1 000 кд/м2 в среднем (1 600 пиковых) для HDR-контента.
Дисплей модели Pro также обладает частотой обновления 120 Гц с функцией ProMotion, подсветкой mini-LED, более высокой плотностью пикселей (254 PPI) и покрытием Nano-texture.
У MacBook Air и MacBook Pro есть «чёлка» в верхней центральной части дисплея для камеры FaceTime с разрешением 1080p или 12-мегапиксельной камеры, соответственно. В отличие от iPhone, чёлка не содержит сканера Face ID даже в последних моделях Pro и Air. Все текущие MacBook оснащены тонкими рамками вокруг дисплея.
Порты и возможности расширения
И MacBook Air, и MacBook Pro получили магнитную зарядку MagSafe.
Однако Apple сохранила такие дополнения, как HDMI, слот для карт памяти SDXC и поддержку до 4 внешних дисплеев эксклюзивными для 14 и 16-дюймовых MacBook Pro.
13-и 15-дюймовые MacBook Air с чипом M3 поддерживают работу с двумя внешними дисплеями, когда крышка ноутбука закрыта. MacBook Air с чипом M2 поддерживает только один внешний дисплей.
MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max включают поддержку вывода видео 8K через порт HDMI, Thunderbolt 5, новую 12-мегапиксельную веб-камеру и расширенную поддержку внешних дисплеев.
Примечание: Базовый MacBook Pro с чипом M4 по-прежнему поддерживает только Thunderbolt 4 вместо Thunderbolt 5.
Биометрическая защита осуществляется при помощи сенсорной кнопки Touch ID, встроенной в кнопку «Вкл».
Длительность автономной работы
Реальное время автономной работы любых ноутбуков Apple с чипами серии M (M1, M2, M3 и т.д.) по сравнению со старыми моделями на Intel впечатляет и обычно соответствует заявлениям компании. Тем не менее, время автономной работы устройства напрямую зависит от выполняемых процессов, яркости экрана и многих других факторов.
Apple значительно улучшила время автономной работы MacBook Pro M4, в результате чего 16-дюймовый MacBook Pro может воспроизводить видео до 24 часов без подзарядки.
13-и 15-дюймовые модели MacBook Air отличаются всё ещё впечатляющим, но несколько меньшим временем автономной работы — до 18 часов использования. Однако для обеих моделей Air время использования ноутбука в беспроводной сети составляет до 15 часов.
Модели MacBook Pro M4 Pro обеспечивают максимальное время автономной работы, в то время как модели M4 Max имеют немного меньшее время работы без подзарядки.
Все современные модели MacBook поддерживают быструю зарядку — с нуля до 50% всего за 30 минут. Имейте в виду, что для быстрой зарядки вам потребуется использовать более мощные адаптеры питания, перечисленные выше.
Сравнение технических характеристик (таблица)
MacBook Air M2 (2023)
и M3 (2024)
MacBook Pro M4 (2024)
Цвета
серебристый, «серый космос», «сияющая звезда» и «тёмная ночь»
серебристый, «черный космос»
Накопитель
256 ГБ и 512 ГБ
512 ГБ и 1 ТБ
Оперативная память
16 ГБ и 24 ГБ
16 ГБ, 24 ГБ, 36 ГБ и 48 ГБ
Размеры и вес
13,6-дюймовый MacBook Air: 1,13 × 30,41 × 21,5 см, вес 1,24 кг
14,2-дюймовый MacBook Pro: 1,55 × 31,26 × 22,12 см, вес 1,55 кг (M4), 1,60 кг (M4 Pro), 1,62 кг (M4 Max).
Комплект поставки
MacBook Air
14,2-дюймовый MacBook Pro
Дисплей
13,6 дюйма, Liquid Retina Display, 2560 × 1664, 224 PPI, яркость 500 нит, Wide color (P3), True Tone
14,2 дюйма, Liquid Retina Display + XDR, 3024 × 1964, 254 PPI, яркость 1000 нит в обычном режиме, до 1600 нит пиковая для HDR; SDR до 1000 нит на улице, ProMotion (до 120 Гц), Wide color (P3), True Tone
Чип
Чип M2: 8 ядер CPU, 8 ядер GPU
Чип M4: 10 ядер CPU, 10 ядер GPU
Камера
FaceTime HD 1080p
12 Мп с поддержкой функций "В центре внимание" и "Обзор стола"
Порты
Два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3
MacBook Pro M4: три порта Thunderbolt 4 / USB 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3
Динамики и микрофоны
4 динамика в MacBook Air 13,6 дюйма
6 динамиков
Система охлаждения
Без вентилятора
Активная система охлаждения с вентиляторами
Внешние дисплеи
2 внешних дисплея разрешением 6K с 60 Гц и 5K с 60 Гц с закрытой крышкой
M4 и M4 Pro: До 2 внешних дисплеев 6K/60 Гц через Thunderbolt или 6K/60 Гц через Thunderbolt и 4K/144 Гц через HDMI
или 1 дисплей до 8K/60 Гц или 4K/240 Гц через HDMI
Питание и аккумулятор
До 15 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi
14,2-дюймовый MacBook Pro M4: До 15 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi, до 18 часов просмотра потокового видео
16,2-дюймовый MacBook Pro M4 Pro: До 17 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi, до 24 часов просмотра потокового видео
Цены на базовые модели
От $999 до $1 699
От $1 599 до $3 999
Базовые комплектации и цены
При стартовой цене в $1 099 13-дюймовый MacBook Air с чипом М3 обойдется на $500 дешевле, чем 14-дюймовый MacBook Pro. 15-дюймовый MacBook Air ($1 299) стоит на $1 200 меньше, чем 16-дюймовый MacBook Pro $2 499.
Технические характеристики базовых
конфигураций MacBook Air M2 (2023) и M3 (2024)
Цена
13,6-дюймовый MacBook Air 2022, M2, 8-ядер CPU и 8-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт
$999
13,6-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 8-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 30 Вт
$1 099
13,6-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт
$1 299
13,6-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт
$1 499
15,3-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт
$1 299
15,3-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт
$1 499
15,3-дюймовый MacBook Air 2023, M3, 8-ядер CPU и 10-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, два порта Thunderbolt 3 / USB 4, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 35 Вт
$1 699
Технические характеристики базовых
конфигураций MacBook Pro M4 (2024)
Цена
14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт
$1 599
14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт
$1 799
14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт
$1 999
14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 12-ядер CPU и 16-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт
$1 999
14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 14-ядер CPU и 20-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт
$2 399
14,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Max, 14-ядер CPU и 32-ядер GPU, 36 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт
$3 199
16,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 14-ядер CPU и 20-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт
$2 499
16,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 14-ядер CPU и 20-ядер GPU, 48 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт
$2 899
16,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Max, 14-ядер CPU и 32-ядер GPU, 36 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт
$3 499
16,2-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Max, 16-ядер CPU и 40-ядер GPU, 48 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт
$3 999
Кому нужно выбрать MacBook Air?
Для работы с малой и средней производительностью, а также для некоторых интенсивных задач лучше всего подходит MacBook Air в самом лёгком корпусе, автономной работы которого хватает на весь день, по разумной цене от $1 099 до $1 299.
Apple по-прежнему продаёт MacBook Air M2, но M3 стоит всего на $100 / $150 долларов дороже
Кому нужно выбрать MacBook Pro?
Если вам нужна максимальная мощность процессора, графического процессора и памяти (при этом батареи хватает на весь день), активное охлаждение при больших рабочих нагрузках, более яркий экран, больше портов, расширенная поддержка внешних дисплеев, Thunderbolt 5, покрытие Nano-texture и многое другое, MacBook Pro M4 — ваш вариант.
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