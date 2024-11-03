Обзор 14 и 16-дюймовых MacBook Pro 2024 (M4, M4 Pro и M4 Max)

В октябре 2024 года Apple представила новые модели MacBook Pro с процессорами M4, M4 Pro и M4 Max. Эти устройства стали продолжением успешной линейки ноутбуков для профессионалов, но предлагают значительные улучшения в производительности, энергоэффективности и функциональности. В этой статье мы подробно рассмотрим новые 14 и 16-дюймовые MacBook Pro, их характеристики и возможности, а также проведем сравнение с предыдущими поколениями.

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Дизайн

Дизайн новых MacBook Pro остался верен своему флагманскому стилю, который был установлен в предыдущих моделях.

Ноутбуки имеют прочный алюминиевый корпус, доступный в двух цветах: серебристом и «черный космос». Эстетика остается минималистичной и элегантной, что подчеркивает профессиональный характер устройства.

Все модели MacBook Pro 2024 года оснащены тремя портами Thunderbolt, разъемом HDMI, слотом для чтения карт памяти SDXC, 3,5-миллиметровым аудиоразъемом и магнитным портом MagSafe 3 для зарядки.

Габариты и вес устройств:

14-дюймовый MacBook Pro: 1,55 × 31,26 × 22,12 см, вес 1,55 кг (M4), 1,60 кг (M4 Pro), 1,62 кг (M4 Max).

16-дюймовый MacBook Pro: 1,68 × 35,57 × 24,81 см, вес 2,14 кг (M4 Pro), 2,15 кг (M4 Max).

Дисплей

Новые MacBook Pro оборудованы дисплеем Liquid Retina XDR, который предлагает впечатляющую яркость до 1 000 нит для SDR-контента и до 1 600 нит для HDR. Это делает дисплей идеальным для работы с графикой, видеоредактирования и других профессиональных задач, где необходима высокая цветопередача и контрастность. С другой стороны, для удобства работы в затемненных пространствах, яркость дисплея может быть снижена до 1 нит.

Размеры экрана — 14,2 и 16,2 дюймов — позволяют пользователям выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от своих потребностей. Обе модели поддерживают 1 миллиард цветов и имеют широкий цветовой охват, что обеспечивает точное воспроизведение цветов. Это особенно важно для дизайнеров и фотографов, работающих с высококачественными изображениями.

При покупке ноутбука через онлайн-магазин Apple у пользователей имеется возможность заказать MacBook Pro 2024 с дисплеем, оснащенным специальным покрытием «Nano-texture glass». Это покрытие создает антибликовый эффект, рассеивая свет и защищая экран от нежелательных бликов, которые могут возникнуть на глянцевых поверхностях при ярком освещении.

Дополнительно, обе модели поддерживают ProMotion с частотой обновления до 120 Гц, что делает прокрутку и взаимодействие с интерфейсом более плавным и отзывчивым. Эта функция особенно полезна для геймеров и пользователей, работающих с высокодинамичными приложениями.

Процессоры, оперативная память и накопители

Одним из самых значительных обновлений новых моделей стали процессоры. Apple предлагает следующие варианты:

M4 – базовая версия с 10 ядрами CPU и 10 ядрами GPU, подходящая для большинства повседневных задач и легкой многозадачности.

– базовая версия с 10 ядрами CPU и 10 ядрами GPU, подходящая для большинства повседневных задач и легкой многозадачности. M4 Pro – более мощная версия с 14 ядрами CPU и 20 ядрами GPU, предназначенная для профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями.

– более мощная версия с 14 ядрами CPU и 20 ядрами GPU, предназначенная для профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями. M4 Max – флагманский чип с 16 ядрами CPU и 40 ядрами GPU, обеспечивающий максимальную производительность для самых сложных задач.

Оценки синтетического теста Geekbench по чипам серии M4 в MacBook Pro:

M4 – 3753 (одноядерный тест) / 14753 (многоядерный тест)

– 3753 (одноядерный тест) / 14753 (многоядерный тест) M4 Pro – 3925 / 22669

– 3925 / 22669 M4 Max – 4060 / 26675

Для сравнения, чип M1 в MacBook Pro 2000 года получил 2345 и 8366 баллов соответственно, что означает, что почти вдвое медленнее M4.

Кроме того, объем оперативной памяти в базовых моделях был значительно увеличен, при этом стоимость ноутбуков осталась прежней. Объем оперативной памяти теперь составляет:

M4 – 16 ГБ (опционально до 32 ГБ)

– 16 ГБ (опционально до 32 ГБ) M4 Pro – 24 ГБ (опционально до 128 ГБ)

– 24 ГБ (опционально до 128 ГБ) M4 Max – 24 ГБ (опционально до 128 ГБ)

В базовых моделях MacBook Pro 2024 года есть возможность выбрать между накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ. Однако, если вы закажете ноутбук в интернет-магазине Apple, то сможете значительно увеличить объём хранилища: M4 — до 2 ТБ; M4 Pro и M4 Max — до 8 ТБ.

Камеры

Все модели MacBook Pro 2024 года получили новую камеру. Теперь это 12-мегапиксельный модуль с поддержкой режима «В центре внимания», который позволяет находится в центре кадра во время видеозвонка.

Также камера поддерживает функцию «Обзор стола», позволяющую отображать ваш рабочий как бы сверху, создавая эффект съемки с высоты.

Интерфейсы

Новые MacBook Pro предлагают множество интерфейсов для подключения периферийных устройств. К числу доступных портов относятся:

Три порта Thunderbolt 4 или Thunderbolt 5 в зависимости от версии.

HDMI – для подключения внешних дисплеев и телевизоров, поддерживающий разрешение до 8K.

Слот для карт памяти SDXC – удобен для фотографов и видеографов, позволяя легко загружать контент с карт памяти.

Порт MagSafe 3 – обеспечивает быструю и безопасную зарядку ноутбука.

Аудиоразъем – стандартный 3,5 мм аудиовыход.

Эти порты делают новые MacBook Pro многофункциональными и удобными для пользователей, работающих с различными устройствами и приложениями.

Энергопотребление и автономная работа

Одним из самых впечатляющих аспектов новых MacBook Pro является их энергоэффективность. Чипы M4 и M4 Pro обеспечивают заметный прирост показателя автономной работы.

Время работы MacBook Pro 2024

14-дюймовый MacBook Pro M4: до 24 часов при просмотре видео в интернете;

14-дюймовый MacBook Pro M4 Pro: до 22 часов при просмотре видео в интернете;

14-дюймовый MacBook Pro M4 Max: до 18 часов при просмотре видео в интернете;

16-дюймовый MacBook Pro M4 Pro: до 24 часов при просмотре видео в интернете;

16-дюймовый MacBook Pro M4 Max: до 21 часов при просмотре видео в интернете;

Звук

MacBook Pro 2024 года могут похвастаться высококачественной звуковой системой, состоящей из шести динамиков, включая низкочастотные. Также есть функция шумоподавления, что делает звук ещё более насыщенным и чистым.

Также имеется поддержка технологии «Пространственное аудио», что создает эффект объемного звучания. Это улучшает впечатления от просмотра фильмов и прослушивания музыки, предоставляя пользователю эффект полного погружения в контент.

Ноутбуки оснащены системой из трех микрофонов студийного качества.

Комплектация

Комплект поставки MacBook Pro 2024 включает в себя: сам ноутбук, зарядное устройство, кабель USB-C и документацию.

Зарядное устройство в комплекте имеет различную мощность в зависимости от модели ноутбука:

14-дюймовый MacBook Pro M4: адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт;

14-дюймовый MacBook Pro M4 Pro с 12-ядерным процессором: адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт;

14-дюймовый MacBook Pro M4 Pro с 14-ядерным процессором: адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт;

14-дюймовый MacBook Pro M4 Max с 14-ядерным процессором: адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт;

16-дюймовый MacBook Pro M4 Pro: адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт;

16-дюймовый MacBook Pro M4 Max: адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт.

Базовые комплектации и цены

Стоимость базовых модификаций MacBook Pro M4 2024 года варьируется от 1 599 до 3 999 долларов.

Технические характеристики базовых конфигураций MacBook Pro (2024) Цена 14-дюймовый MacBook Pro 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт $1 599 14-дюймовый MacBook Pro 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт $1 799 14-дюймовый MacBook Pro 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт $1 999 14-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 12-ядер CPU и 16-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 70 Вт $1 999

14-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 14-ядер CPU и 20-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт $2 399 14-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Max, 14-ядер CPU и 32-ядер GPU, 36 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 96 Вт $3 199 16-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 14-ядер CPU и 20-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт $2 499 16-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Pro, 14-ядер CPU и 20-ядер GPU, 48 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт $2 899 16-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Max, 14-ядер CPU и 32-ядер GPU, 36 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт $3 499 16-дюймовый MacBook Pro 2024, M4 Max, 16-ядер CPU и 40-ядер GPU, 48 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ, три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, слот для карты памяти SDXC, разъём для наушников, порт MagSafe 3, адаптер питания USB-C мощностью 140 Вт $3 999

Самая дорогая комплектация профессионального ноутбука Apple, заказанная на сайте компании, а именно MacBook Pro 2024 года с чипом M4 Max (16‑ядер CPU, 40‑ядер GPU), 128 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 8 ТБ, адаптером питания USB-C мощностью 140 Вт, а также покрытием дисплея «Nano-texture glass» составит $7 349 в США и €8 549 в странах Евросоюза.

Выводы

Новые 14 и 16-дюймовые MacBook Pro 2024 года предлагают значительные улучшения в производительности, автономности и функциональности по сравнению с предшественниками. Обновленные процессоры M4, M4 Pro и M4 Max обеспечивают отличную производительность для профессионалов в различных областях, от графического дизайна до программирования. С увеличенным объемом оперативной памяти, улучшенными интерфейсами и потрясающим дисплеем, эти устройства представляют собой надежный выбор для требовательных пользователей.

В заключение, MacBook Pro 2024 года — это шаг вперед в области ноутбуков, предлагающий пользователям мощные инструменты для работы и творчества. Независимо от выбранной модели, пользователи могут рассчитывать на высокую производительность, великолепный дисплей и долгую автономную работу, что делает новые MacBook Pro одними из лучших ноутбуков на рынке.

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос