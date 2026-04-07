Когда следующая презентация Apple: даты и прогнозы

07 апреля 2026 |

Apple выпустила больше 10 новых продуктов в 2026 году, но ни одного традиционного мероприятия с прямой трансляцией так и не провела. Рассказываю, когда ждать следующую презентацию Apple и какие устройства покажут в ближайшие месяцы.

5 раз, когда Apple превратила провалы конкурентов в хиты.

 

Содержание статьи

  1. Какие продукты Apple выпустила в 2026 году
  2. Почему Apple не провела традиционное мероприятие
  3. Когда будет следующая презентация Apple
  4. Что Apple покажет на WWDC 2026
  5. Какие продукты Apple выйдут во второй половине 2026 года
  6. Часто задаваемые вопросы

 

Какие продукты Apple выпустила в 2026 году

2026 год для Apple выдался на редкость продуктивным. Компания анонсировала больше десятка новых устройств — но все через пресс-релизы на сайте, без единой презентации с живой трансляцией.

Январь открылся анонсом AirTag 2 и нового плетеного ремешка Black Unity Connection для Apple Watch. Скромное начало года.

Февраль прошел вообще без новинок — ни одного продукта.

Зато март превратился в настоящий информационный шквал. Apple выкатила:

iPhone 17e — бюджетный флагман (2 марта)
iPad Air с чипом M4 (2 марта)
MacBook Air с M5 (3 марта)
MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max (3 марта)
MacBook Neo — совершенно новая модель (4 марта)
Обновленный Studio Display (3 марта)
Studio Display XDR — премиальная версия монитора (3 марта)
AirPods Max 2 (16 марта)
• Nike Powerbeats Pro 2 (17 марта)

Помимо этого, Apple представила новые цвета для чехлов iPhone, ремешков Apple Watch и плечевого ремня Crossbody Strap для iPhone. Палитра пополнилась оттенками Bright Guava (яркая гуава), Vanilla (ваниль), Soft Pink (нежно-розовый), Clementine (клементин) и Electric Lavender (электрическая лаванда).

 

Почему Apple не провела традиционное мероприятие

Обычно в конце зимы, начале весны Apple проводит отдельное мероприятие для анонса новых iPad, Mac и аксессуаров. Вспомните презентации прошлых лет: яркие видеоролики, детальные демонстрации возможностей, выступления топ-менеджеров.

В 2026 году этого не случилось. Все анонсы прошли через пресс-релизы и обновления на сайте Apple.

Почему так произошло? Однозначного ответа нет, но есть несколько версий:

1. Эволюционные обновления. Большинство мартовских новинок — это планомерные апгрейды существующих линеек. iPhone 17e получил чип A19 вместо A18, MacBook Air получил M5 вместо M4, iPad Air — M4 вместо M3. Революционных изменений нет, поэтому полноценное мероприятие выглядело бы избыточным.

2. Подготовка к WWDC. Apple традиционно делает акцент на летней конференции разработчиков. Возможно, компания решила не распылять внимание на весеннее мероприятие, а сосредоточить все ресурсы на июньской презентации.

3. Задержки ключевых продуктов. Многие ожидаемые новинки — такие как умная домашняя панель управления, складной iPhone и MacBook Pro с OLED-экраном — еще не готовы к анонсу. Проводить мероприятие ради обновления существующих моделей Apple, видимо, не посчитала целесообразным.

 

Когда будет следующая презентация Apple

Следующее полноценное мероприятие Apple — это WWDC 2026, ежегодная конференция разработчиков.

Даты уже известны: с понедельника 8 июня по пятницу 12 июня 2026 года.

Традиционно WWDC посвящена программным платформам: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Но в некоторые годы Apple анонсировала на конференции и новое железо.

Последний раз это случилось на WWDC 2023, когда показали:

• Vision Pro — первую гарнитуру смешанной реальности от Apple
• 15-дюймовый MacBook Air
• Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra
• Mac Pro с M2 Ultra

Апрельская или майская презентация в 2026 году выглядит маловероятной. Среди слухов о готовящихся продуктах почти нет устройств, которые могли бы выйти в ближайшие недели. Большинство новинок привязаны либо к WWDC, либо к осенним анонсам.

Единственное исключение — базовый iPad 12 с поддержкой Apple Intelligence. Но логичнее было бы анонсировать его вместе с новым iPad Air в марте. Раз этого не случилось, скорее всего, обновление iPad отложили на вторую половину года.

 

Что Apple покажет на WWDC 2026

На WWDC 2026 точно представят новые версии всех программных платформ:

• iOS 27
• iPadOS 27
• macOS 27
• watchOS 27
• tvOS 27
• visionOS 27

Главная фишка iOS 27 — долгожданный редизайн Siri. По слухам, голосовой помощник станет гораздо умнее и персонализированнее. Именно эта обновленная Siri станет основой для целой линейки новых продуктов умного дома от Apple, о которых речь пойдет дальше.

 

Железо на WWDC 2026

Если Apple продолжит традицию анонсировать железо на конференции разработчиков, самый вероятный кандидат — Mac Studio.

Текущее поколение Mac Studio находится в странной ситуации: модель с M4 Max уже есть, а вот версия с M4 Ultra так и не вышла. Вместо нее продолжают продавать Mac Studio с прошлогодним чипом M3 Ultra. Получился странный микс — новый чип в младшей модели и старый в топовой.

На WWDC 2026 Apple может исправить эту ситуацию, представив Mac Studio с M5 Max и совершенно новым M5 Ultra. При этом Mac Pro, судя по слухам, снят с производства полностью — Apple сосредоточилась на Mac Studio как на топовой десктопной рабочей станции.

Также возможны анонсы Mac mini с M5 и M5 Pro и iMac с чипом M5. Последний может получить новые цветовые варианты — Apple любит освежать палитру iMac раз в пару лет.

 

Какие продукты Apple выйдут во второй половине 2026 года

Вторая половина 2026 года обещает быть куда интереснее весны. Вот что ожидается по слухам:

 

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Осенью Apple традиционно анонсирует новое поколение флагманских смартфонов. iPhone 18 Pro и Pro Max получат:

• Чип A20 Pro — новое поколение процессоров
• Уменьшенный Dynamic Island — вырез в экране станет компактнее
• Упрощенная сенсорная кнопка «Контроллер камеры»
• Бордовый цвет корпуса — впервые для Pro-моделей
• Переменная апертура хотя бы для одной из задних камер
• Веб-серфинг через спутник — интернет даже вне зоны покрытия сотовых сетей
• Собственный модем C2 для 5G — Apple наконец откажется от компонентов Qualcomm

iPhone 18 Pro Max, судя по слухам, может стать немного толще стандартной Pro-версии — вероятно, для размещения батареи большей емкости.

 

Складной iPhone

Один из самых ожидаемых анонсов 2026 года — первый складной iPhone от Apple.

Характеристики по слухам:

• Внутренний экран 7,7 дюйма с уменьшенной складкой
• Внешний экран 5,3 дюйма
• Две задние камеры и одна фронтальная
• Touch ID в кнопке питания вместо Face ID
• iOS 27 с адаптированным интерфейсом — поддержка многозадачности в стиле iPad, приложения бок о бок

Если слухи подтвердятся, складной iPhone станет первым устройством Apple в этом форм-факторе. Samsung, Motorola и другие производители уже давно выпускают складные смартфоны, но Apple традиционно не спешит и выводит новые категории продуктов только когда технология созреет.

 

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4

Новое поколение умных часов ожидается осенью вместе с iPhone 18.

Apple Watch Series 12 получит новый чип (вероятно, S12) и, возможно, изменения в дизайне. Ходят слухи о встроенном Touch ID — датчике отпечатка пальца в колесике Digital Crown или кнопке.

Apple Watch Ultra 4 тоже обновится — новый процессор и потенциально Touch ID для быстрой авторизации платежей и разблокировки.

 

iPad и iPad mini с Apple Intelligence

Базовый iPad наконец получит поддержку Apple Intelligence. Для этого планшет должен перепрыгнуть с текущего чипа A16 сразу на A18 или даже A19 — именно эти процессоры поддерживают функции ИИ.

iPad mini тоже ждет серьезный апгрейд:

• Чип A19 Pro или A20 Pro (сейчас стоит A17 Pro)
• OLED-дисплей вместо LCD
• Вибрационная система динамиков
• Водозащита

Если это правда, iPad mini из бюджетного планшета превратится в компактный флагман.

 

MacBook Pro с OLED-экраном

Один из самых амбициозных слухов — MacBook Pro с принципиально новым дизайном ближе к концу 2026 года.

Ожидаемые характеристики:

• Чипы M6 Pro и M6 Max
• OLED-дисплей — первый для MacBook
• Сенсорный экран — тоже впервые
• Dynamic Island вместо обычной веб-камеры
• Более тонкий корпус

По некоторым данным, устройство может называться не MacBook Pro, а MacBook Ultra — как отдельная премиальная линейка.

macOS 27 на этом устройстве получит адаптированный интерфейс для работы с сенсорным экраном. Фактически это будет гибрид традиционного ноутбука и планшета.

 

Умный дом: Home Hub, камеры, HomePod и Apple TV

Apple готовит целую экосистему устройств для умного дома. Все они завязаны на обновленную Siri, которая появится в iOS 27.

Home Hub — главная новинка. Это планшет с квадратным экраном диагональю 6-7 дюймов, чипом A18 для поддержки Apple Intelligence и возможностью установки на столе или креплением на стене. Устройство будет управлять всеми умными гаджетами в доме, поддерживать FaceTime-звонки и работать как информационная панель.

Камера безопасности/датчик — собственное устройство Apple для видеонаблюдения с поддержкой HomeKit. Будет продаваться вместе с Home Hub.

Видеозвонок с Face ID — дверной звонок с распознаванием лиц и поддержкой HomeKit Secure Video. Беспроводное подключение к совместимым умным замкам.

Apple TV нового поколения получит чип A17 Pro, собственный чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и обновленную Siri. По слухам, в будущих моделях может появиться встроенная FaceTime-камера, но неясно, будет ли она уже в следующем поколении.

HomePod mini обновится до чипа S9 или новее, получит N1 для Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, чип Ultra Wideband второго поколения и, возможно, новые цвета — например, красный.

HomePod полноразмерный — новая версия большой колонки с поддержкой переработанной Siri.

Все эти устройства задерживаются именно из-за Siri. Apple не хочет выпускать умный дом на базе старого голосового помощника — компания ждет, пока новая версия с персонализацией и расширенными возможностями будет полностью готова.

 

Часто задаваемые вопросы

Когда следующая презентация Apple в 2026 году?

Скорее всего, следующее полноценное мероприятие Apple — это WWDC 2026, которая пройдет с 8 по 12 июня. Отдельные весенние презентации в апреле или мае маловероятны.

 

Какие продукты Apple выпустила в 2026 году?

AirTag 2, iPhone 17e, iPad Air с M4, MacBook Air с M5, MacBook Pro с M5 Pro/Max, MacBook Neo, Studio Display, Studio Display XDR, AirPods Max 2, Nike Powerbeats Pro 2 и новые цвета аксессуаров.

 

Что покажут на WWDC 2026?

Точно представят iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27. Из железа наиболее вероятен Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra, возможно Mac mini и iMac с M5.

 

Когда выйдет складной iPhone?

По слухам, складной iPhone с 7,7-дюймовым внутренним экраном и iOS 27 с адаптированным интерфейсом появится во второй половине 2026 года, вероятно осенью вместе с iPhone 18.
🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать.
