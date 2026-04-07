Когда следующая презентация Apple: даты и прогнозы

Apple выпустила больше 10 новых продуктов в 2026 году, но ни одного традиционного мероприятия с прямой трансляцией так и не провела. Рассказываю, когда ждать следующую презентацию Apple и какие устройства покажут в ближайшие месяцы.
Какие продукты Apple выпустила в 2026 году
2026 год для Apple выдался на редкость продуктивным. Компания анонсировала больше десятка новых устройств — но все через пресс-релизы на сайте, без единой презентации с живой трансляцией.
Январь открылся анонсом AirTag 2 и нового плетеного ремешка Black Unity Connection для Apple Watch. Скромное начало года.
Февраль прошел вообще без новинок — ни одного продукта.
Зато март превратился в настоящий информационный шквал. Apple выкатила:
• iPhone 17e — бюджетный флагман (2 марта)
• iPad Air с чипом M4 (2 марта)
• MacBook Air с M5 (3 марта)
• MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max (3 марта)
• MacBook Neo — совершенно новая модель (4 марта)
• Обновленный Studio Display (3 марта)
• Studio Display XDR — премиальная версия монитора (3 марта)
• AirPods Max 2 (16 марта)
• Nike Powerbeats Pro 2 (17 марта)
Помимо этого, Apple представила новые цвета для чехлов iPhone, ремешков Apple Watch и плечевого ремня Crossbody Strap для iPhone. Палитра пополнилась оттенками Bright Guava (яркая гуава), Vanilla (ваниль), Soft Pink (нежно-розовый), Clementine (клементин) и Electric Lavender (электрическая лаванда).
Почему Apple не провела традиционное мероприятие
Обычно в конце зимы, начале весны Apple проводит отдельное мероприятие для анонса новых iPad, Mac и аксессуаров. Вспомните презентации прошлых лет: яркие видеоролики, детальные демонстрации возможностей, выступления топ-менеджеров.
В 2026 году этого не случилось. Все анонсы прошли через пресс-релизы и обновления на сайте Apple.
Почему так произошло? Однозначного ответа нет, но есть несколько версий:
1. Эволюционные обновления. Большинство мартовских новинок — это планомерные апгрейды существующих линеек. iPhone 17e получил чип A19 вместо A18, MacBook Air получил M5 вместо M4, iPad Air — M4 вместо M3. Революционных изменений нет, поэтому полноценное мероприятие выглядело бы избыточным.
2. Подготовка к WWDC. Apple традиционно делает акцент на летней конференции разработчиков. Возможно, компания решила не распылять внимание на весеннее мероприятие, а сосредоточить все ресурсы на июньской презентации.
3. Задержки ключевых продуктов. Многие ожидаемые новинки — такие как умная домашняя панель управления, складной iPhone и MacBook Pro с OLED-экраном — еще не готовы к анонсу. Проводить мероприятие ради обновления существующих моделей Apple, видимо, не посчитала целесообразным.
Когда будет следующая презентация Apple
Следующее полноценное мероприятие Apple — это WWDC 2026, ежегодная конференция разработчиков.
Даты уже известны: с понедельника 8 июня по пятницу 12 июня 2026 года.
Традиционно WWDC посвящена программным платформам: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Но в некоторые годы Apple анонсировала на конференции и новое железо.
Последний раз это случилось на WWDC 2023, когда показали:
• Vision Pro — первую гарнитуру смешанной реальности от Apple
• 15-дюймовый MacBook Air
• Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra
• Mac Pro с M2 Ultra
Апрельская или майская презентация в 2026 году выглядит маловероятной. Среди слухов о готовящихся продуктах почти нет устройств, которые могли бы выйти в ближайшие недели. Большинство новинок привязаны либо к WWDC, либо к осенним анонсам.
Единственное исключение — базовый iPad 12 с поддержкой Apple Intelligence. Но логичнее было бы анонсировать его вместе с новым iPad Air в марте. Раз этого не случилось, скорее всего, обновление iPad отложили на вторую половину года.
Что Apple покажет на WWDC 2026
На WWDC 2026 точно представят новые версии всех программных платформ:
• iOS 27
• iPadOS 27
• macOS 27
• watchOS 27
• tvOS 27
• visionOS 27
Главная фишка iOS 27 — долгожданный редизайн Siri. По слухам, голосовой помощник станет гораздо умнее и персонализированнее. Именно эта обновленная Siri станет основой для целой линейки новых продуктов умного дома от Apple, о которых речь пойдет дальше.
Железо на WWDC 2026
Если Apple продолжит традицию анонсировать железо на конференции разработчиков, самый вероятный кандидат — Mac Studio.
Текущее поколение Mac Studio находится в странной ситуации: модель с M4 Max уже есть, а вот версия с M4 Ultra так и не вышла. Вместо нее продолжают продавать Mac Studio с прошлогодним чипом M3 Ultra. Получился странный микс — новый чип в младшей модели и старый в топовой.
На WWDC 2026 Apple может исправить эту ситуацию, представив Mac Studio с M5 Max и совершенно новым M5 Ultra. При этом Mac Pro, судя по слухам, снят с производства полностью — Apple сосредоточилась на Mac Studio как на топовой десктопной рабочей станции.
Также возможны анонсы Mac mini с M5 и M5 Pro и iMac с чипом M5. Последний может получить новые цветовые варианты — Apple любит освежать палитру iMac раз в пару лет.
Какие продукты Apple выйдут во второй половине 2026 года
Вторая половина 2026 года обещает быть куда интереснее весны. Вот что ожидается по слухам:
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
Осенью Apple традиционно анонсирует новое поколение флагманских смартфонов. iPhone 18 Pro и Pro Max получат:
• Чип A20 Pro — новое поколение процессоров
• Уменьшенный Dynamic Island — вырез в экране станет компактнее
• Упрощенная сенсорная кнопка «Контроллер камеры»
• Бордовый цвет корпуса — впервые для Pro-моделей
• Переменная апертура хотя бы для одной из задних камер
• Веб-серфинг через спутник — интернет даже вне зоны покрытия сотовых сетей
• Собственный модем C2 для 5G — Apple наконец откажется от компонентов Qualcomm
iPhone 18 Pro Max, судя по слухам, может стать немного толще стандартной Pro-версии — вероятно, для размещения батареи большей емкости.
Складной iPhone
Один из самых ожидаемых анонсов 2026 года — первый складной iPhone от Apple.
Характеристики по слухам:
• Внутренний экран 7,7 дюйма с уменьшенной складкой
• Внешний экран 5,3 дюйма
• Две задние камеры и одна фронтальная
• Touch ID в кнопке питания вместо Face ID
• iOS 27 с адаптированным интерфейсом — поддержка многозадачности в стиле iPad, приложения бок о бок
Если слухи подтвердятся, складной iPhone станет первым устройством Apple в этом форм-факторе. Samsung, Motorola и другие производители уже давно выпускают складные смартфоны, но Apple традиционно не спешит и выводит новые категории продуктов только когда технология созреет.
Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4
Новое поколение умных часов ожидается осенью вместе с iPhone 18.
Apple Watch Series 12 получит новый чип (вероятно, S12) и, возможно, изменения в дизайне. Ходят слухи о встроенном Touch ID — датчике отпечатка пальца в колесике Digital Crown или кнопке.
Apple Watch Ultra 4 тоже обновится — новый процессор и потенциально Touch ID для быстрой авторизации платежей и разблокировки.
iPad и iPad mini с Apple Intelligence
Базовый iPad наконец получит поддержку Apple Intelligence. Для этого планшет должен перепрыгнуть с текущего чипа A16 сразу на A18 или даже A19 — именно эти процессоры поддерживают функции ИИ.
iPad mini тоже ждет серьезный апгрейд:
• Чип A19 Pro или A20 Pro (сейчас стоит A17 Pro)
• OLED-дисплей вместо LCD
• Вибрационная система динамиков
• Водозащита
Если это правда, iPad mini из бюджетного планшета превратится в компактный флагман.
MacBook Pro с OLED-экраном
Один из самых амбициозных слухов — MacBook Pro с принципиально новым дизайном ближе к концу 2026 года.
Ожидаемые характеристики:
• Чипы M6 Pro и M6 Max
• OLED-дисплей — первый для MacBook
• Сенсорный экран — тоже впервые
• Dynamic Island вместо обычной веб-камеры
• Более тонкий корпус
По некоторым данным, устройство может называться не MacBook Pro, а MacBook Ultra — как отдельная премиальная линейка.
macOS 27 на этом устройстве получит адаптированный интерфейс для работы с сенсорным экраном. Фактически это будет гибрид традиционного ноутбука и планшета.
Умный дом: Home Hub, камеры, HomePod и Apple TV
Apple готовит целую экосистему устройств для умного дома. Все они завязаны на обновленную Siri, которая появится в iOS 27.
Home Hub — главная новинка. Это планшет с квадратным экраном диагональю 6-7 дюймов, чипом A18 для поддержки Apple Intelligence и возможностью установки на столе или креплением на стене. Устройство будет управлять всеми умными гаджетами в доме, поддерживать FaceTime-звонки и работать как информационная панель.
Камера безопасности/датчик — собственное устройство Apple для видеонаблюдения с поддержкой HomeKit. Будет продаваться вместе с Home Hub.
Видеозвонок с Face ID — дверной звонок с распознаванием лиц и поддержкой HomeKit Secure Video. Беспроводное подключение к совместимым умным замкам.
Apple TV нового поколения получит чип A17 Pro, собственный чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и обновленную Siri. По слухам, в будущих моделях может появиться встроенная FaceTime-камера, но неясно, будет ли она уже в следующем поколении.
HomePod mini обновится до чипа S9 или новее, получит N1 для Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, чип Ultra Wideband второго поколения и, возможно, новые цвета — например, красный.
HomePod полноразмерный — новая версия большой колонки с поддержкой переработанной Siri.
Все эти устройства задерживаются именно из-за Siri. Apple не хочет выпускать умный дом на базе старого голосового помощника — компания ждет, пока новая версия с персонализацией и расширенными возможностями будет полностью готова.
Часто задаваемые вопросы
Когда следующая презентация Apple в 2026 году?
Скорее всего, следующее полноценное мероприятие Apple — это WWDC 2026, которая пройдет с 8 по 12 июня. Отдельные весенние презентации в апреле или мае маловероятны.
Какие продукты Apple выпустила в 2026 году?
AirTag 2, iPhone 17e, iPad Air с M4, MacBook Air с M5, MacBook Pro с M5 Pro/Max, MacBook Neo, Studio Display, Studio Display XDR, AirPods Max 2, Nike Powerbeats Pro 2 и новые цвета аксессуаров.
Что покажут на WWDC 2026?
Точно представят iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27. Из железа наиболее вероятен Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra, возможно Mac mini и iMac с M5.
Когда выйдет складной iPhone?
По слухам, складной iPhone с 7,7-дюймовым внутренним экраном и iOS 27 с адаптированным интерфейсом появится во второй половине 2026 года, вероятно осенью вместе с iPhone 18.
