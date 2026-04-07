Когда следующая презентация Apple: даты и прогнозы

Apple выпустила больше 10 новых продуктов в 2026 году, но ни одного традиционного мероприятия с прямой трансляцией так и не провела. Рассказываю, когда ждать следующую презентацию Apple и какие устройства покажут в ближайшие месяцы.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Какие продукты Apple выпустила в 2026 году

2026 год для Apple выдался на редкость продуктивным. Компания анонсировала больше десятка новых устройств — но все через пресс-релизы на сайте, без единой презентации с живой трансляцией.

Январь открылся анонсом AirTag 2 и нового плетеного ремешка Black Unity Connection для Apple Watch. Скромное начало года.

Февраль прошел вообще без новинок — ни одного продукта.

Зато март превратился в настоящий информационный шквал. Apple выкатила:

• iPhone 17e — бюджетный флагман (2 марта)

• iPad Air с чипом M4 (2 марта)

• MacBook Air с M5 (3 марта)

• MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max (3 марта)

• MacBook Neo — совершенно новая модель (4 марта)

• Обновленный Studio Display (3 марта)

• Studio Display XDR — премиальная версия монитора (3 марта)

• AirPods Max 2 (16 марта)

• Nike Powerbeats Pro 2 (17 марта)

Помимо этого, Apple представила новые цвета для чехлов iPhone, ремешков Apple Watch и плечевого ремня Crossbody Strap для iPhone. Палитра пополнилась оттенками Bright Guava (яркая гуава), Vanilla (ваниль), Soft Pink (нежно-розовый), Clementine (клементин) и Electric Lavender (электрическая лаванда).

Почему Apple не провела традиционное мероприятие

Обычно в конце зимы, начале весны Apple проводит отдельное мероприятие для анонса новых iPad, Mac и аксессуаров. Вспомните презентации прошлых лет: яркие видеоролики, детальные демонстрации возможностей, выступления топ-менеджеров.

В 2026 году этого не случилось. Все анонсы прошли через пресс-релизы и обновления на сайте Apple.

Почему так произошло? Однозначного ответа нет, но есть несколько версий:

1. Эволюционные обновления. Большинство мартовских новинок — это планомерные апгрейды существующих линеек. iPhone 17e получил чип A19 вместо A18, MacBook Air получил M5 вместо M4, iPad Air — M4 вместо M3. Революционных изменений нет, поэтому полноценное мероприятие выглядело бы избыточным.

2. Подготовка к WWDC. Apple традиционно делает акцент на летней конференции разработчиков. Возможно, компания решила не распылять внимание на весеннее мероприятие, а сосредоточить все ресурсы на июньской презентации.

3. Задержки ключевых продуктов. Многие ожидаемые новинки — такие как умная домашняя панель управления, складной iPhone и MacBook Pro с OLED-экраном — еще не готовы к анонсу. Проводить мероприятие ради обновления существующих моделей Apple, видимо, не посчитала целесообразным.

Когда будет следующая презентация Apple

Следующее полноценное мероприятие Apple — это WWDC 2026, ежегодная конференция разработчиков.

Даты уже известны: с понедельника 8 июня по пятницу 12 июня 2026 года.

Традиционно WWDC посвящена программным платформам: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Но в некоторые годы Apple анонсировала на конференции и новое железо.

Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.

Последний раз это случилось на WWDC 2023, когда показали:

• Vision Pro — первую гарнитуру смешанной реальности от Apple

• 15-дюймовый MacBook Air

• Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra

• Mac Pro с M2 Ultra

Апрельская или майская презентация в 2026 году выглядит маловероятной. Среди слухов о готовящихся продуктах почти нет устройств, которые могли бы выйти в ближайшие недели. Большинство новинок привязаны либо к WWDC, либо к осенним анонсам.

Единственное исключение — базовый iPad 12 с поддержкой Apple Intelligence. Но логичнее было бы анонсировать его вместе с новым iPad Air в марте. Раз этого не случилось, скорее всего, обновление iPad отложили на вторую половину года.

Что Apple покажет на WWDC 2026

На WWDC 2026 точно представят новые версии всех программных платформ:

• iOS 27

• iPadOS 27

• macOS 27

• watchOS 27

• tvOS 27

• visionOS 27

Главная фишка iOS 27 — долгожданный редизайн Siri. По слухам, голосовой помощник станет гораздо умнее и персонализированнее. Именно эта обновленная Siri станет основой для целой линейки новых продуктов умного дома от Apple, о которых речь пойдет дальше.

Железо на WWDC 2026

Если Apple продолжит традицию анонсировать железо на конференции разработчиков, самый вероятный кандидат — Mac Studio.

Текущее поколение Mac Studio находится в странной ситуации: модель с M4 Max уже есть, а вот версия с M4 Ultra так и не вышла. Вместо нее продолжают продавать Mac Studio с прошлогодним чипом M3 Ultra. Получился странный микс — новый чип в младшей модели и старый в топовой.

На WWDC 2026 Apple может исправить эту ситуацию, представив Mac Studio с M5 Max и совершенно новым M5 Ultra. При этом Mac Pro, судя по слухам, снят с производства полностью — Apple сосредоточилась на Mac Studio как на топовой десктопной рабочей станции.

Также возможны анонсы Mac mini с M5 и M5 Pro и iMac с чипом M5. Последний может получить новые цветовые варианты — Apple любит освежать палитру iMac раз в пару лет.

Какие продукты Apple выйдут во второй половине 2026 года

Вторая половина 2026 года обещает быть куда интереснее весны. Вот что ожидается по слухам:

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Осенью Apple традиционно анонсирует новое поколение флагманских смартфонов. iPhone 18 Pro и Pro Max получат:

• Чип A20 Pro — новое поколение процессоров

• Уменьшенный Dynamic Island — вырез в экране станет компактнее

• Упрощенная сенсорная кнопка «Контроллер камеры»

• Бордовый цвет корпуса — впервые для Pro-моделей

• Переменная апертура хотя бы для одной из задних камер

• Веб-серфинг через спутник — интернет даже вне зоны покрытия сотовых сетей

• Собственный модем C2 для 5G — Apple наконец откажется от компонентов Qualcomm

iPhone 18 Pro Max, судя по слухам, может стать немного толще стандартной Pro-версии — вероятно, для размещения батареи большей емкости.

Складной iPhone

Один из самых ожидаемых анонсов 2026 года — первый складной iPhone от Apple.

Характеристики по слухам:

• Внутренний экран 7,7 дюйма с уменьшенной складкой

• Внешний экран 5,3 дюйма

• Две задние камеры и одна фронтальная

• Touch ID в кнопке питания вместо Face ID

• iOS 27 с адаптированным интерфейсом — поддержка многозадачности в стиле iPad, приложения бок о бок

Если слухи подтвердятся, складной iPhone станет первым устройством Apple в этом форм-факторе. Samsung, Motorola и другие производители уже давно выпускают складные смартфоны, но Apple традиционно не спешит и выводит новые категории продуктов только когда технология созреет.

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4

Новое поколение умных часов ожидается осенью вместе с iPhone 18.

Apple Watch Series 12 получит новый чип (вероятно, S12) и, возможно, изменения в дизайне. Ходят слухи о встроенном Touch ID — датчике отпечатка пальца в колесике Digital Crown или кнопке.

Apple Watch Ultra 4 тоже обновится — новый процессор и потенциально Touch ID для быстрой авторизации платежей и разблокировки.

iPad и iPad mini с Apple Intelligence

Базовый iPad наконец получит поддержку Apple Intelligence. Для этого планшет должен перепрыгнуть с текущего чипа A16 сразу на A18 или даже A19 — именно эти процессоры поддерживают функции ИИ.

iPad mini тоже ждет серьезный апгрейд:

• Чип A19 Pro или A20 Pro (сейчас стоит A17 Pro)

• OLED-дисплей вместо LCD

• Вибрационная система динамиков

• Водозащита

Если это правда, iPad mini из бюджетного планшета превратится в компактный флагман.

MacBook Pro с OLED-экраном

Один из самых амбициозных слухов — MacBook Pro с принципиально новым дизайном ближе к концу 2026 года.

Ожидаемые характеристики:

• Чипы M6 Pro и M6 Max

• OLED-дисплей — первый для MacBook

• Сенсорный экран — тоже впервые

• Dynamic Island вместо обычной веб-камеры

• Более тонкий корпус

По некоторым данным, устройство может называться не MacBook Pro, а MacBook Ultra — как отдельная премиальная линейка.

macOS 27 на этом устройстве получит адаптированный интерфейс для работы с сенсорным экраном. Фактически это будет гибрид традиционного ноутбука и планшета.

Умный дом: Home Hub, камеры, HomePod и Apple TV

Apple готовит целую экосистему устройств для умного дома. Все они завязаны на обновленную Siri, которая появится в iOS 27.

Home Hub — главная новинка. Это планшет с квадратным экраном диагональю 6-7 дюймов, чипом A18 для поддержки Apple Intelligence и возможностью установки на столе или креплением на стене. Устройство будет управлять всеми умными гаджетами в доме, поддерживать FaceTime-звонки и работать как информационная панель.

Камера безопасности/датчик — собственное устройство Apple для видеонаблюдения с поддержкой HomeKit. Будет продаваться вместе с Home Hub.

Видеозвонок с Face ID — дверной звонок с распознаванием лиц и поддержкой HomeKit Secure Video. Беспроводное подключение к совместимым умным замкам.

Apple TV нового поколения получит чип A17 Pro, собственный чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и обновленную Siri. По слухам, в будущих моделях может появиться встроенная FaceTime-камера, но неясно, будет ли она уже в следующем поколении.

HomePod mini обновится до чипа S9 или новее, получит N1 для Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, чип Ultra Wideband второго поколения и, возможно, новые цвета — например, красный.

HomePod полноразмерный — новая версия большой колонки с поддержкой переработанной Siri.

Все эти устройства задерживаются именно из-за Siri. Apple не хочет выпускать умный дом на базе старого голосового помощника — компания ждет, пока новая версия с персонализацией и расширенными возможностями будет полностью готова.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос