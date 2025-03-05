Apple добавила некоторые лучшие характеристики iPhone 16 на менее дорогой iPhone 16e, обеспечив почти такой же функционал по более низкой цене. Купив бюджетный смартфон, вы получите доступ к функциям Apple Intelligence, сверхбыстрому чипу и Face ID. Единственная основная камера на 48 Мп даже поддерживает 2-кратный оптический зум. Однако это не значит, что между двумя моделями не стоит выбирать iPhone 16. У данной модели есть несколько преимуществ перед более дешёвым собратом, особенно если вам важны возможности камеры и более яркий дисплей. Кроме того, смартфон поддерживает более высокую скорость Wi-Fi и мобильной передачи данных. К тому же, у iPhone 16e отсутствуют некоторые ключевые функции, включая (что несколько странно) технологию MagSafe. В этой статье сравним две модели, чтобы помочь вам понять, стоит ли переплачивать за iPhone 16 или лучше выбрать iPhone 16e.

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Сравнение размеров и дизайна iPhone 16e и iPhone 16

iPhone 16 e : 146,7 мм × 71,5 мм × 7,8 мм; 167 г; IP68, стеклянная задняя панель, «Кнопка действия», Face ID, USB-C

146,7 мм × 71,5 мм × 7,8 мм; 167 г; IP68, стеклянная задняя панель, «Кнопка действия», Face ID, USB-C iPhone 16: 147,6 мм × 71,6 мм × 7,8 мм; 171 г; IP68, стеклянная задняя панель, «Кнопка действия», контроллер камеры, Face ID, USB-C

Спереди iPhone 16e выглядит почти так же, как iPhone 16, за исключением отсутствующего «динамического острова». Вместо него на экране «чёлка», как на iPhone 14 и более старых моделях. Однако есть и несколько других незначительных отличий в дизайне.

iPhone 16e оснащён алюминиевой рамкой и гладкой стеклянной задней панелью, но у него нет цветного стекла, как у iPhone 16. Из-за этого новый iPhone 16e доступен только в белом и чёрном цветах.

Для сравнения, iPhone 16 доступен в пяти цветах, включая ещё бирюзовый, розовый и ультрамариновый.

iPhone 16e немного легче, но общие размеры двух моделей практически идентичны. Несмотря на более низкую цену, смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68, и у него есть настраиваемая «Кнопка действия». Не хватает только контроллера камеры.

Тем не менее, как и другие модели линейки, iPhone 16e оснащён функцией «Visual Intelligence» – опцией из пакета Apple Intelligence, которая использует камеру для поиска информации об объектах в реальном мире.

В отличие от других моделей iPhone 16, функцию «Visual Intelligence» на iPhone 16e можно активировать с помощью «Кнопки действия».

Оба смартфона оснащены разъемом USB-C.

Дисплей iPhone 16e и iPhone 16

iPhone 16e: 6.1-дюймовый Super Retina XDR дисплей, разрешение 2 532 × 1 170, 60Гц, Haptic Touch, True Tone, HDR10, Dolby Vision, типичная яркость 800 нит, пиковая 1 200 нит, два датчика освещённости

6.1-дюймовый Super Retina XDR дисплей, разрешение 2 532 × 1 170, 60Гц, Haptic Touch, True Tone, HDR10, Dolby Vision, типичная яркость 800 нит, пиковая 1 200 нит, два датчика освещённости iPhone 16: 6.1-дюймовый Super Retina XDR дисплей, разрешение 2 556 × 1 179, 60 Гц, Haptic Touch, True Tone, Dynamic Island, HDR10, Dolby Vision, типичная яркость 1000 нит, пиковая 2 000 нит, минимальная 1 нит, два датчика освещённости

У iPhone 16e 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с «чёлкой» вместо динамического острова. Вы можете подумать, что это единственное различие между дисплеями iPhone 16 и 16e, но это не так – различий гораздо больше. У более дешёвого iPhone менее качественная панель.

Apple заявляет, что яркость дисплея iPhone 16e в типичном режиме составляет 800 нит, а максимальная – 1200 нит. Эти показатели значительно ниже, чем у iPhone 16. Последний обещает типичную яркость 1000 нит и пиковую яркость 2000 нит. Кроме того, iPhone 16 может снижать яркость экрана до 1 нит для улучшения видимости при слабом освещении.

У iPhone 16 защитное стекло Ceramic Shield последнего поколения, а у iPhone 16e – более старая версия.

По заявлению Apple, вторая версия Ceramic Shield прочнее первой на 50%.

Производительность и память iPhone 16e и iPhone 16

iPhone 16 e : A18, 3 нм техпроцесс, 6-ядерный CPU, 4-ядерный GPU, вдвое ускоренный 16-ядерный Neural Engine, до 512 ГБ ёмкости

A18, 3 нм техпроцесс, 6-ядерный CPU, 4-ядерный GPU, вдвое ускоренный 16-ядерный Neural Engine, до 512 ГБ ёмкости iPhone 16: A18, 3 нм техпроцесс, 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU, вдвое ускоренный 16-ядерный Neural Engine, чип Ultra Wideband 2-го поколения, до 512 ГБ ёмкости

И iPhone 16e, и iPhone 16 оснащены 3-нанометровым чипом A18 с 6-ядерным процессором. Однако, чтобы снизить стоимость смартфона, Apple использовала для iPhone 16e упрощённую версию чипа A18. В ней на одно ядро графического процессора меньше (четыре вместо пяти). Тем не менее, отсутствие дополнительного ядра графического процессора не должно существенно повлиять на производительность iPhone 16e. Чип A18 от Apple остаётся одним из самых быстрых мобильных процессоров на рынке.

Сравнение производительности чипа A18 с предыдущими версиями:

Что ещё более важно, как и iPhone 16, более дешёвый iPhone 16e поставляется с 8 ГБ оперативной памяти. Она обеспечивает поддержку Apple Intelligence с доступом к таким функциям, как инструменты работы с текстом, Image Playground, Genmoji и удаление объектов с фото в приложении «Фото».

В отличие от iPhone 16, у iPhone 16e нет чипа Ultra Wideband. Это означает, что iPhone 16e не поддерживает некоторые функции, такие как «Точное обнаружение AirTag», «Apple Car Key» и повышенную точность определения местоположения. Если вас не волнуют эти функции, отсутствие в iPhone 16e данного чипа вас не сильно расстроит. Тем более, технология Ultra Wideband не работает на территории Армении, Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Камеры iPhone 16e и iPhone 16

iPhone 16e: 48 Мп f/1.6 Fusion, оптическая стабилизация изображения; Smart HDR 5, Photonic Engine, True Tone вспышка, шумоподавление ветра, Audio Mix; фронтальная 12 Мп камера с диафрагмой f/1.9

48 Мп f/1.6 Fusion, оптическая стабилизация изображения; Smart HDR 5, Photonic Engine, True Tone вспышка, шумоподавление ветра, Audio Mix; фронтальная 12 Мп камера с диафрагмой f/1.9 iPhone 16: 48 Мп f/1.6 Fusion, оптическая стабилизация со сдвигом датчика; 12 Мп f/2.2 сверхширокоугольная камера; макросъёмка, Smart HDR 5, Photonic Engine, True Tone вспышка, кинематографический режим (4K HDR@30fps), режим «Экшн», запись пространственного видео, шумоподавление ветра, Audio Mix; фронтальная 12 Мп камера с диафрагмой f/1.9, автофокус

Apple оснастила iPhone 16e одной 48-мегапиксельной камерой Fusion с диафрагмой f/1.6.

Для сравнения, у iPhone 16 две основные камеры: 48-мегапиксельная основная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная с поддержкой макросъёмки. Однако это не единственное различие в камерах двух смартфонов. У iPhone 16e нет некоторых дополнительных функций камеры.

У iPhone 16e, скорее всего, более старая 48-мегапиксельная камера с более медленной считывающей матрицей. Из-за этого он может записывать видео QuickTake в разрешении 1080p. iPhone 16 поддерживает запись видео QuickTake в разрешении до 4K с HDR Dolby Vision. Кроме того, хотя сенсор iPhone 16e и оснащён оптической стабилизацией, он не поддерживает более продвинутую стабилизацию со сдвигом сенсора, которая есть у iPhone 16.

Более дешёвый iPhone от Apple также не может делать пространственные фотографии и видео. Если у вас есть шлем Vision Pro, не стоит покупать iPhone 16e. У бюджетного iPhone также отсутствуют режим «Экшн», макросъёмка и режим «Киноэффект». Хотя на iPhone 16e можно делать портретные фотографии, режим портретной съёмки нового поколения, недоступен. На дешёвом смартфоне доступны фотографические стили, но это их более старая версия, как на iPhone 15. Фотографические стили нового поколения доступны только на основной линейке iPhone 16.

Фронтальная 12-мегапиксельная камера для селфи одинаковая на обеих моделях. С другой стороны, у iPhone 16e нет режима кинематографической съёмки, портретного режима нового поколения и поддержки новых фотографических стилей.

Связь iPhone 16e и iPhone 16

iPhone 16 e : Sub-6 ГГц 5G, экстренные звонки по спутниковой связи, вызов дорожной помощи по спутнику, сообщения по спутнику, гироскоп высокого динамического диапазона, распознавание аварий, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C (USB 2 480 Мбит/с)

Sub-6 ГГц 5G, экстренные звонки по спутниковой связи, вызов дорожной помощи по спутнику, сообщения по спутнику, гироскоп высокого динамического диапазона, распознавание аварий, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C (USB 2 480 Мбит/с) iPhone 16: mmWave 5G, экстренные звонки по спутниковой связи, вызов дорожной помощи по спутнику, сообщения по спутнику, поддержка сети Thread, гироскоп высокого динамического диапазона, распознавание аварий, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C (USB 2 480 Мбит/с)

iPhone 16e – первое устройство Apple, которое получило модемом сотовой связи C1 производства Apple. Компания утверждает, что это самый эффективный модем, когда-либо использовавшийся в iPhone. Хотя это звучит впечатляюще, в некоторых отношениях модем Apple C1 не так хорош, как модем Snapdragon X75 в iPhone 16. У iPhone 16e отсутствует поддержка 5G mmWave, что не позволяет ему достигать гигабитных скоростей, возможных на iPhone 16.

Кроме того, модем Apple C1 поддерживает только Wi-Fi 6, но не Wi-Fi 6E. Для сравнения, iPhone 16 поддерживает даже Wi-Fi 7. Другие функции подключения, которых нет у iPhone 16e, включают сверхширокополосную связь и сеть Thread. Без последней ваш iPhone 16e не сможет работать в качестве маршрутизатора для совместимых устройств Thread. С другой стороны, это будет иметь значение только в том случае, если вы серьёзно инвестируете в экосистему умного дома.

С точки зрения безопасности iPhone 16e оснащён всеми функциями, которые есть у iPhone 16. К ним относятся функция обнаружения аварий, экстренная отправка сигнала SOS через спутник и отправка сообщений через спутник.

Аккумулятор iPhone 16e и iPhone 16

iPhone 16 e : до 26 часов воспроизведения видео, до 90 часов воспроизведения аудио; 7,5 Вт беспроводная зарядка Qi

до 26 часов воспроизведения видео, до 90 часов воспроизведения аудио; 7,5 Вт беспроводная зарядка Qi iPhone 16: до 22 часов воспроизведения видео, до 80 часов воспроизведения аудио; 25 Вт зарядка MagSafe и беспроводная зарядка Qi2

Несмотря на схожие дисплеи и почти идентичное внутреннее наполнение, iPhone 16e обладает лучшим временем автономной работы среди всех 6,1-дюймовых iPhone. Он воспроизводит видео на 4 часа дольше, чем iPhone 16. Это объясняется достаточно емким аккумулятором 4005 мАч (в iPhone 16 — 3 561 мАч) и наличием энергоэффективного модема C1.

Одним из основных недостатков iPhone 16e является отсутствие поддержки MagSafe и Qi2. Вместо этого он использует стандартную беспроводную зарядку Qi, скорость которой ограничена мощностью лишь 7,5 Вт. Для сравнения, iPhone 16 поддерживает быструю беспроводную зарядку MagSafe мощностью 25 Вт, что более чем в 3 раза быстрее. Единственная загвоздка заключается в том, что для достижения таких скоростей необходимо использовать зарядное устройство MagSafe от Apple последнего поколения.

Однако при использовании проводного подключения через разъём USB-C iPhone 16e поддерживает быструю зарядку, что позволяет зарядить его до 50 % всего за 30 минут – как и iPhone 16.

Цена iPhone 16e и iPhone 16

iPhone 16 e : от $599 за ёмкость на 128 ГБ

от $599 за ёмкость на 128 ГБ iPhone 16: от $799 за ёмкость на 128 ГБ

Как уже упоминалось, цена iPhone 16e начинается от 599 долларов за версию с ёмкостью на 128 ГБ, что на 200 долларов дешевле, чем iPhone 16. Версия с 256 ГБ и 512 ГБ памяти будет стоить на 100 и 300 долларов дороже соответственно. Apple просит аналогичную надбавку за версии iPhone 16 с 256 ГБ и 512 ГБ памяти.

Сравнение технических характеристик iPhone 16e и iPhone 16 (Таблица)

iPhone 16e iPhone 16 Цвета Черный, белый Черный, белый, бирюзовый, розовый и ультрамариновый Ёмкость﻿ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ Размеры и вес Размеры:

146,7 мм × 71,5 мм × 7,8 мм



Вес: 167 г

Размеры:



147,6 мм × 71,6 мм × 7,8 мм

Вес: 170 г Комплект пост﻿авки

iPhone 16e

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

iPhone 16

Зарядный кабель USB-C (1 метр) Дисплей 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR

Разрешение: 2 532 × 1 170 пикселей при 460 ppi

HDR

Wide color (P3)

True Tone

Haptic Touch

Контраст: 2 000 000 : 1

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Яркость: максимальная - 800 нит, пиковая (HDR) - 1 200 нит.





6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR

Разрешение: 2556 × 1179 пикселей при 460 ppi

HDR

Wide color (P3)

True Tone

Haptic Touch

Контраст: 2 000 000 : 1

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Яркость: максимальная - 1000 нит, пиковая (HDR) - 1 600 нит, пиковая яркость - 2000 нит (наружная), минимальная яркость - 1 нит Устойчивость к брызгам, воде и пыли IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) в соответствии со стандартом IEC 60529 IP68 (максимальная глубина 6 метров до 30 минут) в соответствии со стандартом IEC 60529 Чип Чип A18 6-ядерный процессор с 2 производительностью и 4 ядрами эффективности

4-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный движок Чип A18 6-ядерный процессор с 2 производительностью и 4 ядрами эффективности

5-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный движок Камера Одна основная камера.

Fusion: 48 Мп, 26 мм, диафрагма ƒ/1,6,



Оптическая стабилизация изображения

Оптический зум 1x, 2x

Цифровой зум до 10x

Крышка линз из сапфирового стекла

Адаптивная вспышка True Tone

Deep Fusion

Smart HDR 5

Портретный режим с контролем фокуса и глубины резкости

Портретное освещение с шестью эффектами

Ночной режим

Панорама (до 63 Мп)

Фотографические стили первого поколения

Live Photo

Продвинутая коррекция красных глаз

Автоматическая стабилизация изображения

Геотегирование фотографий

Форматы захвата изображений: HEIF и JPEG











Система из двух камер.

Fusion: 48 МП, диафрагма ƒ/1.6

Сверхширокоугольная: 12 Мп, диафрагма ƒ/2,2



Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика

Оптический зум 0.5, 1x, 2x

Цифровой зум до 10x

Крышка линз из сапфирового стекла

Адаптивная вспышка True Tone

Deep Fusion

Smart HDR 5

Портретный режим нового поколения с регулировкой фокуса и глубины

Портретное освещение с шестью эффектами

Ночной режим

Панорама (до 63 Мп)

Фотографические стили второго поколения

Live Photo

Продвинутая коррекция красных глаз

Автоматическая стабилизация изображения

Геотегирование фотографий

Форматы захвата изображений: HEIF и JPEG

Макросъемка

Пространственные фото

Видеозапись Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с и 60 к/с

Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с и 60 к/с

Запись видео 720p Dolby Vision со 30 к/с

Поддержка замедленного видео с частотой 1080p со скоростью 120 к/с и 240 к/с

Замедленное видео со стабилизацией

Ночной режим Time-lapse

Видео QuickTake

Оптическая стабилизация изображения

Цифровой зум до 6x

Вспышка True Tone Автофокус

Стабилизация видео в кинематографическом режиме (4K, 1080p и 720p)

Съемка 8-мегапиксельных фотографий во время записи видео 4K

Видеоформаты записи: HEVC и H.264

Пространственное аудио и стереозапись

Уменьшение шума ветра

Аудиомикс



















Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с и 60 к/с

Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с и 60 к/с

Запись видео 720p Dolby Vision со 30 к/с

Режим "Киноэффект" для записи видео с малой глубиной резкости (до 4K Dolby Vision при 30 кадрах в секунду)

Режим "Экшн"

Пространственная запись видео с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду

Макросъемка видео, включая "слоумо" и "таймлапс"

Поддержка замедленного видео с частотой 1080p со скоростью 120 к/с и 240 к/с

Замедленное видео со стабилизацией

Ночной режим Time-lapse

Видео QuickTake (до 4K при 60 кадрах в секунду в формате Dolby Vision HDR)

Оптическая стабилизация изображения

Цифровой зум до 6x

Вспышка True Tone Автофокус

Стабилизация видео в кинематографическом режиме (4K, 1080p и 720p)

Съемка 8-мегапиксельных фотографий во время записи видео 4K

Видеоформаты записи: HEVC и H.264

Пространственное аудио и стереозапись

Уменьшение шума ветра

Аудиомикс Камера TrueDepth

(фронтальная камера) 12-мегапиксельная камера

ƒ/1.9 диафрагма

Автофокус

Вспышка Retina Flash

Deep Fusion

Smart HDR 5

Портретный режим с контролем фокуса и глубины резкости

Портретное освещение с шестью эффектами

Animoji и Memoji

Ночной режим

Фотографические стили первого поколения

Live Photos

Коррекция объектива

Автоматическая стабилизация изображения

Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с

Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с

Поддержка замедленной съемки в 1080p при 120 к/с

Замедленное видео со стабилизацией

Ночной режим Time-lapse

Видео QuickTake

Стабилизация видео (4K, 1080p и 720p)

Пространственное аудио и стереозапись









12-мегапиксельная камера

ƒ/1.9 диафрагма

Автофокус

Вспышка Retina Flash

Deep Fusion

Smart HDR 5

Портретный режим с контролем фокуса и глубины резкости

Портретное освещение с шестью эффектами

Animoji и Memoji

Ночной режим

Фотографические стили второго поколения

Live Photos

Коррекция объектива

Автоматическая стабилизация изображения

Кинематографический режим до 4K Dolby Vision со скоростью 30 кадров в секунду

Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с

Запись видео 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с

Поддержка замедленной съемки в 1080p при 120 к/с

Замедленное видео со стабилизацией

Ночной режим Time-lapse

Видео QuickTake с частотой до 4K со скоростью 60 к/с в Dolby Vision

Стабилизация видео (4K, 1080p и 720p)

Пространственное аудио и стереозапись Сотовая связь и беспроводные технологии 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 NFC с режимом считывания 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 NFC с режимом считывания SIM﻿-карта Nano-SIM и eSIM Nano-SIM и eSIM Датчики﻿ Face ID

Барометр

Гироскоп с высоким динамическим диапазоном

Акселерометр

Датчик приближения

Двойные датчики внешней освещенности Face ID

Барометр

Гироскоп с высоким динамическим диапазоном

Акселерометр

Датчик приближения

Двойные датчики внешней освещенности Зарядка и возможности расширения Разъем USB-C с поддержкой:

Зарядки

USB 2 (до 480 Мбит/с)

Разъем USB-C с поддержкой:

Зарядки

USB 2 (до 480 Мбит/с) Питание и аккумулятор Воспроизведение видео: до 26 часов работы Воспроизведение видео (потоковое): до 21 часов работы Воспроизведение звука: до 90 часов работы



Беспроводная зарядка Qi мощностью до 7,5 Вт



Возможность быстрой зарядки:

примерно за 30 минут заряжается до 50% с адаптером мощностью 20 Вт

Воспроизведение видео: до 22 часов работы Воспроизведение видео (потоковое): до 18 часов работы Воспроизведение звука: до 80 часов работы

Беспроводная зарядка MagSafe, Qi2 и Qi

Возможность быстрой зарядки:

примерно за 30 минут заряжается до 50% с адаптером мощностью 20 Вт или с адаптером 30 Вт для MagSafe

Вывод iPhone 16e и iPhone 16

Apple пошла на несколько компромиссов, чтобы снизить стоимость iPhone 16e. Он оснащён чуть менее качественным дисплеем, чем обычный iPhone 16. У смартфона нет «динамического острова», контроллера камеры и поддержки технологии MagSafe. К тому же, у него всего одна основная камера на 48 Мп.

Если вам не важны камеры, и вы используете телефон только для работы, iPhone 16e – отличная покупка. Благодаря поддержке Apple Intelligence и длительному времени автономной работы iPhone 16e должен стать надёжным устройством. Если же вы хотите, чтобы ваш iPhone был яркого цвета, и вам нужны аксессуары MagSafe с более быстрой беспроводной зарядкой, то iPhone 16 – лучший выбор.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос