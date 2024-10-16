Не знаете, стоит ли покупать себе iPhone 16? В этой статье мы расскажем о главных новых функциях и улучшениях, эксклюзивных для моделей iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

У каждой новой линейки iPhone есть очевидные улучшения, включая улучшенный процессор, более прочные материалы, новые цвета и т.п. В этой статье речь пойдёт не о них, а о менее заметных улучшениях.

Некоторые характеристики ниже актуальны для всех моделей линейки iPhone 16, а другие – только для моделей iPhone 16 Pro.

Самый большой размер экрана

iPhone 16 Pro Max получил дисплей с диагональю 6,9 дюйма — это самый большой экран среди всех смартфонов, когда-либо выпущенных Apple.

Более тонкая рамка вокруг экрана

У прошлогодней модели iPhone 15 Pro / 15 Pro Max уже была очень тонкая чёрная рамка вокруг дисплея. На новом iPhone 16 Pro / 16 Pro Max рамка стала ещё тоньше! В результате смартфон выглядит потрясающе во всех сценариях. Он просто отлично смотрится в руке, и на нём очень удобно просматривать документы и смотреть видео.

Самые прочные дисплеи

У всех смартфонов линейки iPhone 16 появилась новая версия защитного покрытия Ceramic Shield — гибрида стекла и керамики.

По заявлению Apple, новое поколение «Ceramic Shield» представляет собой наиболее продвинутую формулу материала. Покрытие стало на 50% прочнее по сравнению с версией первого поколения и в два раза прочнее стекла, используемого в других смартфонах. Важно отметить, что речь идет о защите от ударов и падений, а не от царапин.

Лучшее время автономной работы

iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Plus обладают лучшим показателем времени автономной работы от одного заряда среди всех смартфонов, выпущенных Apple.

Ускоренная 25 Вт зарядка MagSafe

Все модели iPhone 16 поддерживают ускоренную 25 Вт зарядку MagSafe при использовании адаптера питания на 30 Вт и выше. Это значительное улучшение по сравнению с максимальными 15 Вт на предыдущих моделях.

Apple также выпустила новую зарядку MagSafe для функции ускоренной беспроводной зарядки. И зарядку, и адаптер на 30 Вт нужно покупать отдельно.

Минимальная яркость 1 кд/м2

Все любят поговорить о максимальной яркости дисплея, благодаря которой на нём всё видно даже под ярким солнечным светом.

Максимальная яркость всех моделей iPhone 16 на улице достигает 2 000 кд/м2, а вот любителей пользоваться смартфоном по ночам порадует минимальная яркость в 1 кд/м2.

Благодаря этой функции смартфоном будет комфортно пользоваться в кровати, даже если рядом с вами кто-то спит.

Кнопка действия

В этом году кнопка действия доступна на всех моделях iPhone 16, а не только на моделях Pro, как было раньше. К кнопке можно привязать различные действия, в том числе элементы «Пункта управления» для быстрого доступа.

Кнопка управления камерой

Новая кнопка управления камерой – одно из главных изменений новой линейки iPhone 16 в этом году. Это достаточно большая сенсорная кнопка на правой нижней стороне iPhone, с помощью которой можно быстро запускать камеру, настраивать кадр и делать фото. С помощью кнопки даже можно открывать сторонние приложения с камерой, вроде Halide, Snapchat, Instagram и др.

Реакции на новую кнопку у пользователей смешанные, но в последующих обновлениях iOS её возможности будут расширять.

120 fps 4K запись видео и разрешение 1080p

Обычная съёмка Dolby Vision: Старые модели iPhone, включая iPhone 15 Pro Max, были ограничены частотой смены кадров 60 в секунду в разрешениях 4K и 1080p. Новые iPhone 16 Pro и 16 Pro Max поддерживают съёмку 4K и 1080p видео с частотой смены кадров 120 в секунду.

Съёмка ProRes: При записи ProRes видео доступна съёмка в разрешении 4K с частотой смены кадров 120fps, если вы подключены к внешнему источнику, вроде SSD-накопителя, через USB-C разъём на iPhone 16 Pro. На прошлогодних моделях запись видео ProRes на внешние источники была ограничена в 4K 60 fps.

Замедленная съёмка: iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут записывать замедленное видео 4K Dolby Vision со скоростью частоты кадров до 120 fps. Ранее было ограничение разрешения в 1080p.

Улучшенный звук для записи видео

Все модели iPhone 16 поддерживают запись пространственного видео для объёмного звука во время видеосъёмки. Видеосъёмка на все предыдущие модели ограничена записью только стереозвука.

Кроме того, при редактировании видео в приложении «Фото» доступна новая функция «Audio Mix» с различными эффектами для звука. Можно выбрать стиль звука с фокусом на голосе человека в кадре, который заглушит посторонние звуки. Если вы записываете на смартфон подкасты, доступен студийный эффект звука.

48 Мп сверхширокоугольная камера

У iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max появилась 48-мегапиксельная (Мп) сверхширокоугольная камера для более чётких фотографий. Для сравнения, у iPhone 15 Pro Max 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, и разница в качестве обычных и широкоугольных снимков на смартфон была заметна.

Кроме того, новая 48 Мп камера на iPhone 16 Pro также улучшит качество макросъёмки.

Пространственные фото для Apple Vision Pro

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max поддерживают съёмку пространственного видео для шлема Vision Pro. Вся линейка iPhone 16 поддерживает ещё и пространственные фотографии прямо в приложении «Камера». Наслаждаться объёмными фотографиями в 3D можно будет на Apple Vision Pro.

4K 60 fps QuickTake видео

QuickTake видео (съёмка из режима фото) на старых моделях была ограничена разрешением 1080p и частотой смены кадров 30 fps. И стандартные модели iPhone 16, и модели iPhone 16 Pro поддерживают QuickTime видео в разрешении 4K с частотой кадров 60 в секунду.

Wi-Fi 7

Все модели iPhone 16 поддерживают стандарт Wi-Fi 7 вместо стандарта Wi‑Fi 6E, как у прошлогоднего iPhone 15 Pro. Благодаря этому скорость Wi-Fi на новых смартфонах будет выше и прослужит он вам дольше.

Apple Intelligence на всех моделях iPhone 16

Все модели линейки iPhone 16 поддерживают функции «Apple Intelligence». Среди них инструменты работы с текстом, улучшенная Siri с новой анимацией, инструмент «Очистка» для фото, новый режим фокусирования и др. Из прошлогодних моделей поддержку новых функций получат только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос